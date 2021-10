Jannik Sinner affronterà Arthur Rinderknech nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Anversa. Il tennista italiano, reduce dalla vittoria nel derby contro Lorenzo Musetti, scenderà in campo nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre per affrontare l’estroso francese. L’altoatesino, attuale numero 13 del mondo, partirà con i favori del pronostico contro il numero 35 del ranking ATP, ma dovrà stare molto attento visto che il 26enne lo ha sconfitto proprio quest’anno agli ottavi di finale in quel di Lione (unico precedente).

Il 20enne vuole vincere a tutti i costi, in modo da continuare la propria avventura sul cemento indoor della località belga e regalarsi la semifinale contro il vincente di Fucsovics-Harris. L’azzurro deve farsi strada per portare a casa punti preziosi e continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals.

Sinner-Rinderknech sarà il terzo match di giornata sul Campo Centrale, a partire dalle ore 13.00: ad aprire le danze il match di doppio tra Molchanov/Nedovyesov e Mahut/Martin, a seguire (ma non prima delle ore 15.00) il confronto tra l’ungherese Marton Fucsovics e il sudafricano Llyod Harris, al termine del quale toccherà al giocatore italiano. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv oltre che su supertennis.tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SINNER-RINDERKNECH, QUARTO DI FINALE ATP ANVERSA 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 22 OTTOBRE:

Terzo match dalle ore 13.00 Jannik Sinner vs Arthur Rinderknech

In precedenza, dalle ore 13.00: Molchanov/Nedovyesov vs Mahut/Martin (match di doppio) e Marton Fucsovics vs Llyod Harris (non prima delle ore 15.00)

SINNER-RINDERKNECH: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta streaming, gratis, su supertennis.tv.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse