LIVE Inter-Juventus 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: Dybala risponde a Dzeko, equilibrio a San Siro

22.54 Le pagelle della partita.

Inter: Handanovic 6; Bastoni 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 6, Barella 6 (90′ Vecino sv), Brozovic 6.5, Calhanoglu 6 (62′ Gagliardini 6), Perisic 6 (72′ Dumfries 4.5); Dzeko 6.5, Lautaro 5.5 (72′ Sanchez 5.5). All: Inzaghi 6.

Juventus: Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 6, Chiellini 5.5; Cuadrado 6 (65′ Dybala 6.5), Bernardeschi sv, Locatelli 5.5 (82′ Kaio Jorge sv), McKennie 5.5 (83′ Arthur sv), Alex Sandro 5.5; Kulusevski 5.5 (65′ Chiesa 5.5), Morata 5.5. All: Allegri 5.5.

22.45 L’Inter, così, non sfrutta il pareggio della Roma e non allunga sul terzo posto. La Juve aggancia Fiorentina e Atalanta con tutte e tre le squadre al quinto posto.

22.44 Triplice fischio: è 1-1 tra Inter e Juventus. A Dzeko, ha risposto il calcio di rigore trasformato da Dybala.

90+5′ Ammonito Chiellini, che ferma Brozovic in maniera fallosa.

90+4′ Ultimo minuto a San Siro, la Juve tenta l’assalto.

90+3′ I bianconeri continuano a tenere il pallone, adesso lottano per la rimonta in extremis.

90+2′ Brozovic mette in mezzo da sinistra, ma la Juve allontana la minaccia.

90+1′ Finale di gara: 5 minuti di recupero.

90′ Cambio Inter: fuori Barella, dentro Vecino.

90′ Espulso Inzaghi per le proteste, anche per aver lanciato una pettorina in campo.

89′ DYBALA! Esecuzione perfetta, centrale. Handanovic si butta alla sua sinistra. 1-1!

89′ Dybala dal dischetto.

88′ L’arbitro estrae anche un cartellino rosso per un membro della panchina dell’Inter.

87′ CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS!

84′ L’arbitro va al monitor per un possibile calcio di rigore! Contatto di Dumfries su Alex Sandro.

83′ Doppio cambio Juventus: fuori Locatelli e McKennie, dentro Kaio Jorge e Arthur.

82′ Alex Sandro fermato prima di buttare dentro la sfera in area.

80′ Insiste la Juventus nel girare il pallone.

79′ Alex Sandro crossa da sinistra, in area lo scontro tra Morata e Handanovic. Fallo in attacco e punizione Inter.

76′ È ancora di Dzeko la rete decisiva di questa partita, la 24esima della stagione dell’Inter. Un quarto d’ora più recupero alla fine.

74′ Enorme pressione di Chiesa sull’avanzata di Sanchez. Si alzano i decibel sugli spalti.

73′ La Juve è decisamente più convinta nel voler trovare il gol del pareggio.

72′ Doppio cambio Inter: fuori Lautaro e Perisic, dentro Sanchez e Dumfries.

71′ DYBALA! Su punizione trova Handanovic sul primo palo, che respinge basso. La difesa nerazzurra spalla il pallone.

70′ Fallo di Perisic su Chiesa: giallo anche per lui.

68′ Alex Sandro ci prova dalla distanza, da sinistra. Sul fondo.

66′ Darmian schiaccia il pallone, che riesce ad arrivare in area da Dzeko. Il bosniaco, però, non controlla.

65′ Doppio cambio Juventus: fuori Cuadrado e Kulusevski, dentro Dybala e Chiesa.

64′ MORATA! Gran palla profonda per Morata. L’attaccante sfrutta i rimbalzi del pallone a terra e colpisce di testa, ma Handanovic gli copre il primo palo.

63′ PERISIC! Supera Cuadrado in un contrasto e corre palla al piede fino al limite dell’area bianconera. Vuole l’incrocio, la piazza larga.

60′ Buona prestazione da parte del turco, migliore rispetto alle ultime uscite.

59′ Cambio Inter: fuori Calhanoglu, dentro Gagliardini.

