LIVE Napoli-Virtus Bologna 92-89 Serie A basket in DIRETTA: finale al cardiopalma, ma Napoli vince ed interrompe la striscia positiva della Virtus!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:10 Termina qui la nostra diretta LIVE di questo match entusiasmante tra Napoli e Virtus Bologna, che si è risolto solo nei secondi finali in favore dei partenopei nonostante una super rimonta delle V-nere. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon pomeriggio ed un saluto sportivo!

14:05 Top scorer per i napoletani McDuffie con 22 punti (e 7 rimbalzi), mentre Josh Mayo si congeda dal pubblico napoletano con 19 punti in 24 minuti sul parquet (standing ovation finale per il play americano, protagonista della cavalcata trionfale in A2 della scorsa stagione). In doppia cifra anche Parks (15 punti) ed Elegar (14 punti). Alla Virtus non sono bastati i 23 punti di un mai domo Kyle Weems, insieme ai 14 di Hervey e i 12 di Cordinier.

14:00 Nonostante un finale al cardiopalma, la GeVi Napoli riesce a prevalere sulla Virtus Bologna trovando così la seconda vittoria in questa Serie A! Bolognesi che si fermano dopo 9 vittorie consecutive tra Supercoppa, Campionato ed EuroCup, perdendo anche il primato in classifica in coabitazione con l’Olimpia Milano (unica compagine ancora imbattuta dopo cinque giornate).

INCREDIBILE AL PALABARBUTO! NAPOLI FERMA LA VIRTUS BOLOGNA, 92-89 IL RISULTATO FINALE, BOLOGNESI PERDONO L’IMBATTIBILITA’

Rimessa Virtus Bologna, con due secondi da giocare

92-89 Elegar manda a bersaglio entrambi i liberi

90-89 Non trema la mano al francese, -1 per la Virtus! Time-out Sacripanti, 8 secondi alla sirena finale

Giro in lunetta di Cordinier, importantissimo per le sorti del match

90-87 Mayo non sbaglia dalla lunetta: 2/2 e +3 Napoli

FINALE DI PARTITA INCANDESCENTE AL PALABARBUTO DI NAPOLI!

88-87 WEEEMS!! FUORI EQULIBRIO, -1 VIRTUS BOLOGNA! TIME-OUT IMMEDIATO SACRIPANTI

88-84 KYLE WEEMS! ANCORA LUI! TRIPLA DEL -4

88-81 1/2 in lunetta di Elegar, meno di un minuto alla fine

Entrambe le squadre hanno esaurito abbondantemente il bonus di falli!

87-81 Ancora Hervey, manda a bersaglio senza però realizzare il libero aggiuntivo.

87-79 Hervey segna su stoppata irregolare di Parks

87-77 Kyle Weems non vuole mollare: canestro e -10 Virtus

87-75 Parks risponde con la stessa moneta! Ancora +12 Napoli e time-out Virtus Bologna

84-75 Weems si alza e spara da tre punti

84-72 Ancora giro in lunetta per Elegar, che non sbaglia: 2/2

82-72 2/2 in lunetta per Elegar, padroni di casa ancora avanti di 10 punti

Meno di quattro minuti alla sirena finale. La Virtus prova in tutti i modi a rientrare, ma Napoli non molla e prova a resistere!

80-72 Ancora Sampson, due canestri consecutivi e -8 per i bolognesi

80-70 Sampson appoggia, -10 V-nere

80-68 Elegar inchioda e schiaccia! +12 GeVi

78-68 1/2 di Parks ai liberi, +10 Napoli

77-68 Pajola attacca perfettamente il ferro, -9 Virtus

77-66 2/2 in lunetta per Marini, padroni di casa ancora a +11

75-66 Cordinier penetra subendo fallo, senza chiudere il 2+1

75-64 Josh Mayo manda a bersaglio tutti e tre i liberi a disposizione, Napoli torna a +11

72-64 MAYO LA SPARA DA LONTANO E SEGNA! TRIPLA E +8 GEVI

69-64 Tessitori rolla bene sotto canestro, -5 Virtus

69-62 Parks realizza solo uno dei due liberi. Napoli si sblocca nel quarto e torna a +7

La terna arbitrale corregge la scelta: nessun antisportivo, fallo semplice per il francese

Fallo antisportivo fischiato a Cordinier! Gli arbitri vanno a controllare l’Instant Replay

68-62 Cordinier segna e subisce il fallo. Il francese realizza anche il libero aggiuntivo

68-59 1/2 in lunetta di Ruzzier

Incomincia l’ultimo quarto!

