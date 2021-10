CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.14 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

20.13 ECCO LE PAGELLE DEL NAPOLI: Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 7,5, Mario Rui 6,5; Anguissa 6, Fabian Ruiz 7; Zielinski 5 (dal 71′ Elmas 6); Politano 6 (dal 71′ Lozano 6), Osimhen 7, L. Insigne 5,5 (dal 81′ Mertens SV). All. Spalletti 6,5

20.11 ECCO LE PAGELLE DELLA ROMA: Rui Patricio 6,5; Karsdorp 7, Mancini 7,5, Ibañez 7, Viña 5,5; Veretout 5, Cristante 6,5; Zaniolo 5,5, Lo. Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6 (dal 66′ El Shaarawy 6,5); Abraham 6,5 (dal 86′ Shomurodov SV). All. Mourinho 7

20.09 Ecco le statistiche del match: possesso palla schiacciante per gli azzurri che non riescono a fare en plein di vittorie dopo 9 giornate di campionato. 62% a 38% per il Napoli che ha tirato 11 volte contro 13 con 3 tiri in porta contro 1. 7 calci d’angolo a 4 per la Roma che ha ottenuto 4 gialli contro 1 in una sfida da più di trenta falli e le espulsioni per Luciano Spalletti e José Mourinho nel finale. Annullato un gol inoltre a Victor Osimhen.

20.07 Quante emozioni allo Stadio Olimpico! Roma e Napoli pareggiano sullo 0-0 dopo 97 minuti di grande calcio e nervi tesi, soprattutto alla luce del 6-1 subito in Norvegia per i giallorossi e la pressione degli azzurri che dovevano rispondere al Milan che ieri ha vinto 4-2 a Bologna. Dopo più di 20 tiri totali in partita, i partenopei raggiungono i rossoneri per via del gol annullato a Victor Osimhen e il gioco poco scintillante per via delle chiusure giallorosse. Espulsi nel finale José Mourinho e Luciano Spalletti.

FINE SECONDO TEMPO

96′ FINISCE QUI!!!! PARTITA BELLISSIMA ALL’OLIMPICO CHE FINISCE A RETI BIANCHE!

93′ Doppia chance creata da El Shaarawy: Ospina dice di no.

90′ 5 minuti di recupero all’Olimpico.

88′ GOL ANNULLATO A VICTOR OSIMHEN!!! COLPO DI TESTA IMPERIOSO MA IN OFFSIDE

87′ Shomurodov per Abraham: ultimi 3 minuti più recupero.

84′ DUE OCCASIONI CLAMOROSE ALL’OLIMPICO! Osimhen pressa su Rui Patricio, poi la Roma scappa in contropiede ma Zaniolo non ne approfitta.

82′ Dentro Dries Mertens, fuori Lorenzo Insigne nei minuti finali.

81′ ESPULSO JOSE MOURINHO CHE GIA’ ERA AMMONITO!

80′ MOURINHO SCATENATO IN PANCHINA!!!! L’allenatore scalcia qualsiasi cosa dopo un fallo su Zaniolo.

78′ La Roma vuole sfruttare il momento di appannaggio degli azzurri.

75′ Ultimi 15 minuti di partita: problemi fisici per Ospina.

72′ MANCINI SFIORA IL GOL DI TESTA SULLA PUNIZIONE DI PELLEGRINI!!!!!

71′ Dentro Elmas e Lozano per Zielinski e Politano tra gli Azzurri.

70′ Ultimi 20 minuti di una partita a ritmi clamorosi.

67′ Fuori l’armeno, dentro El Shaarawy nella Roma.

66′ PELLEGRINI A VOLO!!!!! PALLA CLAMOROSA DI KARSDORP E RETE SFIORATA

65′ TIRO DI MIKHTARYAN! Risponde presente Ospina.

62′ ANCORA OSIMHEN DI TESTA! LA PALLA SFIORA LA TRAVERSA

59′ PALO DI OSIMHEN!!!! CLAMOROSO ALL’OLIMPICO E BOTTA DEI CENTRALI SUL LEGNO

56′ ANGUISSA ATTERRATO IN AREA!!!! MASSA POTREBBE VEDERE IL VAR

53′ OSIMNHEN DA SBALLO!!!!! MIRACOLO DI IBANEZ SUL NIGERIANO

50′ Sono gli azzurri a gestire il pallone in questo inizio secondo tempo.

