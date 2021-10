LIVE Moto3, GP Emilia-Romagna 2021 in DIRETTA: Dennis Foggia vuole mettere pressione ad Acosta. Warm-up e gara in tempo reale

Amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE Moto3 del Gran Premio dell’Emilia Romagna! Dopo due giorni intensi tra prove libere e qualifiche, è arrivato il momento più atteso: Warm-up in mattinata e gara, decisiva in ottica mondiale.

La pole position è stata conquistata da un super Niccolò Antonelli, che ha dominato sia la FP3 che le qualifiche, grazie a un’ottima strategia di squadra con gomma usata nel posteriore. Più indietro invece i due che si stanno contendendo il mondiale, Pedro Acosta e Dennis Foggia. Il pilota della KTM, in vantaggio di 30 punti in classifica rispetto a Foggia, partirà dalla 5° posizione; l’azzurro della Leopard Racing invece si è qualificato come 14°, ma nulla è ancora scritto.

Sulla carta entrambi possono vincere in Emilia Romagna, ma data la posizione di partenza, Acosta è leggermente avvantaggiato; Dennis ha però tutte le carte in regola per compiere una grande rimonta, arrivare davanti allo spagnolo e conquistare importanti punti in classifica. Occhi puntati anche sugli altri azzurri che partiranno dalla top 10: Riccardo Rossi (3°), Alberto Surra (7°) e Stefano Nepa (8°).

Appuntamento alle ore 9 per il Warm-up, gara prevista per le 11. Non mancate!

Foto: MotoGP.com Press