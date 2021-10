LIVE Musetti-Monfils 6-7 4-6, ATP Vienna 2021 in DIRETTA: il transalpino non concede niente al servizio e vola agli ottavi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.14 La nostra DIRETTA LIVE del match tra Musetti e Monfils finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per non perdervi un attimo del torneo di Vienna! Un caro saluto e a presto!

17.13 Rivedremo Musetti impegnato nelle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi-Bercy, prima delle Next Gen Atp Finals, torneo nel quale chiuderà la stagione.

17.12 Agli ottavi di finale Monfils se la vedrà contro Diego Schwartzman nel remake della semifinale di due anni fa: l’argentino ha battuto 6-2 7-5 Fabio Fognini.

17.10 Termina la prima esperienza di Musetti nel torneo di Vienna: l’azzurro non è mai riuscito ad avvicinare il francese in risposta. Appena nove i punti vinti dall’azzurro in ribattuta contro i 28 di Monfils. Fanno la differenza anche i vincenti: 8 soltanto per Musetti contro i 27 del transalpino.

7-6 6-4 GAME, SET & MATCH MONFILS! Il francese vola agli ottavi a Vienna!

40-0 Ace del francese ad uscire. Tre match point.

30-0 Prima vincente per Monfils.

15-0 NOOOOO!! Si costruisce bene il punto Musetti che poi dilapida tutto con l’ultimo dritto!

4-5. Senza problemi Musetti tiene il servizio e si garantisce quantomeno un’altra possibilità.

40-0 Non passa una smorzata con effetto a rientrare di Monfils.

30-0 Esagera ancora con il dritto il 35enne di Parigi.

15-0 Tiene solidamente lo scambio Musetti e Monfils sbaglia con il rovescio.

3-5. Altra prima vincente e il francese controlla bene la prima situazione delicata da 30-30.

40-30 Ace al centro!

30-30 Strappa completamente il dritto Monfils su una risposta carica di Musetti.

30-15 Prima esterna, smorzata e passante: costruzione perfetta del punto.

15-15 Tiene lo scambio Musetti con il rovescio e alla fine l’errore dal francese arriva.

15-0 Prima esterna chirurgica di Monfils.

3-4. Senza problemi Musetti tiene la battuta. Ci sono altre due possibilità per strappare il servizio al francese.

40-15 ROVESCIONE LUNGOLINEA DI MUSETTI! DIVINO!

30-15 Anticipa la risposta Monfils e Musetti arriva in ritardo sul rovescio.

30-0 Costruisce bene il punto Musetti e chiude con il dritto lungolinea.

15-0 Buona prima per l’azzurro.

2-4. BOLIDE DI MONFILS CON IL DRITTO! RIGA PIENA! Tiene il servizio a zero il francese.

40-0 Spolvera la riga al centro Monfils con il servizio.

30-0 In corridoio il dritto di Musetti.

15-0 Scappa in lunghezza la risposta in allungo di Musetti.

2-3. Si carica Lorenzo Musetti che vuole rimanere attaccato al match. Vediamo se qualcosa si smuoverà in risposta.

40-30 Profondo il dritto di Musetti, palla per il 2-3.

30-30 PRIMO ACE PER MUSETTI!

15-30 Controlla bene la volée Musetti! Il francese scivola a terra e per fortuna non si fa male.

0-30 Completamente fuori giri con il dritto Musetti: ancora situazione difficile al servizio.

0-15 Prende tutto Monfils! Musetti governa lo scambio, ma alla fine sbaglia con il dritto dopo un ottimo lungolinea di rovescio.

1-3. Niente da fare sulla battuta di Monfils, non si gioca.

40-15 Sparacchia via il dritto Monfils sull’angolo trovato da Musetti.

40-0 Altro ace per Monfils.

30-0 Esagera con il rovescio in top spin Musetti.

15-0 Appena larga la risposta bloccata di Musetti.

2-1 BREAK MONFILS! Tiene il palleggio sulla diagonale di rovescio il francese e alla fine Musetti sbaglia con il dritto a sventaglio. Arriva nel terzo game del secondo set il primo break della partita.

15-40 Strappa con il rovescio il francese!

0-40 Il rovescio dal centro del campo del toscano finisce in corridoio. Tre palle break di fila per Monfils.

0-30 Sale il ritmo di Monfils e Musetti non riesce a spingere.

0-15 Il dritto in cross di Musetti finisce largo, non riesce a far breccia con il dritto in chop l’azzurro.

1-1. Arriva sulla smorzata Musetti, ma Monfils gioca una volée sulla riga. C’è stata più battaglia in questo game.