68-58 Mayo appoggia a canestro e chiude così il terzo parziale, con Napoli ancora a +10 (68-58)

Ultima azione del quarto per Napoli, con poco più di 4 secondi da giocare

66-58 Rich manda a bersaglio subendo fallo. L’americano non realizza però il libero aggiuntivo

64-58 2/2 in lunetta per Ruzzier, bianconeri a -6

64-56 Tessitori si gira e segna, le V-nere non vogliono mollare

64-54 MCDUFFIE IN CONTROPIEDE! +10 NAPOLI, TIME-OUT VIRTUS BOLOGNA

62-54 MARINI DALL’ANGOLO, PER LA TRIPLA DEL +8

59-54 Weems pesca il jolly Sampson, che appoggia agevolmente a canestro

0/2 in lunetta per Pajola (1/5 per il play marchigiano nei liberi oggi). -3’37” alla terza sirena

59-52 Canestro con fallo per McDuffie, che realizza il libero aggiuntivo! Napoli torna a +7

56-52 JOSH MAYO DA TRE PUNTI! NAPOLI RESISTE, TRIPLA DI VITALE IMPORTANZA

53-52 1/2 per Hervey dalla lunetta

53-51 KYLE WEEMS LA MANDA DENTRO DA TRE PUNTI! -2 VIRTUS E PARTITA RIAPERTA

53-48 Virata di Hervey perfetta, bolognesi ancora a -5

53-46 VELICKA DA TRE PUNTI! TRIPLA IMPORTANTE PER NAPOLI, CHE TORNA A +7

50-46 Hervey schiaccia sulla rimessa, Virtus a -4

50-44 Reverse di Pajola, Bologna ancora a -6

STOPPATA DI MCDUFFIE! PAZZESCA

50-42 McDuffie non sbaglia dalla lunetta: 2/2 e 15 punti per l’ala classe 1997

48-42 Belinelli segna dal pitturato, parziale di 5-0 per la Virtus Bologna che si rifà sotto

48-40 Sampson vola a schiacciare, tre punti consecutivi per le V-nere che tornano sotto la doppia cifra di svantaggio

48-38 1/2 in lunetta per Belinelli, primo punto del quarto

Tutto pronto per la ripresa della sfida. Si riparte!

13:00 Le squadre sono rientrate sul parquet per completare le fasi di riscaldamento, prima di riprendere il match. Che secondo tempo ci aspetterà al PalaBarbuto di Napoli?

12:55 Dopo un primo quarto in cui entrambe le squadre hanno faticato, Napoli si è sbloccata nel secondo parziale riuscendo ad arrivare fino alla doppia cifra di vantaggio. Campioni d’Italia in carica che non riescono a contenere l’attacco partenopeo, non riuscendo allo stesso tempo ad approfittare dei pochi spazi concessi in difesa. Coach Scariolo deve provare a scuotere i suoi nell’intervallo, per provare ad invertire la rotta!

Kyle Weems non riesce a mandare a bersaglio la tripla a fil di sirena, dopo un’ottima circolazione di palla! Si chiude così il secondo quarto, con Napoli avanti di 11 lunghezze sui Campioni d’Italia (48-37)!

48-37 Velicka segna e subisce il fallo! 8 punti per il lituano, che non chiude il 2+1. Napoletani a +11

Ultimi trenta secondi di questo secondo quarto!

46-37 MCDUFFIEEE!!! DA TRE PUNTI!! NAPOLI NON VUOLE CEDERE, ANCORA +9

43-37 HERVEY MANDA A BERSAGLIO DALL’ARCO! OTTIMA USCITA DAL TIME-OUT PER LA VIRTUS

43-34 Contropiede di Uglietti che la mette dentro! I padroni di casa volano a +9, Scariolo ferma tutto e chiama time-out

41-34 MCDUFFIE LA SPARA DENTRO DALL’ANGOLO! NAPOLI ANCORA A +7

38-34 Belinelli penetra e manda a bersaglio subendo fallo, su assist di Pajola! Il numero 3 chiude il 2+1

38-31 McDuffie taglia e segna, massimo vantaggio per gli uomini di Sacripanti (+7)

36-31 Elegar perfetto ai liberi: 2/2 e +5 per i napoletani

34-31 1/2 per Pajola in lunetta

34-30 Taglio di Jason Rich, Napoli sempre davanti: +4 a -4’46” dalla fine del secondo quarto

32-30 1/2 per Sampson, V-nere a -2

La Virtus Bologna fatica a penetrare nella difesa napoletana, che chiude bene gli spazi. Napoletani più precisi dall’arco (5/14, 36%)

Time-out chiamato da Sergio Scariolo. -5-59″ alla seconda sirena

32-29 Schiacciata al volo di Elegar, Napoli non molla un centimetro!

