LIVE Juventus-Sassuolo, Serie A calcio in DIRETTA: orario, tv, probabili formazioni

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi.

Dove vedere la partita

Juventus-Sassuolo sarà visibile in esclusiva su DAZN, in streaming, a partire dalle ore 18.00 con il pre-partita. Alle 18.30 il calcio d’inizio del match. Al termine, il post-partita con le interviste a tutti i protagonisti.

Le due squadre

Dopo quattro vittorie di misura senza subire gol e il pareggio con l’Inter, la Juventus arriva a questa sfida con idee più chiare nella testa. Tornare alla vittoria, e con Dybala e Chiesa dal primo minuto, entrambi capaci di aver cambiato la partita di San Siro. Le statistiche dicono pure che, con i due in campo, i bianconeri segnano di più. In campo, per questo turno infrasettimanale, Allegri farà giocare Perin tra i pali al posto di Szczesny che riposerà, mentre a centrocampo ecco Arthur, reduce da un infortunio. Brutte notizie per Bernardeschi: distorsione alla spalla dopo la botta subita domenica scorsa.

Il Sassuolo ha ritrovato il morale dopo la vittoria per 3-1 contro il Venezia, e le conferme saranno da trovare all’Allianz Stadium. Cosa non affatto facile, specie se gli infortuni si mettono in mezzo. Il tecnico Dionisi, infatti, dovrà fare ancora a meno di Boga, così come Djuricic. In difesa, riposerà almeno uno dei due terzini in campo nell’ultima partita, ovvero Toljan e Rogerio.

