La prima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2021 si è appena conclusa a Grenchen (in Svizzera) con l’assegnazione dei primi quattro titoli della manifestazione. Nessuna medaglia per l’Italia, che può però sorridere per la qualificazione in semifinale di entrambi i quartetti dell’inseguimento a squadre.

Nella sessione serale Martina Fidanza non è riuscita a difendere la medaglia d’oro continentale ottenuta nell’ultima edizione di Plovdiv, dovendosi accontentare del quinto posto nella prova di scratch vinta in volata dalla fuoriclasse britannica Katie Archibald davanti alla francese Valentine Fortin e alla polacca Daria Pikulik.

Russia in trionfo nella gara a eliminazione maschile con Sergei Rostovtsev, che ha avuto la meglio sul portoghese Joao Matias e sul francese Thomas Boudat. Nona posizione per l’azzurro Stefano Moro, autore di una buona prestazione ma beffato per pochi centimetri dopo essere rimasto bloccato all’interno.

Vittoria schiacciante con annesso record del mondo in 46″551 per l’Olanda, che si è sbarazzata nettamente della Germania nella finale per la medaglia d’oro della team sprint femminile. Completa il podio europeo la Russia, che ha avuto la meglio sulla Germania nello spareggio per il bronzo.

Dominio assoluto da parte degli Oranje anche nella team sprint maschile, come testimonia il successo nella finalissima con quasi 2″ sulla Francia (penalizzata da un problema in partenza). Medaglia di bronzo per la Polonia, che ha sconfitto per soli 37 millesimi la Gran Bretagna nella finalina 3°/4° posto.

Foto: Lapresse