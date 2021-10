LIVE Lazio-Olympique Marsiglia 0-0, Europa League in DIRETTA: capitolini e francesi impattano in una partita con poche emozioni. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LE PAGELLE DEL MATCH

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6,5; Lazzari 6,5, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 6 (dal 56′ Akpa Akpro 6), Cataldi 6,5 (dal 77′ Leiva sv), Basic 6,5 (dal 56′ Luis Alberto 5,5); Felipe Anderson 6 (dal 56′ Pedro 5,5), Immobile 6, Zaccagni 6 (dal 77′ Raul Moro 5,5). Allenatore: Sarri 5.5.

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau López 7; Saliba 6, Caleta-Car 6, Luan Peres 6; Rongier 5,5, Kamara 5,5, Guendouzi 5,5 (dal 74′ Gueye 6); Cengiz Ünder 6,5, Payet 6, Lirola 6 (dal 61′ Dieng 5,5); Milik 5,5 (dal 74′ Gerson 5,5). Allenatore: Sanpaoli 6.

Un punto che smuove la classifica di tutte e due nel girone, ma che serve a poco, in attesa della sfida fra Galatasaray e Lokomotiv Mosca.

90’+4′ FINISCE QUI: Lazio-Marsiglia 0-0.

90’+3′ Un minuto alla fine del match.

90’+2′ Corner per il Marsiglia: schema che libera Kamara. Il centrocampista va al volo di piede: palla sbucciata. Fallo di fondo.

90′ Sono 4 i minuti di recupero.

89′ RAUL MORO, CHE OCCASIONE! Di testa lo spagnolo non riesce a dare forza al cross, deviato, arrivato dal binario di destra: Pau Lopez blocca comodamente.

87′ PEDRO….PAU LOPEZ IN USCITA GLI SBARRA LA STRADA! Occasionissima per l’attaccante spagnolo che calcia col tempo giusto, ma l’estremo difensore dei francesi si supera chiudendogli lo specchio.

86′ Dieng, in profondo ripiegamento difensivo, per poco non la combina: rimettendo, di testa, in mezzo un pallone che si stava per trasformare in un assist per gli attaccanti biancocelesti.

85′ Altro avvicendamento nel Marsiglia: esce Rongier, appena ammonito, entra Balerdi.

83′ Payet prova la serpentina personale: Luis Felipe e Akpa Akpro lo bloccano.

80′ Si entra negli ultimi seicento secondi, recupero escluso, di partita. Intanto viene ammonito anche Rongier per un fallo su Raul Moro. Il centrocampista dei francesi ferma il laziale con le cattive.

77′ Ultimi due cambi nella Lazio: fuori Cataldi e Zaccagni, dentro Leiva e Raul Moro.

75′ Si entra nell’ultimo quarto d’ora.

74′ Due cambi nel Marsiglia: fuori Guendouzi e Milk, dentro Gueye e Gerson.

73′ Cataldi, mette fuori. Zaccagni supera Kamara: per il Marsiglia, dopo Payet, arriva il secondo ammonito.

72′ Angolo per il Marsiglia: Payet fa carambolare il pallone contro Lazzari.

69′ IMMOBILE ANCORA LUI, SCHEGGIA L’INCROCIO DEI PALI! Destro violentissimo del capitano biancoceleste che da posizione defilata prova a sorprendere Pau Lopez: sfortunato l’attaccante principe dei capitolini.

67′ ZACCAGNI CON UN BEL DESTRO! Pau Lopez riesce a respingere, poi sul tentativo di cross Pedro si fa pescare in offside.

67′ Colpo di testa di Milik da corner: palla fuori.

66′ OCCASIONE MARSIGLIA CON PAYET! Palla persa dalla Lazio all’interno della propria trequarti, sfera che giunge al capitano dei francesi che prova il sinistro a giro: deviazione decisiva, in angolo, di Luis Felipe.

65′ UNDER, ANCORA LUI! Bella la conclusione del turco: Strakosha è attento.

