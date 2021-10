CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 e gara-2 del Mondiale motocross 2021, che oggi fa tappa a Lacapelle Marival (Francia), siamo al dodicesimo appuntamento stagionale e la lotta per classifica generale si fa sempre più infuocata.

Tim Gajser, dopo il problema alla clavicola che gli aveva impedito di esprimersi al top nelle ultime uscite, ha trovato a sorpresa la vittoria nell’ultimo GP di Germania e si è ripreso la vetta della classifica generale. Dietro la lotto è apertissima: Jeffrey Herlings, uno dei grandi favoriti per la vittoria odierna, si trova a sole due lunghezze di ritardo, mentre il padrone di casa Romain Febvre è attardato di 8 punti. Numerosi sono i dubbi sulla presenza di Jorge Pedro, che al termine di gara-1 a Teutschenthal è incappato in un brutto incidente, compromettendo con molte probabilità la sua corsa al Mondiale. Situazione ancora più complessa per Tony Cairoli, il nove volte campione iridato della KTM, che ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione, sta recuperando fisicamente dopo la brutta caduta di Riola Sardo, ma si trova a dover recuperare ben 62 punti rispetto alla vetta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara-1 e gara-2 del Mondiale motocross 2021, che oggi fa tappa a Lacapelle Marival (Francia), cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, si partirà con gara-1 alle 13:15, per poi passare a gara-2 alla 16:15.

Foto: LaPresse