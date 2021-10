CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.00 Grazie per averci seguito, la DIRETTA LIVE termina qua e rimanete su OA Sport per ogni aggiornamento sportivo.

18.59 L’ultimo precedente risale allo Us Open, al terzo turno, e ad imporsi fu Sinner in cinque set.

18.58 Domani ci sarà Monfils sul cammino dell’azzurro, che andrà in cerca del quarto titolo in carriera.

18-56 Per Jannik Sinner si tratta della seconda finale consecutiva a Sofia.

18.54 Un Sinner perfetto nel primo set, troppo falloso a inizio secondo set ma abile a non mollare quando sotto nel punteggio. L’azzurro recupera per la quarta volta un set di svantaggio in questa edizione del torneo bulgaro.

6-3 7-5 Si impone Sinner al termine di una sfida che si era complicata nel secondo set.

40-0 Ace di Sinner, ma rimane immobile il serbo.

30-0 Lunga la risposta del serbo, che ora fatica tremendamente negli spostamenti laterali.

15-0 Arriva scarico su questo dritto Krajinovic, ora non al meglio a causa del problema al piede.

18.50 E’ in corso un Medical Timeout per Krajinovic.

6-5 Sinner: sbaglia di dritto Krajinovic, arriva il break in favore dell’azzurro.

40-AD Riparte alla grande Sinner! Risposta nei pressi della riga, arriva nuovamente una chance di break.

18.42 Ha accusato una storta al piede nel punto precedente Krajinovic, nulla di grave per il serbo.

40-40 Torna a spingere alla grande Sinner! Tenta un disperato recupero Krajinovic, palla che non passa.

AD-40 Servizio e dritto di Krajinovic.

40-40 Questa volta viene tradito dal rovescio Krajinovic.

AD-40 Ace al centro di Krajinovic.

40-40 Ritorna in aiuto la prima a Krajinovic.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Perde gli appoggi in fase di esecuzione del dritto il serbo.

30-30 Ottima prima esterna del serbo.

15-30 Si apre il campo Krajinovic, ma eccede in larghezza sul lungolinea.

15-15 Colpisce in arretramento il rovescio Sinner, palla che decolla.

0-15 Si innervosisce Krajinovic che commette un fallo di piede e sbaglia malamente con il dritto.

5-5 Tiene il servizio Sinner senza troppi patemi.

40-15 Serve bene al centro Sinner.

30-15 Soluzione impressionante di Krajinovic che trova il vincente con il rovescio.

30-0 Larga di un nulla la risposta incrociata di Krajinovic.

15-0 Servizio e dritto in controbalzo di Sinner.

5-4 SINNER, ARRIVA IL CONTRO BREAK!

0-40 Grandissima risposta di Sinner, nei piedi di Krajinovic, che non controlla. Arrivano tre palle break in direzione Italia.

0-30 Accorcia Sinner, ma allarga troppo il dritto il serbo.

0-15 Prova a scuotersi Sinner che trova gran profondità.

5-3 Prima esterna dell’azzurro, che tenta di rimanere a galla.

40-30 Grande risposta di Krajinovic, si salva come può Sinner che ottiene il punto.

30-30 Doppio fallo di Sinner.

30-15 Non riesce più a sfondare con il servizio Sinner. Arriva l’errore di Krajinovic che dà respiro all’azzurro.

15-15 Servizio e dritto dell’altoatesino.

0-15 Non viene a rete Sinner, che poi è costretto a remare fino all’errore.

5-2 Krajinovic che in un attimo conferma il break. Il match è girato troppo repentinamente.

40-0 Dritto lungolinea vincente di Krajinovic, che in virtù di una situazione favorevole spinge ad occhi chiusi.

30-0 Cerca il passante incrociato Sinner, palla in corridoio.

15-0 Serve alla grande Krajinovic.

4-2 Krajinovic che approfitta di un game negativo di Sinner.

30-40 Lungo il dritto di Sinner, troppo fermo con i piedi.

30-30 Ace al centro dell’azzurro.

15-30 Sbaglia il rovescio in corsa Sinner.

15-15 Come spinge Krajinovic! Perfetto il serbo da fondocampo.

15-0 Comanda Sinner, scambio a senso unico sin da subito.

3-2 Krajinovic che soffrendo rimane ancora avanti.

40-30 Il servizio aiuta Krajinovic.

30-30 Grandissima difesa di Krajinovic! Dritto sulla riga che manda fuori tempo Sinner.

15-30 Trova maggior solidità il serbo, il primo a cedere è Sinner che affossa in rete il rovescio.

0-30 Altro dritto buttato via da Krajinovic.

0-15 Colpisce in maniera frontale Krajinovic che perde il controllo del dritto.

2-2 Reagisce Sinner al game precedente e tiene a 15 la battuta.

40-15 Lungo il dritto in corsa di Krajinovic.

30-15 Si apre il campo Sinner che chiude con la volèe vincente.