58′ Barella lancia Dzeko in area, ostacolato da Bonucci.

56′ Intanto, nel Classique tra Marsiglia e PSG, è stato espulso un ex (recente) dell’Inter: Achraf Hakimi, una delle cessioni nerazzurre dell’ultima sessione di mercato.

55′ Juventus più propositiva in questo secondo tempo.

54′ Barella, tunnel a Cuadrado e arrivano gli applausi di San Siro.

52′ Idea non male della Juve. Cuadrado vede Kulusevski inserirsi nel lato corto di destra dell’area, serve in mezzo ma McKennie non c’è.

50′ Kulusevski cerca l’inserimento centrale di Morata, pallone lungo e spazzato dalla difesa nerazzurra.

48′ Fallo di McKennie su Lautaro. Punizione Inter dalla destra, 30 metri dalla porta.

47′ L’Inter prova ad avanzare sulla fascia sinistra. Poi la spinta di Bentancur su Calhanoglu.

46′ Si riparte!

21.54 Quasi tutto pronto per l’inizio della ripresa.

21.37 Fischia l’arbitro, finisce il primo tempo: Inter avanti sulla Juventus per 1-0, Dzeko al 17′ in rete. Nerazzurri che non hanno rischiato molto, con gli ospiti pronti a colpire. Tra meno di un quarto d’ora, il racconto della ripresa!

45+3′ Darmian prova a lanciare Barella in profondità, l’ex Cagliari allunga la gamba ma non aggancia.

45+2′ Dzeko fermato da Danilo per vie centrali. L’Inter guadagna metri.

45+1′ Piccola spinta di Perisic su Cuadrado da dietro. Punizione.

45′ Sono 3 i minuti di recupero.

44′ Alex Sandro falloso su Barella, anche per lui c’è l’ammonizione.

43′ Diversi minuti al termine del primo tempo. L’Inter continua a condurre per 1-0 grazie alla rete di Dzeko al 17′.

42′ Confusione in area: ci provano Alex Sandro e poi Bonucci dopo un paio di ribattute nerazzurre.

41′ Fase spezzettata con diversi falli, l’ultimo quello di Darmian su Alex Sandro. Punizione Juve dalla fascia sinistra.

40′ Altro fallo di Barella, stavolta su Cuadrado. Scatta il cartellino giallo.

38′ Intervento di Barella in ritardo su Kulusevski, punizione Juve.

37′ Ha voluto risolvere tutto Barella, ma la sua conclusione è per il terzo anello.

36′ Batte Calhanoglu, Skriniar disturbato dai bianconeri.

35′ Barella cerca il cross dalla destra, Morata ribatte, ma fuori. Angolo Inter.

33′ Ritmi molto alti a San Siro, anche sugli spalti.

31′ L’Inter continua a guadagnare diversi corner dalla bandierina di destra.

29′ Morata pescato in fuorigioco. Punizione Inter.

28′ DZEKO! Riceve il lancio di Brozovic da sinistra, ma colpisce debole.

26′ Oggi, la Serie A ha visto le vittorie di Fiorentina (3-0 sul Cagliari) e Verona, con un sorprendente 4-1 alla Lazio. Pari in Atalanta-Udinese (1-1) e Roma-Napoli (0-0)

25′ I nerazzurri si complicano la vita con la costruzione dal basso. Pallone recuperato da Kulusevski che calcia dal limite, De Vrij respinge in scivolata. Poi, Brozovic appogia a Handanovic.

24′ Allegri chiede calma ai suoi ragazzi.

22′ CUADRADO! Diagonale dai 25 metri, fuori di poco con Handanovic nella traiettoria.

21′ Quello di Dzeko è stato il 79esimo gol nell’anno solare. Solo il Bayern Monaco ha segnato di più.

19′ L’Inter non sembra accontentarsi: si vuole continuare ad aggredire gli avversari.

18′ Calhanoglu tenta la botta poco dopo il limite dell’area di rigore: palo! Szczesny si era buttato, dunque Dzeko può solo appoggiare a porta vuota, 1-0!

17′ DZEKOOOOOOO!

16′ Nuovo dietrofront: il bianconero non ce la fa, entrerà Bentancur.