40-30 RECUPERO INCREDIBILE DI MUSETTI CON IL ROVESCIO! Lob a due mani che denota una sensibilità pazzesca!

40-15 Ace esterno per il transalpino.

30-15 Strozza il dritto Musetti! Monfils non aveva giocato profondo!

15-15 Si ferma sul nastro il drittone in difesa di Musetti!

0-15 ALL’ATTACCO MUSETTI CON LA RISPOSTA DI DRITTO!

1-0. Sbaglia Monfils e Musetti resetta immediatamente ciò che è accaduto nel tiebreak, iniziando al meglio il secondo parziale!

40-30 Ancora buona la spinta del toscano con il dritto dietro al servizio.

30-30 Addomestica alla grande la volée Musetti dopo un grande attacco!

15-30 Arriva scarico Musetti sul rovescio in back: non si deve disunire l’azzurro.

15-15 Stavolta è chirurgica la palla corta di Musetti.

0-15 DRITTO SUPER DI MONFILS DA CASA SUA!! Che spettacolo!

INIZIO SECONDO SET

16.33 Si tratta del quinto tiebreak perso in carriera da Musetti a livello Atp su 19 disputati. L’azzurro ha concesso tre palle break nel primo parziale, annullandole tutte. Solo quattro punti persi alla battuta per il francese: il toscano deve alzare il livello in risposta.

7-2 PRIMO SET MONFILS! Il transalpino al tiebreak si assicura il primo parziale!

6-2 Monfils. Risponde profondo Musetti e il francese sbaglia con il dritto.

6-1 Monfils. Altro dritto che se ne va per l’azzurro dopo una seconda tenera. Cinque set point.

5-1 Monfils. Trova un grande angolo con il dritto Musetti, poi stecca con il colpo successio. Quasi compromesso questo tiebreak.

4-1 Monfils. Bellissimo slice ad uscire da parte del parigino. Chiamato ora a servire bene Musetti.

3-1 Monfils. Si difende da lontano Musetti e alla fine il transalpino sbaglia!

3-0 Monfils. Risposta devastante del francese sulla seconda dell’azzurro. Situazione complicata.

2-0 Monfils. Non trova la coordinazione Musetti sul dritto in arretramento.

1-0 Monfils: seconda di servizio sulla quale Musetti non si è appoggiato come doveva.

6-6 TIEBREAK! PRIMA VINCENTE DI MUSETTI!

40-15 Mette pressione Musetti con il dritto! Due palle per volare al tiebreak!

30-15 Angolo estremamente acuto trovato da Musetti con la sbracciata di rovescio!

15-15 DRITTO IN CHOP AD USCIRE! Palla corta splendida in un momento delicatissimo!

0-15 PASSANTE DI MONFILS! Straordinario in difesa il francese, Musetti poteva chiudere con lo smash.

5-6. Niente da fare: Musetti non riesce a pungere in risposta. Altro game delicato ad attendere l’azzurro.

40-0 Ancora un punto rapido grazie alla battuta.

30-0 Largo il passante da lontanissimo giocato dall’italiano.

15-0 Perde campo Musetti sin dalla risposta e soccombe al dritto di Monfils.

5-5. Preciso ed angolato il dritto di Musetti che gestisce bene anche questo gioco.

40-30 ERRORE DI MONFILS! Regalo del francese con il rovescio quando lo scambio era avviato!

30-30 Seconda tenera di Musetti che viene immediatamente aggredita da Monfils.

30-15 Bene con il servizio esterno il toscano!

15-15 Due numeri in recupero per Musetti, Monfils è bravissimo a chiudere sotto rete.

15-0 Prima vincente al centro per l’azzurro!

4-5. Decolla la risposta di Musetti e Monfils costringe l’azzurro a servire per rimanere nel set.

40-15 Rimane sul nastro la risposta in contenimento di Musetti.

30-15 Ace al centro per il transalpino!

15-15 VINCE IL BRACCIO DI FERRO MUSETTI! Sulla diagonale di rovescio è lui a spuntarla!

15-0 Serve and volley ben eseguito da Monfils.

4-4. PRIMA AL CENTRO! Musetti annulla una palla break e rimane agganciato al suo avversario!

A-40 PAZZESCO MUSETTI!!!!! Rovescio in back da terra e poi parata a rete! Anche oltre il nastro il carrarese!

40-40 Prima vincente al centro sulla palla break!!

40-A Insiste Monfils sul rovescio di Musetti e alla fine l’errore arriva: palla break pesantissima in questo momento.