15-15 Riesce a Krajinovic il tanto agoniato cambio in lungolinea di rovescio.

15-0 Servizio e dritto di Sinner.

2-1 Tiene un game martona Krajinovic che rimane avanti.

40-40 Continua ad insistere sulla diagonale di rovescio Sinner, ma sbaglia malamente.

40-AD Poca pazienza per Krajinovic che tenta di uscire dallo scambio sul lungolinea ma concede ancora.

40-40 Continua la serie di gratuiti da ambo le parti, questa volta sbaglia Krajinovic.

AD-40 Serve bene Krajinovic.

40-40 Non attacca Krajinovic, che viene graziato dal dritto di Sinner che si lamenta con sè stesso.

40-AD Altra opportunità per il serbo, regala ancora Krajinovic.

40-40 Rispostaccia di Sinner su una seconda lenta del numero 37 al mondo.

40-AD Butta via il rovescio Krajinovic! Palla break Sinner, la prima del set.

40-40 Accellera Sinner, in rete il rovescio di Krajinovic che non regge l’urto.

AD-40 Largo il dritto di Sinner che avrebbe potuto far meglio.

40-40 Risposta devastante e dritto a concludere di Sinner.

40-30 Lungo di un nulla il dritto di Sinner a campo semi scoperto.

30-30 Intensità elevatissima da ambo le parti, sfonda Sinner con il dritto in corsa.

30-15 Ottima prima esterna del serbo.

15-15 Colpisce in ritardo Krajinovic, palla in corridoio.

15-0 Gioca corto l’altoatesino che finisce per subire il dritto di Krajinovic.

1-1 Lungo il dritto di Krajinovic, merito però della profondità di Sinner.

40-0 Gran prima esterna di Sinner.

30-0 Lunga la risposta in avanzamento del serbo.

15-0 Cerca di sfondare con il rovescio Krajinovic, bilanciato male con i piedi, palla che si ferma in rete.

1-0 Krajinovic che si salva in apertura di secondo set.

40-30 Rischia il doppio fallo Krajinovic, abile poi a trovare un’ottima palla corta.

30-30 Cambia ritmo allo scambio l’azzurro, di poco largo il rovescio di Krajinovic.

30-15 Lungo il rovescio di Sinner.

15-15 Serve bene il numero 37 al mondo che trova una prima esterna nei presi della riga.

0-15 Subito aggressivo Sinner, cede sulla difensiva Krajinovic.

SI RIPARTE CON KRAJINOVIC AL SERVIZIO.

17.48 Bravo per ora Sinner a trovare una percentuale elevata di prime ( 68% ).

17.46 Ha pagato dazio Krajinovic il game del 4-3 che pareva cosa fatta. Dal 40-15, però, si è disunito platealmente finendo per cedere la battuta.

6-3 Sinner, che vince un set gestito dall’inizio, complicatosi solo nel vano tentativo di rimonta di Krajinovic.

40-15 Si difende bene l’azzurro che resiste alle offensive del serbo e lo costringe all’errore gratuito. Due set point.

30-15 Prende l’iniziativa Krajinovic che trova un dritto sulla riga e viene a prendersi il punto a rete.

30-0 Prima vincente dell’italiano.

15-0 Seconda carica di Sinner, in rete la risposta del nativo di Sombor.

5-3 SINNER! Torna ad avere un break di vantaggio l’italiano.

40-AD Palla corta che si alza del serbo, ci arriva facilmente Sinner che chiude con il dritto.

40-40 Scambio spettacolare vinto da Sinner, che si sposta lateralmente sul dritto e spinge.

AD-40 Serve and volley del serbo.

40-40 All’improvviso arrivano due errori consecutivi di Krajinovic. Si riapre il game.

40-30 Regalo del serbo, il cui rovescio dopo il servizio termina in rete.

40-15 Krajinovic lascia spazio sul lungolinea, ma non ne approfitta l’azzurro che manda lungo il dritto.

30-15 Viene a rete Krajinovic, arriva però il passante ben giocato da Sinner.

30-0 Non trova angoli Sinner, che alla fine perde il controllo del rovescio.

15-0 Serve una buona prima Krajinovic.

4-3 Sinner, troppo passivo in questo game.

15-40 Muove il gioco Sinner che trova il vincente incrociato.

0-40 Solido Krajinovic che sta cercando di alzare il ritmo. Sbaglia Sinner con il rovescio.

0-30 Tenta di essere più offensivo Krajinovic, lungo il pallonetto di Sinner.

0-15 Manovra bene da fondocampo Krajinovic, larga la difesa dell’azzurro.

4-2 Sinner che può servire per confermare il break ottenuto in precedenza.

40-30 Spreca una discreta occasione Sinner, che impatta male la seconda di Krajinovic.

30-30 Arriva il doppio fallo di Krajinovic, il primo oggi.

30-15 Eccezionale la copertura della rete del serbo che è vigile sui passanti di Sinner.