63′ Palla dentro: allontana la difesa della Lazio ribaltando subito l’azione, ma Zaccagni non riesce a stoppare bene il pallone in posizione favorevole.

62′ Dieng appena entrato supera Marusic prendendosi un fallo che è una specie di corner corto.

61′ Il Marsiglia, superato lo spavento prova a reagire. Intanto un cambio per i francesi: fuori Lirola, dentro Dieng.

58′ GOL ANNULLATO A IMMOBILE: altro giro e altro fuorigioco del capitano biancoceleste, che non trova il tempo giusto per scattare sul rifornimento creato da Luis Alberto.

58′ Immobile intanto viene pescato in fuorigioco.

56′ Tre cambi nella Lazio: fuori Milinkovic-Savic, Felipe Anderson e Basic, dentro Luis Alberto, Akpa Akpro e Pedro.

55′ Lazzari, servito sulla corsa, cerca in mezzo Immobile: l’attaccante arriva in leggero ritardo all’appuntamento col pallone.

53′ Ora la Lazio prova a prendere, in maniera decisa, il controllo del gioco e delle operazioni.

51′ IMMOBILE, SCIUPA UNA GRANDE OCCASIONE! Verticalizzazione perfetta di Cataldi che serve il suo capitano nello spazio: il capitano della Lazio tiene botta contro il ritorno dei difensori ospiti, ma al momento di calciare impatta il pallone spedendo alto.

49′ Under va via sulla fascia: palla in mezzo, Basic – appostato – allontana.

48′ Punizione per la Lazio sulla trequarti, in posizione centrale: palla dentro, Pau Lopez legge facilmente la traiettoria.

46′ Non ci sono stati cambi nell’intervallo.

COMINCIA LA RIPRESA! PALLA FRA I PIEDI DEI GIOCATORI DEL MARSIGLIA.

Poche emozioni in questa prima frazione. Torniamo più tardi per la cronaca della ripresa.

45′ FINISCE, SENZA RECUPERO, IL PRIMO TEMPO: Lazio-Marsiglia 0-0.

44′ Sfruttata male la possibilità di far salire le torri da parte dei biancocelesti. La sfera torna nei piedi del Marsiglia.

43′ Brutto fallo subito da Milinkovic-Savic, caricato irregolarmente subito da Caleta-Car. Punizione per la Lazio.

41′ Allontana la difesa laziale. Il corner non sortisce effetti.

40′ MIRACOLO DI STRAKOSHA! Under si accende all’improvviso: azione tipica del turco che salta un paio di avversari convergendo da destra. Conclusione a giro e balzo del portiere biancoceleste che è bravo e reattivo nel mettere in angolo.

39′ Ancora Payet protagonista: il capitano dei marsigliesi si prende un fallo in mezzo al campo facendo respirare i suoi.

37′ Allontana il pericolo il Marsiglia disimpegnandosi con Payet.

37′ Palla persa dai francesi, ribaltamento di fronte: angolo per la Lazio.

35′ Prova a mettere fuori il naso ora il Marsiglia: Cengiz Under conquista una rimessa in attacco.

33′ LUIS FELIPE, DUE VOLTE! Prima una conclusione da fuori che costringe Pau Lopez alla grande parata, poi dall’occasione sugli sviluppi del corner: il difensore italo-brasiliano non riesce a coordinarsi per il tap-in che sarebbe valso il vantaggio per i biancocelesti.

32′ Angolo per i biancocelesti, che conquistano un tiro dalla bandierina con Felipe Anderson.

31′ Ci prova ancora la Lazio, questa volta da sinistra: Zaccagni prova a metterla dentro per qualche compagno a rimorchio, ma è ancora Pau Lopez, in presa bassa, a impossessarsi del pallone.

30′ Sinistro di Milik, dopo un bel taglio da destra a sinistra: girata del polacco, palla altissima.

