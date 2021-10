LIVE Verona-Juventus 2-1, Serie A calcio in DIRETTA: Simeone firma le reti della vittoria, crisi bianconera. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Verona (3-4-2-1): Montipò 7.5; Dawidowicz 6.5, Gunter 6, Casale 6 (67′ Ceccherini 6); Faraoni 7, Tameze 6.5 (75′ Bessa 6), Veloso 6, Lazovic 7.5 (67′ Sutalo 6); Barak 6, Caprari 6.5; Simeone 8 (83′ Kalinic 6). All. Tudor 7.

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 5, Chiellini 5, Alex Sandro 6 (82′ Pellegrini s.v.); Cuadrado 5.5 (69′ Kulusevski 5), Bentancur 5 (57′ Locatelli 6), Arthur 4.5 (69′ Bernardeschi 6), Rabiot 5 (57′ McKennie 7); Dybala 6.5, Morata 5. All. Allegri 5.

20.00 Finisce una partita dove sono emerse tutte le lacune dei bianconeri, partendo dal mister Max Allegri passando per una squadra che si sveglia solamente nel finire della partita con una rete di McKennie.

94′ Finisce la partita, Verona-Juventus 2-1.

92′ Barak spara alto da ottima posizione.

90′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

88′ Montipò nega la rete del pareggio a Dybala.

86′ Fuori Simeone e dentro Kalinic nel Verona.

84′ Fuori Alex Sandro e dentro Pellegrini per la Juventus.

82′ Morata con il sinistro manda a lato della porta.

80′ Assalto disperato della Juventus per il finale di partita.

78′ Goooooooooooooooool, McKennieeeeeeeeeeeee, Danilo per Mckennie che dentro l’area di rigore non sbaglia, Verona-Juventus 2-1.

76′ Giallo per Gunter che manda a terra Morata lanciato a rete, lo spagnolo ammonito per proteste.

74′ Dentro Bessa e fuori Tameze nel Verona.

72′ Simeone cerca Barak, ma Danilo anticipa tutto.

70′ Ritorno al 4-4-2 per la Juventus, Bernardeschi e Kulusevski larghi sulle fasce.

68′ Dentro Bernardeschi e Kulusevski per Cuadrado e Arthur nella Juventus.

66′ Dentro Sutalo e Ceccherini per Lazovic e Casale nel Verona.

64′ Tiro di Caprari, mura Danilo con il corpo.

62′ Giallo per Faraoni e Arthur per un contrasto di gioco.

60′ Fuori Bentancur e Rabiot per Locatelli e McKennie nella Juventus.

58′ Ammonito Casale per fallo su Dybala.

56′ Tiro di Cuadrado che si spegne a lato.

54′ Ancora Dybala ci prova da fuori, pallone alto.

52′ Pronte sostituzioni per la Juventus.

50′ Simeone prova il tiro con il destro, para Szczesny.

48′ Dybala a giro con il sinistro non trova la porta.

46′ Inizia la ripresa!

18.55 Il Verona con uno scatenato Simeone va sul doppio vantaggio, Juventus che non sembra avere molte idee solo Paulo Dybala spaventa la porta veronese difesa da Montipò.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Verona-Juventus 2-0.

43′ Dybala con una giocata spaventa Montipò attraverso un tiro dalla distanza.

41′ Allegri chiama il 3-5-2 con Danilo centrale di destra, Bentancur mediano e Alex Sando con Cuadrado esterni tutta fascia.

39′ Tiro di Alex Sandro che finisce sull’esterno della rete.

37′ Dybala di testa non trova il secondo palo.

35′ Morata per Dybala che di piattone non trova la porta.

33′ Morata prova il passaggio, pallone fuori non ci sono compagni sull’esterno.

31′ Giallo per Danilo per fallo su Caprari.

29′ Fallo di Caprari su Arthur che evita la terza rete di Simeone.

27′ Giallo per Lazovic per fallo su Cuadrado.

25′ Tiro da fuori di Barak, pallone alto sopra la traversa.

23′ Possesso palla prolungato della Juventus, ma non riesce a portare il pallone in zona offensiva.

21′ Bianconeri che provano timidamente a salire con il baricentro.

19′ Juventus scossa da queste due reti in rapida successione.

17′ Destro di Dybala che non trova il secondo palo.

15′ Gooooooooooooooooool, Simeoneeeeeeeeeeeeee, grandissimo tiro a giro dell’argentino che si insacca sul secondo palo, Verona-Juventus 0-2.

13′ Gooooooooooooool, Simeoneeeeeeeeee, grave errore di Arthur che con un pallone indietro lascia a Barak il tiro che impegna Szczesny ma Simeone è pronto per ribadire in rete, Verona-Juventus 1-0.

11′ Destro improvviso di Simeone che non trova l’incrocio dei pali.

9′ Dybala per Morata che di tacco non riesce a mettere in rete.

7′ Lazovic con il destro impegna Szczesny.

5′ Barak per un soffio non riesce a trovare il pallone di testa dopo un corner.

3′ Pressing alto del Verona che prova a pressare Arthur nella prima costruzione.

1′ Inizio la partita!

17.56 Entrano le squadre in campo!

17.53 Arthur alla sua prima partita da titolare.

17.49 Mancano dieci minuti all’ingresso dei giocatori in campo.

17.46 Da quando è arrivato Tudor, il Verona ha il miglior attacco della Serie A.

17.43 Chiesa è infortunato, lieve affaticamento muscolare per il nazionale azzurro.

17.40 Il Verona è reduce dal pareggio per 1-1, nell’infrasettimanale, in casa dell’Udinese.

17.35 La Juventus arriva dalla sconfitta interna, subita al 95′, per 2-1 contro il Sassuolo.

17.30 Ecco le formazioni ufficiali:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

17.25 Buonasera e benvenuti al match del Bentegodi tra Verona-Juventus.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Verona-Juventus match di Serie A Tim 2021/2022, Allegri alla difficile trasferta contro la squadra di Tudor.

Allegri riparte dalla coppia Dybala–Morata, con il brasiliano Kaio Jorge in panchina e Kean fuori per infortunio. Si rivede Cuadrado dal primo minuto sulla destra con Rabiot sul versante opposto, dato l’infortunio di Chiesa. In mezzo rientra Bentancur al fianco di Arthur, mentre in difesa toccherà a Chiellini e De Ligt con Danilo e Sandro coppia di terzini. Tra i pali riecco Szczesny. Bernardeschi torna a disposizione. Ramsey, Kean e De Sciglio con Chiesa sono fuori. Locatelli in panchina.

Dopo il turnover in casa dell’Udinese, Tudor è pronto a rilanciare Simeone dal primo minuto, supportato da Barak e Caprari. A centrocampo in mediana Igor Tudor si affida a Tameze e Veloso con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne. In difesa pacchetto a tre con Dawidowicz, Magnani e Ceccherini a protezione di Montipò. Fuori Ilic.

Partita: Verona-Juventus

Data: 30 ottobre 2021

Orario: 18.00

Canale tv e Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI Verona-Juventus

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Morata, Dybala.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Verona-Juventus match di Serie A Tim 2021/2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

