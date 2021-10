LIVE Inter-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: orario, canali tv, probabili formazioni, risultato in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Inter-Juventus, partita di calcio valida per la 9° giornata del campionato di Serie A.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Chiesa. All: Allegri.

Dove vedere la partita

Inter-Juventus sarà visibile in esclusiva su DAZN, in streaming, a partire dalle ore 20.00 con il pre-partita. Alle 20.45 il calcio d’inizio del match. Al termine, dalle 22.40 circa, il post-partita con le interviste a tutti i protagonisti.

Le due squadre

L’Inter ha trovato il morale in Champions League dopo il successo sullo Sheriff Tiraspol, adesso vorrebbe ritrovarlo anche in campionato per riscattare la brutta sconfitta con la Lazio. Il terzo posto è da consolidare, sopratutto per andare a prendere Napoli e Milan ai vertici della classifica. Il tecnico Inzaghi conferma il proprio 3-5-2 con Calhanoglu dal primo minuto, al rientro dopo un piccolo problema fisico. Ricaduta, invece, per Correa, con lo stesso motivo del turco. Confermata la coppia d’attacco composta da Dzeko e Lautaro.

La Juventus, invece, va di “corto muso”, come dice Allegri: quattro vittorie consecutive per 1-0 tra campionato e Champions. Il settimo posto non può accontentare i bianconeri, che stanno recuperando terreno dopo un inizio di stagione disastroso. Tra i convocati, torna Dybala, che partirà dalla panchina sostituendo uno tra Chiesa e Morata. D’altra parte, Rabiot si è appena negativizzato dal Covid e dunque non sarà disponibile. Assente anche l’azzurro Kean.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, partita di calcio valida per la 9° giornata del campionato di Serie A: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