47′ SUBITO SVENTAGLIATA DI INSIGNE! POLITANO LA SFIORA DI TESTA

46′ Si ricomincia allo Stadio Olimpico!

INIZIO SECONDO TEMPO

18.57 Prima frazione ricca di occasioni da una parte e dall’altra! Roma e Napoli si bloccano sullo 0-0 con gli scontri tra Osimhen e Mancini ad animare la fine dei 45′. Gli Azzurri giocano meglio nella seconda parte dopo un ottimo inizio dei giallorossi con Abraham vicino al gol su assist di Cristante.

FINE PRIMO TEMPO

49′ FINISCE QUI UNA PRIMA FRAZIONE RICCA DI EMOZIONI!

46′ 3 minuti di recupero.

45′ SCONTRO TRA OSIMHEN E MANCINI!!!! IL NIGERIANO È NERVOSISSIMO DOPO L’ANTICIPO DELL’EX ATALANTA

42′ INSIGNE DA FUORI AREA!!!! DESTRO ALTO DOPO UNA GRAN GIOCATA

40′ Sono gli azzurri a tenere il possesso palla nel finale: Osimhen ci prova ma Rui Patricio si supera.

37′ DOPPIA CHANCE NAPOLI! Gran palla di Insigne per Osimhen ma non sfrutta al meglio l’occasione.

36′ Ultimi minuti della prima frazione allo Stadio Olimpico.

33′ ZIELINSKI DA FUORI! Sinistro a lato.

30′ Problemi fisici per l’inglese: la caviglia è dolorante e Villar si riscalda.

28′ COSA SI DIVORA ABRAHAM!!!!!!! DESTRO A LATO A DUE PASSI DOPO LA PALLA DI CRISTANTE! CLAMOROSO ALL’OLIMPICO

26′ La Roma prova a costruire il gioco ma c’è poca sintonia tra i reparti.

23′ Equilibrio allo Stadio Olimpico: tanta tattica da una parte e dall’altra.

20′ Punizione con il mancino di poco a lato per Politano.

19′ PUNIZIONE INVITANTE PER IL NAPOLI! Ammonito Mourinho per proteste dopo il fallo di Vina su Politano al limite dell’area.

17′ Il Napoli prova a salire gestendo il possesso palla: giallorossi in difficoltà.

14′ RISCHIO PER LA ROMA!!!! Osimhen riceve palla ma non tira.

13′ Molto alto il baricentro giallorosso: tanti errori comunque da una parte e dall’altra.

10′ In pressione i padroni di casa dopo i primi 10 minuti di partita.

7′ PRIMO TIRO DEL MATCH! Pellegrini ci prova sul cross di Karsdorp ma termina largo.

6′ Contratti gli Azzurri dopo i primi minuti: Roma in controllo.

3′ Inizio subito propositivo dei giallorossi con Pellegrini molto attivo.

1′ Si comincia allo Stadio Olimpico! Atmosfera paurosa.

INIZIO PRIMO TEMPO

17.59 Squadre in campo!

17.56 Manca sempre meno all’inizio del match: squadre nel tunnel!

17.53 Stasera si giocherà il derby d’Italia allo Stadio San Siro tra Inter e Juventus in una sfida dove Simone Inzaghi e Max Allegri metteranno a confronto due tipologie di gioco completamente differenti.

17.50 Infine, la vittoria clamorosa della Fiorentina per 3-0 sul Cagliari di Walter Mazzarri: oltre al caso Vlahovic, la squadra di Vincenzo Italiano gioca una meraviglia e vince con i gol di Biraghi, Gonzalez e lo stesso serbo.

17.47 Ma oltre la rimonta del Sassuolo ai danni del Venezia, sorpresa quest’oggi per l’1-1 dell’Atalanta con l’Udinese dopo la sconfitta di Manchester e soprattutto la sconfitta per 4-1 della Lazio a Verona.

