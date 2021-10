CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, match valido per i quarti di finale del ATP 250 di Anversa in Belgio di singolare maschile. Secondo confronto tra i due dopo la sconfitta dell’azzurro al secondo turno a Lione qualche mese fa con il risultato di 7-6(7) 2-6 5-7 in favore del francese. Chi vince l’incontro odierno, sfiderà ai quarti di finale il vincente della sfida tra l’ungherese Marton Fucsovics e il sudafricano Lloyd Harris.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria al secondo turno contro il connazionale Lorenzo Musetti per 7-5 6-2 avendo usufruito di un bye al primo turno essendo la testa di serie #1. L’italiano ha bisogno di punti per tentare l’assalto alle Finals di Torino e soprattutto può avvicinarsi addirittura alla top10: virtualmente è 12 al mondo dopo aver superato anche Denis Shapovalov mentre nella Race è 11° e rincorre Cameron Norrie, Hubert Hurkacz e Casper Ruud dopo il forfait di Rafael Nadal.

Arthur Rinderknech ha vinto al primo turno contro l’argentino Federico Delbonis con un doppio 6-4 mentre agli ottavi di finale ha estromesso Dusan Lajovic per 6-3 4-6 6-2. Il francese è tornato in campo dopo il Challenger di Orleans dov’è uscito al secondo turno contro Hugo Grenier per 6-4 6-2 dopo la vittoria all’esordio contro il connazionale Antoine Hoang per 3-6 6-4 6-3. Il #65 al mondo, posizione che corrisponde al best ranking, con una vittoria entrerebbe in top60.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, match valido per i quarti di finale del ATP 250 di Anversa in Belgio di singolare maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come terzo match di giornata sul Campo Centrale, il secondo dalle ore 15.00. I primi due match sono gli incontri di doppio tra Molchanov/Nedovyesov contro Mahut/Martin e di singolare tra Marton Fucsovics e Lloyd Harris. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv oltre che su supertennis.tv. Buon divertimento a tutti.

Credit: Belga – David Pintens