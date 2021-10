Un super Dennis Foggia. Il pilota della Honda Leopard Racing ha trionfato nel GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, terzultimo round del Mondiale 2021 di Moto3.

Una grandissima rimonta quella del centauro nostrano che, dalle retrovie, è riuscito a imporsi davanti alla KTM dello spagnolo Jaume Masiá e all’altra KTM del leader del campionato Pedro Acosta. Per Foggia una sequenza di risultati nell’ultimo periodo pazzesca, considerando i tre successi nelle ultime quattro gare per un totale di 10 podi.

“E’ stato un weekend difficile in tutte le sessioni, poi sul bagnato non sono un granché. Stamattina nel warm-up ero più rilassato perché la gara sarebbe stato sull’asciutto. Sono partito dalla 14ma posizione in griglia e mi son detto di attaccare. Sapevamo di avere un grande potenziale, seconda vittoria qui a Misano. Sono molto felice di questo risultato e la moto era fantastica“, le parole a caldo di Dennis.

Alla fine della fiera, Foggia recupera ancora punti nella classifica mondiale ad Acosta, visto il distacco di 21 lunghezze dalla vetta. Un vantaggio comunque importante per l’iberico a due gare dalla fine, ma staremo a vedere…

“Il distacco da Acosta è importante, peccato per non essere stato veloce fin da subito. Sono comunque contento del livello che ho raggiunto e di potermela giocare. Il mio obiettivo è quello di diventare campione del mondo e farò di tutto per centrarlo“, ha aggiunto il pilota italiano ai microfoni di Sky Sport.

Foto: LaPresse