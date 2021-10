Volley, Trento vince la Supercoppa Italiana: terzo sigillo, Monza si arrende in finale

Trento ha vinto la Supercoppa Italiana 2021 di volley maschile. I dolomitici hanno alzato al cielo il trofeo all’Eurosuole Forum di Civitanova, dopo aver sconfitto Monza per 3-1 (25-11; 25-21; 31-33; 25-14) in una finale durata 110 minuti di gioco. L’Itas si è imposta per la terza volta in questa competizione dopo i sigilli del 2011 e del 2013, riscattando le cinque sconfitte patite (l’ultima nel 2018) e succedendo a Perugia nell’albo d’oro (i Block Devils avevano portato a casa le ultime due edizioni). I brianzoli erano all’esordio in questa competizione, per l’occasione riservata alle migliori quattro classificate della passata stagione di SuperLega, e non hanno completato l’impresa dopo aver eliminato Civitanova in semifinale.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che ieri avevano soppiantato Perugia, si regalano il primo trofeo della stagione, offrendo una pallavolo decisamente convincente e sbarazzina, tonica e pungente. La capolista del campionato ha dominato il primo set; nella seconda frazione ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco; il terzo parziale è stato decisamente combattuto e giocato punto a punto, Monza è stata brava ad annullare quattro set point (non consecutivi) e a concretizzare alla sesta occasione utile ai vantaggi (33-31); il quarto set, però, è stato a senso unico e Trento ha potuto fare festa.

Trento ha giocato ancora una volta col modulo a tre schiacciatori: Matey Kaziyski ha chiuso da top scorer con 21 punti (50% in attacco, 3 muri) affiancato ti banda da Alessandro Michieletto (18 punti, 2 muri, 2 aces), mentre Daniele Lavia si è cimentato da finto opposto (16 punti, 62% in attacco). Il regista Riccardo Sbertoli ha esaltato anche il centrale Srecko Lisinac, autore di 16 punti (3 muri, 2 aces) accanto a Marko Podrascanin (10, 4 muri), Julian Zenger il libero. A Monza non sono bastati il bomber Georg Grozer (22 punti, 5 aces) e lo schiacciatore Donovan Dzavoronok (13), delude il martello Vlad Davyskiba (3), 8 punti per il centrale Gianluca Galassi.

Foto LiveMedia/Valeria Lippera