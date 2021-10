LIVE Sinner-Rinderknech 6-4 6-2, ATP Anversa in DIRETTA: prossimo avversario e proiezioni ranking ATP

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.18 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

18.17 Ecco le statistiche del match: 4 ace di Jannik Sinner contro i 9 del francese che ha trovato anche un doppio fallo proprio come l’azzurro. 83% di punti vinti con la prima per il classe 2001 che ha piazzato il 69% di punti con la seconda contro l’81% e il pessimo 21% dell’avversario. 2 palle break salvate su 3 dall’azzurro contro le 5/9 del francese che ha vinto 41 punti contro 60.

18.15 Jannik Sinner vola in semifinale ad Anversa come nel 2019! L’azzurro raggiunge il sudafricano Lloyd Harris che ha battuto 6-2 7-5 l’ungherese Marton Fucsovics nel pomeriggio. L’italiano batte il francese Arthur Rinderknech dominando la gara e ottenendo la rivincita dopo la sconfitta a Lione di qualche mese fa. 6-4 6-2 è il punteggio finale in un’ora e 20 minuti di gran tennis in cui ha piazzato ben 4 break perdendo solo una volta il servizio.

FINE SECONDO SET

6-2 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER!!!! L’AZZURRO VOLA IN SEMIFINALE

40-0 Ace di Sinner.

30-0 Gran prima di Sinner.

15-0 Scappa via il rovescio in corsa di Rinderknech.

5-2 ALTRO BREAK DI SINNER!!! L’azzurro serve per la semifinale.

30-40 DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DI SINNER!!!! Gran accelerazione dal centro del campo dell’azzurro.

30-30 Ottima prima di Rinderknech.

15-30 Ace del francese.

0-30 PASSANTE DI SINNER! L’azzurro sale in cattedra in risposta.

0-15 Risposta vincente di rovescio di Sinner dopo il diritto non profondo di Rinderknech.

4-2 SERVIZIO A ZERO DI SINNER! Prova di forza dell’italiano.

40-0 Servizio e diritto di Sinner che chiude a rete il punto.

30-0 Di poco largo il rovescio di Rinderknech in recupero sulla diagonale di Sinner.

15-0 Gran prima dell’azzurro.

3-2 Servizio a zero di Rinderknech.

40-0 Bravissimo il francese a gestire la risposta profonda di Sinner.

30-0 Servizio e diritto del francese.

15-0 Ottima prima di Rinderknech.

3-1 Non trema Sinner al servizio e resta avanti nel punteggio.

40-15 Diritto diagonale vincente del #65 al mondo.

40-0 Ottima prima dell’italiano.

30-0 Ace dell’altoatesino.

15-0 Servizio e diritto di Sinner che chiude con lo smash a volo.

2-1 Rinderknech vince il primo game del secondo set.

40-15 Sesto ace di Rinderknech.

30-15 Buona prima del #65 al mondo.

15-15 Risposta profonda di Sinner: lento il francese in uscita dal servizio.

15-0 Ace del francese.

2-0 Break confermato dall’azzurro! Rinderknech deve spezzare il ritmo di Sinner per tornare nel match.

40-15 Reattivo Sinner in uscita dal servizio e Rinderknech superato con il diritto lungolinea.

30-15 Gran risposta con il diritto di Rinderknech che chiude a volo nei pressi della rete.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Ottima prima di Sinner

1-0 BREAK SINNER!!!! PASSANTE DELL’AZZURRO CON IL DIRITTO E RINDERKNECH TRAMORTITO

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER!!!! Il nastro aiuta l’azzurro e il suo rovescio.

15-30 Diritto lungo di Rinderknech dopo il diagonale profondo di Sinner.

15-15 Gran diritto in risposta dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto di Rinderknech e chiusura lungoliena.

INIZIO SECONDO SET

17.42 Jannik Sinner conquista il primo parziale sul Centrale per 6 giochi a 4 forte dei break ottenuti nel terzo e quinto gioco: a nulla è valso il break ottenuto nel quarto game dal francese.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET JANNIK SINNER! Ottimo inizio dell’azzurro ad Anversa.

AD-40 Servizio e diritto di Sinner che poi chiude con in diritto pazzesco da fuori dal campo.

40-40 Ottima prima dell’italiano.

30-40 Gran punto vinto dall’azzurro sulla diagonale di rovescio.

