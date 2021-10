LIVE Empoli-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: orario, tv, probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Empoli-Inter match di Serie A Tim 2021/2022, Inzaghi punta alla vittoria in trasferta.

Correa torna dall’infortunio, ma per l’attaccante sarà solo panchina: sarà Sanchez ad affiancare Lautaro Martinez, turno di riposo per uno straordinario Dzeko. Solito dubbio a destra tra Darmian e Dumfries con il secondo in vantaggio, Calhanoglu in ballottaggio con il recuperato Vidal per il ruolo di mezzala sinistra ma dovrebbe giocare il cileno. Dimarco potrebbe prendere il posto di Perisic. De Vrij in panchina: c’è Ranocchia.

Andreazzoli dovrebbe confermare Cutrone e Pinamonti in attacco, sulla trequarti fiducia a Bajrami. L’alternativa è l’inserimento di Henderson per Cutrone. Il giovane mediano Ricci è il regista, Luperto in ballottaggio con Tonelli per affiancare Ismajli al centro della difesa. Con l’ex Sampdoria e Napoli in vantaggio.

Partita: Empoli-Inter

Data: 27 ottobre 2021

Orario: 20.45

Canale tv e Streaming: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite), Sky Go, Now tv.

PROBABILI FORMAZIONI di Empoli-Inter

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Empoli-Inter match di Serie A Tim 2021/2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.