17.44 Tanti gol in generale, a partire da venerdì con la vittoria del Torino per 3-2 sul Genoa o il 2-1 della Sampdoria nel derby ligure contro lo Spezia. Suicidio Salernitana che ha perso 4-2 in casa contro l’Empoli in virtù delle reti di Cutrone, doppietta di Pinamonti e l’autogol di Strandberg. A nulla sono valsi la rete di Ranieri e l’autogol di Ismajli.

17.41 Giornata particolare in campionato con diversi risultati a sorpresa, partendo da ieri: 4-2 pirotecnico del Milan a Bologna, che ha concluso in 9 uomini la sfida. I rossoneri hanno vinto grazie alle reti di Leao, Calabria, Bennacer e Ibra autore anche di un autogol.

17.38 Gli Azzurri inoltre avevano pareggiato per 2-2 fuori casa alla prima giornata nel gruppo C contro il Leicester City dove Osimhen ha segnato due reti fondamentali per riscattare le reti di Perez e Barnes.

17.35 Il Napoli ha vinto per la prima volta in Europa in questa stagione grazie alle reti di Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Matteo Politano riscattando il 3-2 casalingo subito contro lo Spartak Mosca.

17.32 Gli azzurri sono reduci dal complicato 1-0 di domenica scorsa contro il Torino allo Stadio Maradona, battuto grazie alla rete di Victor Osimhen, ma soprattutto dallo scintillante 3-0 in Europa League contro il Legia Varsavia.

17.29 Il Napoli di Luciano Spalletti sogna in grande e vola nella Capitale per vincere la nona partita su altrettanti turni di campionato proprio contro l’ex squadra del tecnico toscano e fare la Storia considerando le 8 vittorie di Maurizio Sarri sotto il Vesuvio.

17.26 Nonostante la disfatta scandinava, lo Stadio Olimpico sarà sold-out: attesi 45.000 spettatori di cui soltanto in 500 del Napoli, rispettando il 75% della capienza dell’impianto.

17.23 I giallorossi perdendo contro i bianconeri si trovano spalle al muro ma possono accorciare a -6 dal Napoli e superare per qualche ora l’Inter che staserà sfiderà Madama nell’altro big match di giornata.

17.20 La Roma in campionato deve guardarsi le spalle: i giallorossi attualmente sono al quarto posto con 15 punti, gli stessi di Atalanta e Fiorentina con Juventus e Lazio a -1.

17.17 Con i tre punti persi in Norvegia, i giallorossi finiscono secondi proprio dietro il Bodo Glimt che adesso è a 7 punti: Zorya a tre punti e CSKA Sofia a 1.

17.14 Una brutta sconfitta per la Roma in Conference League, subita in virtù delle reti di Botheim, Berg, Botheim, Solbakken, Pellegrino, Botheim: a nulla è valso il gol di Carles Perez.

17.11 Poi i giallorossi hanno rimediato due sconfitte di fila contro la Juventus, in virtù della rete di Moise Kean, e soprattutto il pessimo 6-1 subito fuori casa in Conference League contro il Bodo Glimt.

17.08 La Roma di José Mourinho torna allo Stadio Olimpico dove ha vinto per 2-0 contro l’Empoli la sfida prima della sosta delle nazionali grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mikhitaryan.

17.05 Le due squadre tornano a sfidarsi dopo lo 0-2 dello scorso anno a marzo che permise agli azzurri di bissare il successo dopo il poker dell’andata allo Stadio Maradona. L’ultima vittoria dei giallorossi risale al novembre 2019 per 2-1.

17.02 La Roma invece torna in campo dopo la pessima figura in Europa League: trequarti di qualità per Mourinho con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan dietro Abraham.

16.59 Il Napoli non cambia molto rispetto alle ultime uscite di campionato e gioca con il 4-3-3: Politano e Osimhen tornano dal primo minuto così come Rrahmani e Ospina.

16.57 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

16.55 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Roma e Napoli, sfida valida per la nona giornata del campionato maschile di calcio di Serie A 2021/22.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NAPOLI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. All. Spalletti

