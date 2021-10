LIVE Empoli-Inter 0-2, Serie A calcio in DIRETTA: facile vittoria per i nerazzurri. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

GLI HIGHLIGHTS DI EMPOLI INTER

22.47 Ecco le pagelle:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6.5 (Fiamozzi 6), Luperto 6, Ismajli 5.5, Parisi 5; Zurkowski 6 (Asllani 6), Ricci 4.5, Bandinelli 5 (Henderson 6); Bajrami 5.5 (Haas 6); Cutrone 5 (Mancuso 6), Pinamonti 5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 7, De Vrij 6 (Kolarov 6), Bastoni 6.5; Darmian 6, Barella 6.5, Brozovic 6 (Vecino 6), Gagliardini 5 (Sensi 6), Dimarco 7; Sanchez 7.5 (Correa 6), Lautaro 5 (Dzeko 6).

22.45 Vittoria legittimata dall’Inter con tante occasioni e mai veramente in pericolo, la partita finisce nel secondo tempo con l’espulsione diretta nei confronti di Ricci.

94′ Finisce la partita, Empoli-Inter 0-2.

92′ Partita che si avvia alla sua naturale conclusione.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Dentro Dzeko e Sensi per Lautaro Martinez e Gagliardini nell’Inter.

86′ Fuori Stojanovic e dentro Fiamozzi nell’Empoli.

84′ Destro di Barella che finisce alto sopra la traversa.

82′ Fuori De Vrij e dentro Kolarov per l’Inter.

80′ Girata di testa di Haas che non trova la porta.

78′ Mancuso dalla distanza impegna Handanovic.

76′ Gagliardini segna di braccio, prende il giallo dopo la revisione del Var.

74′ Dentro Correa e Vecino al posto di Sanchez e Brozovic nell’Inter.

72′ Inter che è stabilmente in controllo della partita.

70′ Dentro Mancuso, Asllani e Henderson al posto di Cutrone, Bandinelli e Zurkowski nell’Empoli.

68′ Gooooooooooool, Dimarcooooooooooooo, cross di Lautaro che trova Dimarco che di piatto non sbaglia davanti a Vicario, Empoli-Inter 0-2.

66′ Brozovic manda fuori dal limite dell’area di rigore.

64′ Vicario dice no a Lautaro Martinez, Inter che pressa.

62′ Punizione di Pinamonti che finisce alta sopra la traversa.

60′ PALO di Gagliardini, di testa il centrocampista italiano per un soffio non trova il 2-0.

58′ Fuori Bajrami per Haas nell’Empoli.

56′ Rete in fuorigioco di Sanchez, si riparte dallo 0-1 per l’Inter.

54′ ROSSO PER RICCI, intervento a forbice su Barella, l’arbitro non ha dubbio. Empoli in dieci.

52′ Parisi per Cutrone, anticipa tutto De Vrij.

50′ Tentativo di Sanchez, blocca tutto Vicario.

48′ Inizia il secondo tempo!

21.40 L’Empoli resta in partita nonostante l’Inter nel finale arrivi vicina al raddoppio con Barella.

45′ Finisce il primo tempo, Empoli-Inter 0-1.

43′ Palo di Barella! da posizione esterna l’ex Cagliari vicino al raddoppio.

41′ Empoli molto alto in campo, ma l’Inter si difende e riparte bene.

39′ Gagliardini di testa non trova la porta.

37′ Empoli che prova a riorganizzare la risposta alla rete del vantaggio degli ospiti.

35′ Gooooooooooooool, D’Ambrosioooooooooooo, Sanchez crossa in mezzo per l’inserimento di D’Ambrosio che di testa insacca sul secondo palo, Empoli-Inter 0-1.

33′ Inter che prova il possesso palla prolungato.

31′ Partita molto dura a centrocampo, fallo di Parisi su Brozovic.

29′ L’unico diffidato in campo è Stojanovic.

27′ Giallo per Luperto per fallo su Sanchez.

25′ Lautaro Martinez manda alto da buona posizione.

23′ Dimarco dalla distanza impegna Vicario.

21′ Vicario anticipa Lautaro Martinez lanciato in porta.

19′ Sinistro di Luperto, D’Ambrosio in scivolata evita la rete.

17′ Vicario conquista un pallone vacante in area di rigore dopo un cross di Darmian.

15′ Pressing alto dell’Empoli che si spinge fino in area nerazzurra.

13′ Ancora Stojanovic impegna Handanovic dalla distanza.

11′ Cross di Stojanovic che non trova nessuno in area di rigore.

9′ Barella al volo da posizione impossibile non trova la porta.

7′ Inter che ora prova ad alzare il baricentro.

5′ Empoli che gioca palla al piede, personalità per la squadra di Andreazzoli.

3′ Subito Pinamonti di piatto viene fermato al momento del tiro.

1′ Inizia la partita!

20.43 Tra poco si parte!

20.40 Squadre nel tunnel d’ingresso tra poco i giocatori in campo!

20.35 Mancano solo 10 minuti all’inizio della partita.

20.30 Inzaghi punta nuovamente su Darmian titolare sulla fascia destra, ancora panchina per Dumfries.

20.25 Nell’ultimo match di Serie A, contro la Salernitana, Patrick Cutrone ha ritrovato il gol in Serie A che mancava dal luglio 2020 – l’Inter tuttavia è la squadra che l’attaccante dell’Empoli ha affrontato più volte senza mai trovare la rete o l’assist nel massimo campionato italiano (sei incontri).

20.20 Andrea Pinamonti, che è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e ha fatto il suo esordio in A con i nerazzurri (febbraio 2017 proprio contro l’Empoli): insieme a Patrik Cutrone è uno degli unici due giocatori italiani nati dopo il 1998 ad aver già messo a referto almeno 14 gol in Serie A.

20.15 Edin Dzeko gode di un turno di riposo, ma il suo inizio di campionato è pari ai gol dei migliori cannonieri nerazzurri.

20.10 Ecco le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Sanchez, Lautaro. All. Inzaghi

20.05 Buonasera e benvenuti alla diretta di Empoli-Inter partita valevole per l’infrasettimanale di Serie A.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Empoli-Inter match di Serie A Tim 2021/2022, Inzaghi punta alla vittoria in trasferta.

Correa torna dall’infortunio, ma per l’attaccante sarà solo panchina: sarà Sanchez ad affiancare Lautaro Martinez, turno di riposo per uno straordinario Dzeko. Solito dubbio a destra tra Darmian e Dumfries con il secondo in vantaggio, Calhanoglu in ballottaggio con il recuperato Vidal per il ruolo di mezzala sinistra ma dovrebbe giocare il cileno. Dimarco potrebbe prendere il posto di Perisic. De Vrij in panchina: c’è Ranocchia.

Andreazzoli dovrebbe confermare Cutrone e Pinamonti in attacco, sulla trequarti fiducia a Bajrami. L’alternativa è l’inserimento di Henderson per Cutrone. Il giovane mediano Ricci è il regista, Luperto in ballottaggio con Tonelli per affiancare Ismajli al centro della difesa. Con l’ex Sampdoria e Napoli in vantaggio.

Partita: Empoli-Inter

Data: 27 ottobre 2021

Orario: 20.45

Canale tv e Streaming: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite), Sky Go, Now tv.

PROBABILI FORMAZIONI di Empoli-Inter

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez.

Foto: Lapresse.