40-40 ROVESCIO TERRIFICANTE DI MONFILS! Lungolinea davvero potentissimo scagliato dal francese! Si va ai vantaggi.

40-30 Dritto angolato, precisione sull’attacco e volée in controtempo sulla riga! Tutto il repertorio di Musetti!

30-30 Prima al centro e dritto lungolinea a campo aperto! Si scuote Musetti!

15-30 Seconda di servizio carica e profonda, ci voleva in un momento di difficoltà.

0-30 Accelera Monfils con la risposta e Musetti non ha la pazienza di alzare la traiettoria con il rovescio.

0-15 Prima al centro, ma Musetti poi non chiude il dritto da metà campo.

3-4. Non c’è storia nei turni di servizio del transalpino: un solo punto vinto da Musetti in risposta fin qua.

40-0 Scappa via la risposta di Musetti su una seconda sulla riga di Monfils.

30-0 Altra prima vincente per il transalpino.

15-0 Non contiene la risposta bloccata l’allievo di Simone Tartarini.

3-3. Accelera il ritmo Monfils, ma sbaglia ancora. Musetti tiene ancora il servizio senza affanni.

40-30 Terza smorzata che non va a buon fine per Musetti che deve cercare di trovare soluzioni alternative.

40-15 Risposta eccezionale di Monfils a tutto braccio!

40-0 Dritto in controbalzo splendido di Musetti dopo il servizio, poi sbaglia ancora in lunghezza Monfils.

30-0 Prima di servizio che consegna un punto diretto a Musetti.

15-0 Altro gratuito concesso da Monfils con il dritto, ma bene Musetti con il rovescio lungolinea.

2-3. Ancora senza problemi alla battuta il francese, Musetti non riesce spesso ad entrare negli scambi.

40-0 Prova a rispondere d’incontro Musetti, ma la prima di Monfils era estremamente rapida.

30-0 Ancora un punto diretto con il servizio per il parigino.

15-0 Seconda di servizio veloce ed angolata giocata da Monfils.

2-2. Buon game per Musetti al servizio, non concedendo alcuna possibilità ad un Monfils falloso.

40-15 Monfils rischia troppo e sbaglia con il dritto.

30-15 Missile di Monfils con il rovescio, ma l’azzurro si difende e costringe il francese ad una difficile volée.

15-15 Recupero incredibile di Musetti con il dritto, poi ancora una smorzata mal eseguita.

15-0 Cerca di uscire dallo scambio Monfils, ma strappa con il rovescio.

1-2. Senza problemi Monfils tiene il servizio e rimane avanti nelle prime battute di match.

40-0 Prima al corpo e dritto vincente ad uscire.

30-0 Ace esterno piazzato da Monfils.

15-0 Risponde con i piedi fuori dal campo Musetti e la sua risposta non rientra.

1-1. Molto bravo Musetti che risale da 15-40 e tiene il servizio.

A-40 Ancora incisivo Musetti con il dritto dietro al servizio: palla dell’1-1.

40-40 Non trova il giusto timing con il rovescio Musetti.

A-40 Attacco deciso con il dritto lungolinea per Musetti e poi chiusura comoda a rete.

40-40 Si presenta ancora a rete Musetti, ma stavolta arriva con un pizzico di ritardo, affossando la volée.

A-40 Muove alla grande il gioco Musetti con il rovescio, facendo fare i chilometri a Monfils!

40-40 OTTIMA PRIMA AD USCIRE! Annullate le due palle break.

30-40 Attacco in controtempo splendido da parte di Musetti! Chiude con la stop volley!

15-40 Doppio fallo per Musetti che consente a Monfils di guadagnare subito due palle break.

15-30 Decolla lungo il rovescio di Musetti dopo che l’azzurro aveva cambiato bene ritmo con il back.

15-15 Palla corta non ben fintata da Musetti e Monfils ci arriva senza problemi.

15-0 Bene con il dritto Musetti in uscita dal servizio, costringendo Monfils ad una complicata difesa.

0-1. Rompe il ghiaccio il numero 21 del mondo tenendo agevolmente la battuta.

40-15 Musetti riesce a prendere in mano lo scambio, poi un nastro permette al francese di riguadagnare terreno.

30-15 Se ne va il tentativo di uscita in lungolinea con il rovescio di Musetti.

15-15 Alza la traiettoria con il dritto Musetti e mette in difficoltà Monfils.

15-0 Prima esterna e dritto facile da metà campo per il francese.

SI COMINCIA!! AL SERVIZIO GAEL MONFILS!