28′ Cross di Lazzari dalla destra: Basic prova a intervenire! Il biancoceleste non trova il tempo giusto. Pau Lopez in uscita fa sua la palla.

25′ Il gioco staziona molto a centrocampo.

21′ Il Marsiglia ora gestisce la palla, la Lazio aspetta. Chi farà la prima mossa?

18′ La partita non decolla.

15′ Se ne va il primo quarto d’ora.

14′ Combinazione dopo un cambio di lato fra Lirola e Under: il turco calcia al volo di sinistro, palla alta sopra la porta difesa da Strakosha.

12′ Fischiatissimo l’ex romanista Cengiz Under, per ovvi motivi di rivalità sportiva non del tutto sopiti.

10′ Se ne vanno i primi seicento secondi della sfida.

9′ Guendouzi: primo tiro del match. Strakosha blocca comodo a terra.

6′ Grande confusione in questi primi minuti. Molta densità centrale e pochi sfoghi sulle corsie.

4′ Under intanto cerca il movimento vincente, ma viene pizzicato in fuorigioco.

2′ Fase di studio in questi primi centoventi secondi di gioco. Lazzari ora sbaglia una rifinitura per un compagno: palla sul fondo.

SI COMINCIA! CALCIO D’INIZIO PER LA LAZIO.

18.44 Un minuto circa all’inizio della sfida.

18.42 Squadre in campo per l’inizio del match.

18.40 E’ un Marsiglia che profuma di Serie A: sono quattro gli “ex italiani”, Pau Lopez, Lirola, Under e Milik.

18.35 Le squadre rientrano negli spogliatoi, prima di iniziare il cerimoniale d’accesso al terreno di gioco.

18.30 E’ Lazio-Marsiglia, ma anche Sarri contro Sanpaoli: sfida affascinante fra i due tecnici.

18.25 Si scalda l’atmosfera all’Olimpico. Discreta presenza di pubblico nell’impianto della capitale.

18.20 Squadre in campo per il riscaldamento.

18.15 Trenta minuti all’inizio del match.

Le formazioni ufficiali del match

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Reina, Furlanetto, Patric, Escalante, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Pedro, Luis Alberto, Hysaj, Radu, Moro, Muriqi. All. Sarri.

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau López; Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Rongier, Kamara, Guendouzi; Cengiz Ünder, Payet, Lirola; Milik.

A disposizione: Ngapandouentnbu, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, Gerson, Luis Enrique, Dieng, De la Fuente, Gueye, Amavi, Sciortino. All. Sampaoli.

ARBITRO: Aytekin (Germania)



17.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Lazio-Marsiglia match di Europa League, valido per la terza giornata della fase a gironi (Gruppo E).

17.40 Ci siamo! E’ il momento di gettarci nel pomeriggio calcistico europeo.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Lazio-Marsiglia match di Europa League, valido per la terza giornata della fase a gironi (Gruppo E).

Dopo il successo in campionato contro l’Inter, per i biancocelesti di Maurizio Sarri è il momento di tornare sul palcoscenico continentale accogliendo allo stadio Olimpico di Roma una delle squadre più forti, per valore, storia e tradizione del calcio francese.

Una sfida che si preannuncia come caldissima e piena di intensità, dove Immobile e compagni dovranno cercare di raccogliere tre punti, nel tentativo di avvicinarsi alla qualificazione ai sedicesimi di finale.

I capitolini sono a 3, i transalpini a 2, in un girone comandato a 4 dal Galatasaray e chiuso a 1 dalla Lokomotiv Mosca: chi la spunterà? La parola come al solito al campo, unico giudice supremo.

Attenzione al Marsiglia, perchè ha una squadra zeppa di giocatori che in passato hanno militato in Serie A: dal portiere Pau Lopez all’attaccante – ex Napoli – Milik, passando per Lirola, Under e Gerson.

PROBABILI FORMAZIONI Lazio-Marsiglia

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lazio-Marsiglia match dell’Europa League 2021/2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse