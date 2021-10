LIVE Manchester United-Atalanta 3-2, Champions League in DIRETTA: Cristiano Ronaldo firma la rete della vittoria. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.05 Ecco le pagelle:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea 7; Wan Bissaka 7, Lindelof 5.5, Maguire 6.5, Shaw 7; McTominay 6 (66′ Pogba 6.5), Fred 6 (88′ Matic s.v.); Greenwood 5.5 (73′ Sancho 6), Bruno Fernandes 7, Ronaldo 7; Rashford 6.5. All.: Solskjaer 6.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6.5; De Roon 5.5, Demiral 7 (46′ Lovato 5), Palomino 6; Zappacosta 6.5, Freuler 5, Koopmeiners 6 (80′ Pezzella s.v.), Maehle 5.5; Ilicic 5 (68′ Miranchuk 5), Pasalic 7 (68′ Malinovskyi 6); Muriel 5 (56′ Zapata 6.5). All.: Gasperini 5.

23.00 Dal primo tempo fantastico della squadra di Gasperini finisce in un secondo tempo in netta difficoltà, Rashford, Maguire e infine il solito Cristiano Ronaldo ribaltano la partita.

94′ Fine della partita, Manchester United-Atalanta 3-2.

92′ Giallo per Matic per perdita di tempo.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Fuori Fred e dentro Matic nel Manchester United.

86′ Gol, Cristiano Ronaldo, Shaw dalla sinistra mette un cross perfetto dove il fenomeno portoghese di testa non sbaglia, Manchester United-Atalanta 3-2.

84′ Dentro Pezzella per Koopmeiners nell’Atalanta.

82′ Bruno Fernandes impegna Musso con un tiro dalla distanza ravvicinata.

80′ Koopmeiners con il sinistro non trova il secondo palo.

78′ Gol, Maguire, cross dal fondo allungato da Cavani di testa che trova l’inglese tutto solo sul secondo palo, Manchester United-Atalanta 2-2.

76′ Fuori Greenwood, dentro Sancho nel Manchester United.

74′ Zapata vicinissimo alla rete, De Gea respinge e poi vola sulla ribattuta di Malinovskyi.

72′ Tentativo di Ronaldo, para Musso.

70′ Miranchuk e Malinovskyi dentro, fuori Ilicic e Pasalic nell’Atalanta.

68′ Dentro Cavani e Pogba, fuori Rashford e McTominay nel Manchester United.

66′ Koopmeiners con il sinistro non crea problemi a De Gea.

64′ Palo di McTominay dopo un cross di Greenwood.

62′ Fuori Muriel, dentro Zapata nell’Atalanta.

60′ Punizione di Ronaldo che finisce fuori.

58′ Subito ammonito Lovato per fallo su Ronaldo.

56′ Entra Lovato per Demiral nell’Atalanta.

54′ Si scaldano gli uomini nella panchina atalantina.

52′ Gol, Rashford, invenzione di Bruno Fernandes che serve Rashford davanti a Musso che non sbaglia, Manchester United-Atalanta 1-2.

50′ Rashford al volo colpisce malissimo, pallone fuori.

48′ MUSSO dice no a Ronaldo, scatenato il portiere ex Udinese.

46′ Inizia la ripresa!

21.50 Primo tempo assolutamente fantastico dell’Atalanta che colpisce due volte con Pasalic e Demiral, prova di squadra enorme in questo primo tempo della squadra di Gasperini.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Manchester United-Atalanta 0-2.

43′ Muriel si è visto poco in questo primo tempo bergamasco.

41′ Intervento fantastico di Demiral che in scivolata ruba palla a Rashford.

39′ Ronaldo viene servito davanti al portiere, ma è in posizione di fuorigioco.

37′ Pogba inizia il riscaldamento, potrebbe entrare ad inizio secondo tempo.

35′ Tiro di Ronaldo che finisce fuori di molto a lato.

33′ Possesso palla prolungato per il Manchester United ancora scosso dal raddoppio di Demiral.

31′ Gooooooooooooooooooooooool, Demirallllllllllllllllllllllllll, Demiral di testa trova il secondo palo con una torsione perfetta, Manchester United-Atalanta 0-2.

29′ Tiro di Freuler che si infrange sulla difesa.