15-40 DUE PALLE BREAK RINDERKNECH PER RIAPRIRE IL SET!

15-30 Ace esterno di Sinner.

0-30 Rovescio vincente del francese.

0-15 Ottima risposta di diritto di Rinderknech.

5-4 Rinderknech tiene il servizio: Sinner può chiudere il set al cambio campo.

40-15 ACCELERAZIONE DI DIRITTO PAZZESCA DI RINDERKNECH!

30-15 Gran punto vinto a rete dal francese dopo il diritto lungolinea.

15-15 Ace di Rinderknech.

0-15 Palla corta vincente di Sinner in uscita dalla risposta.

5-3 SINNER NON TREMA AL SERVIZIO! Rinderknech deve restare nel set.

40-15 Bravissimo l’azzurro a gestire la risposta del francese e vincere il punto con il diritto.

30-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DELL’AZZURRO!

15-15 Doppio fallo dell’italiano.

15-0 Buona prima di Sinner.

4-3 Bravissimo il francese ad annullare due chance di break e restare nel set.

AD-40 Servizio esterno del francese.

40-40 Risposta profonda di Sinner: lento il francese in uscita dal servizio.

AD-40 Altro servizio potente di Rinderknech.

40-40 Ottima prima del francese.

40-AD ALTRA CHANCE PER SINNER!!!! Gran diritto in profondità dell’italiano.

40-40 Ace del #65 al mondo.

30-40 PALLA BREAK SINNER!!!! PASSANTE DI DIRITTO IN CONTROPIEDE DA PARTE DELL’AZZURRO

30-30 Risposta lunga dell’italiano.

15-30 SPINGE SINNER! L’azzurro continua a insistere sul diritto e vince il confronto.

15-15 Errore di diritto del francese dal centro del campo.

15-0 Ace del francese.

4-2 SERVIZIO A ZERO E BREAK CONFERMATO!

40-0 Gran scambio vinto da Sinner che si prende il punto a rete.

30-0 Ottima prima di Sinner.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

3-2 BREAK SINNER!!!! L’azzurro sale in cattedra con il diritto dopo aver vinto la diagonale di rovescio.

40-AD PALLA BREAK SINNER!!!! Errore di Rinderknech in uscita dal servizio.

40-40 Prima centrale del francese.

30-40 PALLA BREAK SINNER!!!! Diritto in corridoio di Rinderknech.

30-30 Rovescio lungo di Sinner in risposta.

15-30 Ace di Rinderknech.

0-30 PASSANTE DI DIRITTO DI SINNER!!!! Discesa morbida a rete del francese.

0-15 DIRITTO DIAGONALE DI SINNER!!!! Gran vincente in corsa dell’azzurro.

2-2 CONTROBREAK RINDERKNECH!!!! Sinner conclude un game ricco di errori e sbaglia con il diritto.

30-40 PALLA BREAK RINDERKNECH!!!! PASSANTE DI DIRITTO DEL FRANCESE

30-30 DIRITTO SPAZIALE DI SINNER!!!! L’azzurro trova un gran vincente diagonale dopo uno scambio dominato dal francese.

15-30 Servizio e smorzata in corridoio del classe 2001.

15-15 Ottima prima dell’azzurro.

0-15 Diritto lungo in uscita dal servizio di Sinner.

2-1 BREAK SINNER!!! DIRITTO VINCENTE DA FUORI DAL CAMPO

30-40 Prima centrale di Rinderknech.

15-40 Ottima prima esterna del francese.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER! VINCENTE DI DIRITTO DIAGONALE

0-30 ALTRO PASSANTE DI DIRITTO DI SINNER! Volée in rete di Rinderknech.

0-15 Rovescio lungo del francese in uscita dal servizio.

1-1 Servizio a zero di Sinner.

40-0 Servizio e diritto lungolinea di Sinner e chiusura diagonale.

30-0 PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER! Gran diagonale dell’italiano sulla discesa a rete del transalpino.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

0-1 Rinderkench non soffre nel primo game al servizio.

40-15 Risposta lunga di Sinner.

30-15 Buona prima del francese.

15-15 Servizio e diritto di Rinderknech e chiude a rete.

0-15 Gran diritto di Sinner in risposta.

0-0 Si comincia ad Anversa! Batte il francese.

INIZIO PRIMO SET

16.51 Il #65 al mondo, posizione che corrisponde al best ranking, con una vittoria entrerebbe in top60 per riscattare dopo l’eliminazione agli ottavi al Challenger di Orleans.