15-15 Come sta giocando Sinner! Scambio condotto magistralmente e chiuso con il rovescio incrociato.

15-0 Lascia andare il braccio Sinner, palla che si perde in lunghezza.

4-1 Sinner che nei momenti decisivi viene soccorso dal servizio.

40-30 Vola via il rovescio del numero 15 al mondo.

40-15 Tenta di venire a rete Krajinovic, abile però Sinner a giocare un passante basso.

30-15 Incide di dritto Sinner, non si muove neanche Krajinovic.

15-15 Stecca il dritto dal centro del campo Sinner.

15-0 Lungo il rovescio di Krajinovic, che pare essere in confusione e privo di riferimenti tattici.

3-1 SINNER! ARRIVA IL BREAK IN FAVORE DELL’AZZURRO. Spinge bene l’allievo di Riccardo Piatti, che costringe il tergicristallo serbo all’errore con il cambio in lungolinea.

30-40 PALLA BREAK SINNER. Krajinovic valuta male una palla lenta dell’azzurro e sbaglia il chop d’attacco.

30-30 Dritto in contropiede di Krajinovic che sceglie una soluzione intelligente.

15-30 Mette una gran prima Krajinovic. Il servizio sta aiutando poco il serbo finora, ma è potenzialmente un’arma spesso ben utilizzata dal serbo.

0-30 Lungo il rovescio del serbo, si aprono spiragli in risposta.

0-15 Ottimo il rovescio incrociarto di Sinner sul quale Krajinovic va fuori tempo.

2-1 Sinner, che chiude un game con ben quattro punti diretti con il servizio.

40-0 Spreca Krajinovic su una seconda lenta di Sinner, affossando in rete la risposta.

30-0 Strappa la risposta il numero 37 al mondo, che eccede nel tentativo di aggredire.

15-0 Altra prima devastante dell’altoatesino.

1-1 Tiene senza problemi il servizio Krajinovic.

40-15 La prima variazione sul tema del giorno: attacco in controtempo dell’azzurro che affosa in rete la volèe.

30-15 Serve al centro Krajinovic, Sinner non può nulla.

15-15 Poco reattivo il serbo in uscita dal servizio, dritto che si ferma in rete.

15-0 Ben eseguita la volèe stoppata da parte di Krajinovic.

1-0 Sinner, che chiude agevolmente con una gran prima.

40-30 Risposta aggressiva del serbo che viene a rete a prendersi il punto.

40-15 Dritto inside-in spettacolare di Sinner.

30-15 La profondità di Sinner manda fuori tempo Krajinovic che sbaglia di rovescio.

15-15 Prima a 200 km/h, arriva il primo ace del match per l’atleta nostrano.

0-15 Scambio prolungato, arriva l’errore con il rovescio di Sinner.

SI PARTE CON JANNIK SINNER AL SERVIZIO.

17.07 I due giocatori stanno provando le battute, tra un minuto si parte.

17.04 I due giocatori si stanno riscaldando, si parte a breve.

16.54 Tra pochi minuti entreranno in campo i due giocatori, dopodichè vi sarà il riscaldamento.

16.49 Il prossimo torneo al quale parteciperà l’altoatesino sarà il Master 1000 di Indian Wells, decisivo ai fini della corsa alle Finals.

16.44 Jannik Sinner in caso di vittoria odierna andrà a quota 2405 punti nella Race to Torino.

16.42 Il primo finalista odierno è Gael Monfils, che si è sbarazzato con il punteggio di 7-5 6-0 di Marcos Giron. Nel primo set l’americano è andato avanti 4-2, salvo poi vincere solo un game nel resto del match.

16.38 Buon pomeriggio e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Jannik Sinner e Filip Krajinovic, valevole per la seconda semifinale dell’Atp 250 di Sofia. Tra i due tennisti non vi sono precedenti.

ATP Race, le proiezioni di Jannik Sinner

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Jannik Sinner-Filip Krajinovic, match valevole per la seconda semifinale dell’Atp 250 di Sofia. Ad aprire il programma della giornata odierna sarà alle ore 15.00 Monfils che affronterà Giron. Il match dell’altoatesino è in programma a partire dalle ore 17.00.

Jannik Sinner ha convinto sinora e non ha ceduto ancora un set durante il suo cammino: l’azzurro si è imposto in due set su Egor Gerasimov e James Duckworth. Sinner va a caccia delle Atp Finals, traguardo alla portata visto che l’azzurro dista 300 punti dalla zona qualificazione.

Filip Krajinovic si è imposto ieri su Kamil Majchrzak in tre set: in particolare il serbo ha convinto sul lato del rovescio ed ha servito benissimo (13 ace). Il miglior risultato stagionale del numero 37 al mondo è la finale dell’Atp 500 di Amburgo, persa in due set da Carreno Busta.

Il match sarà visibile su Supertennis, Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. OA Sport ve ne garantirà la DIRETTA LIVE testuale offrendovi aggiornamenti in tempo reale.