27′ Tentativo di Ronaldo che non crea preoccupazioni a Musso.

25′ Manchester United molto alto in campo, vuole arrivare al pareggio.

23′ Palomino respinge ancora due assalti degli offensivi del Manchester United.

21′ Ci prova Bruno Fernandes, Palomino respinge con il corpo.

19′ MUSSO! il portiere argentino dice no al tiro di Fred a botta sicura.

17′ Demiral potrebbe avere problemi fisici, si riscalda Lovato.

15′ Goooooooooooooooooooooooool, Pasaliccccccccccccccccccc, rete assolutamente fantastica dell’Atalanta con Zappacosta che trova Pasalic davanti il portiere che non sbaglia, Manchester United-Atalanta 0-1.

13′ Partita bloccata ancora tecnicamente ma potrebbe bastare una giocata di un singolo per accenderla.

11′ Ronaldo prova a superare Demiral, ma il turco ex compagno di squadra lo ferma.

9′ Errore di Musso durante un rinvio, Rashford non ne approfitta.

7′ Ottima azione dell’Atalanta, Zappacosta al cross ma Maguire spazza via il pallone.

5′ Rashford davanti a Musso non inquadra la porta.

3′ Manchester United che prova un possesso palla prolungato.

1′ Inizia la partita!

20.57 Inno della Champions League in corso!

20.55 Mancano solo cinque minuti all’inizio della partita, tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

20.50 Fa rumore l’esclusione di Pogba dal primo minuto.

20.45 De Roon giocherà come centrale di difesa, non è la prima volta che il mediano olandese occupa questa posizione in campo.

20.40 Atalanta falcidiata sugli esterni dagli infortuni, Gosens e Hateboer saranno fuori ancora per molto tempo.

20.35 Dalla sua prima partita con il Manchester United in Champions League nell’ottobre 2020, Bruno Fernandes è il giocatore che ha preso parte attiva a più gol (sette – quattro reti e tre assist) con i Red Devils nella competizione. In generale, nessun centrocampista ha messo lo zampino in più marcature rispetto a Bruno Fernandes in Champions League nel periodo considerato.

20.30 Cristiano Ronaldo ha segnato 18 gol in 23 gare di Champions League contro squadre italiane: soltanto contro avversarie tedesche ha fatto meglio (28 reti).

20.25 10 degli ultimi 11 gol dell’Atalanta in Champions League sono stati realizzati nei secondi tempi: fa eccezione soltanto la rete messa a segno dal centrocampista Remo Freuler dopo sei minuti di gioco contro il Villarreal alla prima giornata.

20.20 Zapata va in panchina, bocciatura per il colombiano dal primo minuto.

20.15 Ecco le formazioni ufficiali:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo. All: Solskjaer

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Muriel. All: Gasperini

20.10 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Manchester United-Atalanta partita dei gironi di Champions League.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester United-Atalanta match di Champions League 2021/2022, Gasperini vuole l’impresa in terra inglese.

Molte assenze per Gasperini. Oltre i lungodegenti Hateboer, Gosens, Pessina e Djimsiti si aggiunge il dubbio Toloi, uscito infortunato e anzitempo dalla vittoriosa trasferta di Empoli. In difesa è completa emergenza: insieme a Demiral e Palomino potrebbe essere abbassato De Roon sulla linea dei difensori, oppure Lovato dal primo minuto. Sulle fasce scelte obbligate con Zappacosta a destra e Maehle a sinistra. A centrocampo Koopmeiners può far tandem con Freuler. In attacco uno tra Zapata e Muriel dal primo minuto, con trequartisti Malinovskyi e Pasalic.

Solskjaer punta su Cristiano Ronaldo sostenuto dal trio di trequartisti Greenwood, Bruno Fernandes e Sancho. A centrocampo confermati Paul Pogba e Fred. Difesa a quattro a proteggere lo spagnolo De Gea: da destra Wan Bissaka (squalifica ridotta, sarà presente), Varane, Maguire e Shaw a sinistra.

Partita: Manchester United-Atalanta

Data: 20-10-2021

Orario: 21.00

Canale tv e streaming: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Go , NOW , Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI Manchester United-Atalanta

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Manchester United-Atalanta match di Champions League 2021/2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