16.49 Arthur Rinderknech ha vinto al primo turno contro l’argentino Federico Delbonis con un doppio 6-4 mentre agli ottavi di finale ha estromesso Dusan Lajovic per 6-3 4-6 6-2.

16.47 Una vittoria finale del torneo porterebbe l’italiano a 3260 punti, a poco meno di 60 punti dalla top10 con Dominic Thiem al 10º posto in classifica.

16.45 L’azzurro e il francese sono già in campo! Tanta attesa per decidere chi sarà il secondo semifinalista del torneo.

16.43 Jannik Sinner ha 3055 punti in classifica e virtualmente con una vittoria avrebbe 3100 punti, punteggio che gli permetterebbe di andare a 96 punti da Felix Auger-Aliassime.

16.41 L’italiano ha bisogno di punti per tentare l’assalto alle Finals di Torino e soprattutto può avvicinarsi addirittura alla top10: virtualmente è 12 al mondo dopo aver superato anche Denis Shapovalov mentre nella Race è 11°.

16.39 Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria al secondo turno contro il connazionale Lorenzo Musetti per 7-5 6-2 avendo usufruito di un bye al primo turno essendo la testa di serie #1.

16.37 Il giovane sudafricano e sfiderà al prossimo turno uno tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech. Secondo confronto tra i due dopo la sconfitta dell’azzurro al secondo turno a Lione qualche mese fa con il risultato di 7-6(7) 2-6 5-7 in favore del francese.

16.35 Si è appena conclusa la sfida tra Lloyd Harris e Marton Fucsovics! Il sudafricano ha vinto una gran bella partita per 6-2 7-5 contro l’ungherese conquistando dunque la semifinale.

15.51 È finito da poco il primo set tra Lloyd Harris e Marton Fucsovics: il sudafricano se l’è aggiudicato per 6 giochi a 2.

14.36 Non prima delle 15 scenderanno in campo l’ungherese Marton Fucsovics e il sudafricano Lloyd Harris: a seguire Jannik Sinner contro Arthur Rinderknech.

14.34 Il duo francese Mahut e Martin vince 7-6(5) 6-2 contro Molchanov e Nedovyesov e vola in finale: i transalpini sfideranno Malisse/Harris o gli olandesi Koolhof/Rojer.

14.32 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, match valido per i quarti di finale del ATP 250 di Anversa in Belgio di singolare maschile.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, match valido per i quarti di finale del ATP 250 di Anversa in Belgio di singolare maschile. Secondo confronto tra i due dopo la sconfitta dell’azzurro al secondo turno a Lione qualche mese fa con il risultato di 7-6(7) 2-6 5-7 in favore del francese. Chi vince l’incontro odierno, sfiderà ai quarti di finale il vincente della sfida tra l’ungherese Marton Fucsovics e il sudafricano Lloyd Harris.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria al secondo turno contro il connazionale Lorenzo Musetti per 7-5 6-2 avendo usufruito di un bye al primo turno essendo la testa di serie #1. L’italiano ha bisogno di punti per tentare l’assalto alle Finals di Torino e soprattutto può avvicinarsi addirittura alla top10: virtualmente è 12 al mondo dopo aver superato anche Denis Shapovalov mentre nella Race è 11° e rincorre Cameron Norrie, Hubert Hurkacz e Casper Ruud dopo il forfait di Rafael Nadal.

Arthur Rinderknech ha vinto al primo turno contro l’argentino Federico Delbonis con un doppio 6-4 mentre agli ottavi di finale ha estromesso Dusan Lajovic per 6-3 4-6 6-2. Il francese è tornato in campo dopo il Challenger di Orleans dov’è uscito al secondo turno contro Hugo Grenier per 6-4 6-2 dopo la vittoria all’esordio contro il connazionale Antoine Hoang per 3-6 6-4 6-3. Il #65 al mondo, posizione che corrisponde al best ranking, con una vittoria entrerebbe in top60.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, match valido per i quarti di finale del ATP 250 di Anversa in Belgio di singolare maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come terzo match di giornata sul Campo Centrale, il secondo dalle ore 15.00. I primi due match sono gli incontri di doppio tra Molchanov/Nedovyesov contro Mahut/Martin e di singolare tra Marton Fucsovics e Lloyd Harris. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e Now oltre che su SupertenniX. Buon divertimento a tutti.

