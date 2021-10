Thomas Grasso si è reso protagonista di un bellissimo debutto ai Mondiali di ginnastica artistica e ha conquistato un bel quarto posto, ad appena un decimo dalla medaglia di bronzo. Il romagnolo si è distinto grazie a due salti encomiabili, mettendo in mostra tutto il suo talento e facendo capire di poter davvero puntare in alto a livello internazionale nel prossimo futuro.

Il 20enne ha analizzato la propria prestazione ai microfoni federali: “Il livello era comunque molto alto. Forse potevo fare meglio il secondo salto ma sono contento per come è andata. Paradossalmente mi sentivo molto più tranquillo della qualifica perché ormai sentivo di aver rotto il ghiaccio e, quindi, si trattava solo di migliorare l’esecuzione. Prima della finale ho sentito solo il mio allenatore Pietro Di Pumpo, perché sono abituato ad averlo sempre con me in gara e quindi volevo un confronto con lui. Poi ho spento il telefono e non ho guardato i social. Nulla che potesse distrarmi”.

L’azzurro ha poi proseguito: “Non pensavo nemmeno di entrare in finale e ritrovarmi invece a gareggiare tra i migliori otto al mondo è stato bellissimo. Una carica incredibile. Adesso tornerò a casa e mi metterò sotto per aumentare la difficoltà dei miei salti. La Serie A è vicina e poi ho un sogno nel cassetto: scrivere il mio nome sul codice dei punteggi con un salto nuovo non ancora presentato alla giuria internazionale. Ci sto lavorando su ma non voglio ancora svelare nulla! Arrivare quarti a livello mondiale è comunque un risultato da incorniciare e per questo voglio ringraziare il mio allenatore, la mia famiglia, la mia società e tutti quelli che hanno creduto in me e mi hanno permesso di partecipare a questo Mondiale”.

Foto: Simone Ferraro/FGI