INIZIO PRIMO SET

15.34 Il vincente di questo incrocio affronterà proprio uno tra Fognini e Schwartzman al secondo turno.

15.32 Giornata a tinte azzurre quella di oggi a Vienna: Lorenzo Sonego e Jannik Sinner hanno già vinto i loro rispettivi incontri contro Koepfer e Opelka, in questi attimi è in campo Fabio Fognini contro Schwartzman, e in serata, a conclusione del programma sul Centrale, Matteo Berrettini se la vedrà contro Basilashvili.

15.30 Musetti quest’anno ha già fatto diversa strada in un ATP 500: ad Acapulco, partendo dalle qualificazioni, il toscano si è spinto fino alle semifinali dopo essersi sbarazzato di Schwartzman, Tiafoe e Dimitrov.

15.28 Ingresso in campo di Musetti e di Monfils: boato del pubblico, conscio che potrebbe divertirsi assai a seguire questo incontro.

15.27 Monfils è tornato recentemente a giocare una finale Atp in quel di Sofia: il francese, dopo aver battuto Mager ai quarti, si è inchinato a Sinner in finale.

15.25 L’azzurro è entrato in tabellone grazie ad una wild card ed è al debutto assoluto in questo torneo. Anche due anni fa un italiano ricevette una wild card in quel di Vienna: Jannik Sinner che vinse al primo turno contro Kohlschreiber per poi inchinarsi proprio a Gael Monfils.

15.23 Musetti non vinceva contro un top 100 addirittura dal terzo turno del Roland Garros contro Marco Cecchinato. Da lì erano arrivati solo i successi al primo turno di Nur Sultan contro Marc Polmans e al primo turno degli Us Open contro Emilio Nava.

15.21 Musetti ha mostrato progressi ad Anversa vincendo il derby contro Gianluca Mager in due tiebreak, salvo poi doversi inchinare al tornado Jannik Sinner 7-5 6-2.

15.19 Primo confronto ufficiale fra due giocatori che fanno magie e spettacolo con la racchetta. Hanno talento da vendere e giocano anche per il pubblico: ci divertiremo molto a seguire questa sfida!

15.17 Ben ritrovati amici di OA Sport. Jannik Sinner ha demolito Reilly Opelka con il punteggio di 6-4 6-2, volando agli ottavi di finale in quel di Vienna. A breve comincerà Musetti-Monfils.

14.45 Buongiorno amici di OA Sport. È appena concluso il primo set del match fra Sinner e Opelka: l’altoatesino se l’è aggiudicato per 6-4. Al termine di questo incontro comincerà la sfida tra Musetti e Opelka.

Il programma di mercoledì 27 ottobre – Gli incroci del tabellone dell’Atp di Vienna

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Gael Monfils, valevole per il primo turno dell’Atp 500 di Vienna. Spettacolo assicurato sul Centrale del torneo austriaco.

Musetti, in tabellone principale grazie a una wild card, vuole confermare i segnali di ripresa palesati ad Anversa. Il toscano ha vinto una bella partita contro Gianluca Mager al primo turno in due tiebreak, salvo poi doversi inchinare 7-5 6-2 all’uragano Jannik Sinner poi vincitore del torneo. L’allievo di Simone Tartarini è tornato a battere un top 100, cosa che non riusciva dal successo contro Marco Cecchinato al terzo turno del Roland Garros. In questa stagione il giovane carrarino ha già raggiunto una semifinale in un ATP 500: ad Acapulco, dove ha messo in fila Schwartzman, Tiafoe e Dimitrov.

Di fronte c’è un Gael Monfils rigenerato. Il francese ha vinto almeno due partite negli ultimi cinque tornei giocati, tornando a giocare una finale a Sofia dove è stato sconfitto da Sinner. In questo torneo il transalpino si ritirò lo scorso anno al primo turno contro Pablo Carreno Busta: da lì in avanti è cominciato un momento particolarmente difficile della sua carriera. Non solo ricordi negativi quelli legati alla capitale austriaca per il funambolico 35enne di Parigi: due anni fa arrivò la semifinale prima del k.o. per mano di Diego Schwartzman.

I due non si sono mai affrontati in un confronto ufficiale, ma si preannuncia un match piuttosto spettacolare visto l’estro e la tecnica sopraffina di due interpreti “snob” della racchetta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del primo turno dell’Atp 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Gael Monfils: chi vince affronta Fognini o Schwartzman agli ottavi. La partita è programmata come seconda sul Centrale dopo Sinner-Opelka, noi vi aggiorneremo sull’orario di inizio del match. Buon tennis e buon divertimento a tutti!

Foto: BELGA PHOTO DIRK WAEM