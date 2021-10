LIVE Inter-Udinese, Serie A calcio in DIRETTA: risultato in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le due squadre

L’Inter, reduce dal successo di Empoli per 2-0, vuole fare bottino pieno anche contro l’Udinese e proteggere il terzo posto in classifica. Per i nerazzurri, sarà importante arrivare carichi per la sfida di ritorno in Champions League in casa dello Sheriff Tiraspol, e per i due big match successivi in campionato. Prima il derby col Milan, poi il Napoli capolista. Sembra che davanti ad Handanovic, il tecnico Inzaghi possa far giocare Ranocchia dal 1′ al posto di De Vrij. A centrocampo, staffetta Brozovic-Barella, quindi spazio per Vidal e Dumfries-Perisic sulle fasce. Riposo per Lautaro, con Correa ad affiancare Dzeko in attacco.

D’altra parte, l’Udinese, quattordicesimo, non vince da 7 partite, di cui 4 tutte pareggiate (le ultime tre per 1-1). I bianconeri, nel recente periodo, hanno avuto sfortuna negli episodi arbitrali, con almeno 5 punti da poter recriminare. Mister Gotti cercherà di puntare ancora su Beto, sorpresa dell’ultimo periodo con 3 gol nelle ultime 4 sfide di campionato. Inoltre, dopo diversi problemi fisici, si rivede tra i convocati Gerard Deulofeu, a dare una mano in attacco. A centrocampo, si opterà per Makengo e Udogie.

Foto: LaPresse