30-29 Cordinier manda a bersaglio e subisce fallo, senza però realizzare il libero aggiuntivo

30-27 Jason Rich va fino in fondo e segna, i padroni di casa vanno ancora a +3

28-27 McDuffie in sospensione, napoletani ancora davanti

26-27 2/2 in lunetta per Tessitori, contro-sorpasso Bologna

26-25 Cordinier replica a Mayo, Virtus a -3

26-22 Mayo la spara dentro dall’angolo, Napoli torna a +5

23-22 Semi-gancio di Tessitori, primo canestro del parziale per la Virtus che vale il -1

Si riparte per il secondo quarto di questo match avvincente!

La preghiera di Mayo non va a segno. Si chiude così il primo quarto, con Napoli in vantaggio di 3 punti (23-20)

23-20 Alexander segna entrambi i liberi a disposizione

23-18 PARKS MANDA A BERSAGLIO DA TRE PUNTI! PADRONI DI CASA ANCORA A +5

20-18 Alibegovic schiaccia subendo fallo! 2+1 per il numero 7, Bologna rimane a contatto

20-15 MAYOOO!! TRIPLA E ANCORA +5 PER I RAGAZZI DI SACRIPANTI, NAPOLI NON MOLLA

0/2 in lunetta di Pajola

17-15 WEEEMS DA TRE PUNTI! ACCORCIA LA VIRTUS, -2 A 1’50” DALLA FINE DEL QUARTO

17-12 Parks inchioda e schiaccia, Napoli ancora a +5

15-12 Tessitori si mette in proprio e segna, Bologna a -3

15-10 TRIPLA DI MCDUFFIE! ESPLODE IL PALABARBUTO, NAPOLETANI A +5

12-10 2/2 in lunetta di Velicka, Napoli ancora davanti

10-10 Sampson appoggia a canestro, pareggio Virtus Bologna. Meno di tre minuti alla prima sirena

10-8 Canestro con fallo subito da Elegar, vantaggio Napoli

7-8 Velicka segna i due liberi, Napoli a -1

Antisportivo fischiato a Weems

Le due squadre stanno sbagliando molti tiri in questi primi cinque minuti di partita, soprattutto da tre (0/3 della Virtus Bologna). Si accusa probabilmente l’orario di gioco, a cui i giocatori si devono abituare

5-8 Terzo tempo di Weems, V-nere ancora avanti

5-6 Hervey corregge a canestro, Bologna ancora avanti

5-4 PARKS DA TRE PUNTI, CONTRO-SORPASSO NAPOLI

2-4 Tap-in di Kyle Weems, Virtus in vantaggio

2-2 Fade away di Kyle Weems, pareggio Virtus Bologna

2-0 Penetrazione e schiacciata di Jordan Parks, vantaggio Napoli

Le squadre stanno sbagliando molto in questo inizio di match

Tutto pronto per la palla a due. Ci siamo!

Gli starting five: Velicka, Rich, Parks, Elegar, Lombardi (Napoli); Pajola, Belinelli, Weems, Harvey, Sampson (Virtus Bologna)

11:55 Dopo aver fatto risuonare le note dell’Inno di Mameli, le squadre svolgeranno le ultime fasi di riscaldamento. Sale l’adrenalina al PalaBarbuto di Napoli!

11:50 C’è molta curiosità su quali quintetti sceglieranno i due coach. Mancano dieci minuti alla palla due!

11:40 Le V-nere vogliono rimanere in testa alla classifica mantenendo l’imbattibilità, insieme all’Olimpia Milano uscita vittoriosa dalla trasferta di Bologna contro la Fortitudo di ieri sera (86-75 il risultato finale al PalaDozza). I padroni di casa, invece, vogliono invertire la rotta e cercano la seconda affermazione in questo campionato.

11:30 Buongiorno a tutti voi, amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto a questa diretta LIVE scritta per la sfida tra GeVi Napoli e Virtus Bologna, quinta giornata di regular season della Serie A 2021/2022 di basket!

Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport! Benvenuti a questa diretta LIVE per il lunch match della quinta giornata di Serie A di basket, in cui si affrontano la GeVi Napoli e la Virtus Bologna.

I padroni di casa di coach Sacripanti cercano la seconda vittoria in questa regular season 2021/2022 (la prima fu contro la Nutribullet Treviso alla terza giornata, 82-70), per provare a lasciare le posizioni in fondo alla classifica. La partita odierna sarà l’ultima con la canotta di Napoli per Josh Mayo, che ha rescisso il contratto e ritornerà negli Stati Uniti la settimana prossima per motivi familiari.

La Virtus Bologna, invece, vuole continuare a mantenere l’imbattibilità stagionale (nove vittorie tra Supercoppa Italiana, Campionato ed EuroCup – debutto vincente contro il Bursaspor mercoledì scorso). La squadra di Coach Scariolo vuole replicare prontamente alla vittoria dell’Olimpia Milano in trasferta al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna di ieri sera (86-75 il risultato finale, con la Effe che ha messo in difficoltà la corazzata milanese fino all’ultimo quarto).

Palla due al PalaBarbuto di Napoli in programma alle ore 12:00. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo