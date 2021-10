LIVE Verona-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: i bianconeri al Bentegodi per uscire dalla crisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Verona-Juventus match di Serie A Tim 2021/2022, Allegri alla difficile trasferta contro la squadra di Tudor.

Allegri riparte dalla coppia Dybala–Morata, con il brasiliano Kaio Jorge in panchina e Kean fuori per infortunio. Si rivede Cuadrado dal primo minuto sulla destra con Rabiot sul versante opposto, dato l’infortunio di Chiesa. In mezzo rientra Bentancur al fianco di Arthur, mentre in difesa toccherà a Chiellini e De Ligt con Danilo e Sandro coppia di terzini. Tra i pali riecco Szczesny. Bernardeschi torna a disposizione. Ramsey, Kean e De Sciglio con Chiesa sono fuori. Locatelli in panchina.

Dopo il turnover in casa dell’Udinese, Tudor è pronto a rilanciare Simeone dal primo minuto, supportato da Barak e Caprari. A centrocampo in mediana Igor Tudor si affida a Tameze e Veloso con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne. In difesa pacchetto a tre con Dawidowicz, Magnani e Ceccherini a protezione di Montipò. Fuori Ilic.

Partita: Verona-Juventus

Data: 30 ottobre 2021

Orario: 18.00

Canale tv e Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI Verona-Juventus

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Morata, Dybala.