15′ Dolore alla spalla destra per Bernardeschi, anche se sembra aver chiesto un minuto prima di voler rientrare in campo. Bentancur era già pronto.

14′ Bernardeschi vittima dopo un contrasto con Darmian. Medici bianconeri in campo, il giocatore chiede di essere sostituito.

12′ Perisic fermato sulla corsia di sinistra prima di effettuare il cross.

10′ Tentativo di Danilo dai 20 metri, largo sul fondo.

8′ Fallo di Bastoni su Morata, punizione Juventus.

7′ Darmian, dal limite, vuole mettere dentro un pallone insidioso, ma trova McKennie.

6′ OCCASIONE JUVE! Dalla punizione di destra, Bonucci e Chiellini non riescono a colpire di testa. Pallone dietro a Morata che trova Handanovic, non perfetto ma che comunque recupera il pallone.

5′ Adesso è la Juve a rispondere ai nerazzurri: Cuadrado subisce fallo sulla fascia di destra.

4′ Sugli sviluppi del corner battuto da destra, stacca di testa il solito Skriniar: palla alta.

3′ Cross forte di Perisic dalla sinistra verso il centro dell’area per Lautaro. L’argentino non prende il pallone, Chiellini in angolo.

2′ L’Inter gira il pallone, pressano i bianconeri.

1′ Inizia la partita!

20.46 Le due squadre effettuano il loro ingresso in campo. Foto di rito e ultimi preparativi.

20.45 La giornata di oggi è stata caratterizzata da big match nel calcio europeo. Il Real Madrid ha battuto il Barcellona per 2-1 nel Clásico di Spagna, il Liverpool ha demolito a casa propria il Manchester United di Cristiano Ronaldo per 5-0, pareggio a reti bianche tra Roma e Napoli. Tra poco, Inter-Juventus, e anche Le Classique, Marsiglia-PSG, in Francia.

20.40 L’arbitro della sfida è Mariani, assistito da Meli e Peretti. Quarto uomo, Ayroldi. Al VAR, Guida, assistito da Passeri.

20.35 Si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza, Milano, con il 75% della capienza totale, come da legge, a disposizione per il pubblico.

20.30 Tra mezz’ora, il fischio d’inizio di Inter-Juventus, match valido per la 9° giornata di Serie A.

20:00 La formazione ufficiale della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bernardeschi, Locatelli, McKennie, Alex Sandro; Kulusevski, Morata. All: Allegri​.

19:55 La formazione ufficiale dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Inter-Juventus, partita di calcio valida per la 9° giornata del campionato di Serie A.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Chiesa. All: Allegri.

Dove vedere la partita

Inter-Juventus sarà visibile in esclusiva su DAZN, in streaming, a partire dalle ore 20.00 con il pre-partita. Alle 20.45 il calcio d’inizio del match. Al termine, dalle 22.40 circa, il post-partita con le interviste a tutti i protagonisti.

Le due squadre

L’Inter ha trovato il morale in Champions League dopo il successo sullo Sheriff Tiraspol, adesso vorrebbe ritrovarlo anche in campionato per riscattare la brutta sconfitta con la Lazio. Il terzo posto è da consolidare, sopratutto per andare a prendere Napoli e Milan ai vertici della classifica. Il tecnico Inzaghi conferma il proprio 3-5-2 con Calhanoglu dal primo minuto, al rientro dopo un piccolo problema fisico. Ricaduta, invece, per Correa, con lo stesso motivo del turco. Confermata la coppia d’attacco composta da Dzeko e Lautaro.

La Juventus, invece, va di “corto muso”, come dice Allegri: quattro vittorie consecutive per 1-0 tra campionato e Champions. Il settimo posto non può accontentare i bianconeri, che stanno recuperando terreno dopo un inizio di stagione disastroso. Tra i convocati, torna Dybala, che partirà dalla panchina sostituendo uno tra Chiesa e Morata. D’altra parte, Rabiot si è appena negativizzato dal Covid e dunque non sarà disponibile. Assente anche l’azzurro Kean.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, partita di calcio valida per la 9° giornata del campionato di Serie A: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

