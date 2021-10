LIVE Conegliano-Novara 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: le Pantere allungano la serie, sono 68 vittorie consecutive!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:16 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

22:15 Con questo risultato le Pantere agganciano Busto Arsizio in testa alla classifica con 9 punti. Paola Egonu è stata eletta MVP del match, 25 punti per lei con due ace e cinque muri. Novara preoccupa per una condizione non eccellente delle proprie bande e per una regia poco lucida di Hancock, il lato positivo è la buona risposta delle ragazze entrate dalla panchina.

22:13 Nonostante alcune assenze Conegliano è riuscita a portarsi a casa anche questa partita, portando la serie di vittorie consecutive a quota 68. Stasera Novara ha avuto tante chance, specialmente nel secondo set, ma come spesso capita è stata poco cinica nei momenti importanti.

25-23 Finisce con un errore in battuta di Chirichella!

24-23 Diagonale stretta di Bosetti, colpo di grande tecnica per Caterina.

24-22 Questa volta arriva un miracolo di Wolosz, poi ci pensa De Kruijf in attacco, due match-point per Conegliano.

23-22 Fallo di palleggio di Wolosz, mai visti tutti questi falli in una sola partita per Joanna. Time-out per Conegliano.

23-21 Rosamaria sfonda sulle mani del muro di De Kruijf.

23-20 Esce di un soffio il servizio di Paola questa volta.

23-19 Ancora ace di Egonu!

22-19 Ace di Egonu, Paola da la spallata al set e molto probabilmente al match!

21-19 Time-out per coach Lavarini.

21-19 De Kruijf vince uno scontro a rete, break pesantissimo.

20-19 Entra Herbots su Daalderop.

20-19 Pipe impressionante di Egonu, Conegliano torna avanti.

19-19 Gran parallela di Omoruyi, che altezza.

18-19 Lunga la battuta di Gennari. Rientra la diagonale titolare di Novara.

18-18 Murone di Vuchkova su Daalderop. Entra Gennari per il servizio.

17-18 Salvataggio miracoloso di piede di Daalderop, poi ci pensa Rosamaria in attacco. Time-out per coach Santarelli.

17-17 Questa volta passa Daalderop da posto quattro.

17-16 Stampatona di Courtney su Daalderop.

16-16 Diagonale stretta paurosa di Daalderop, si torna in parità.

16-15 Non passa la battuta di Wolosz.

16-14 Errore in attacco di Rosamaria.

15-14 Murone di Vuchkova su Bosetti, Conegliano passa avanti.

14-14 Courtney sfonda sulle mani del muro di Bonifacio.

13-14 In rete il servizio di De Kruijf.

13-13 Parallela piazzata di Courtney, si torna in parità.

12-13 Murone di Courtney su Rosamaria.

11-13 Battuta out di Chirchella, quanti errori dai nove metri per Novara.

10-13 Errore in attacco di Egonu, le Pantere stanno sprecando tanto in questo terzo set.

10-12 In rete il servizio di Daalderop.

9-12 Esce di poco il servizio di Egonu.

9-11 Passa dal centro De Kruijf.

8-11 Mani-out di Rosamaria da posto due.

8-10 Battuta lunga di Bonifacio.

7-10 Gran sette di Bonifacio.

7-9 Primo tempo di Vuchkova.

6-9 Parallela stupenda di Bosetti da posto ude.

6-8 Battuta lunga di Battistoni.

5-8 Pallonetto spinto di Bosetti.

5-7 Bordata di Egonu da seconda linea.

4-7 Diagonale lunga di Courtney.

3-7 Ancora un fallo di palleggio di Wolosz, che sta provando a salvare di tutto.

3-6 Esce questa volta la battuta di Daalderop.

2-6 Ace di Daalderop, Novara ci prova in questo terzo set.

2-5 Diagonale stretta di Daalderop da posto quattro.

2-4 Pallonetto spinto di Omoruyi.

1-4 In rete la battuta di Vuchkova.

1-3 Lungo il servizio di Bonifacio.

0-3 Parallela di Daalderop, parte forte Novara.

0-2 Murone di Rosamaria su Omoruyi.

0-1 Errore in battuta di Courtney.

21:45 Novara riparte con Battistoni, Rosamaria e Bonifacio.

21:42 12 punti solo nel secondo set per Egonu, numeri folli per Paola. La differenza l’hanno i muri: 5 quelli di Conegliano, contro i 2 di Novara.

30-28 Errore di Bosetti! Conegliano vince il secondo set!

29-28 Pallonetto spinto di Egonu, adesso Wolosz gioca solo con la sua opposta.

28-28 Non passa la battuta di Courtney.

28-27 Paola non sbaglia un colpo, i suoi colpi hanno una violenza senza eguali.

27-27 Primo tempi di Washington, si va avanti.

27-26 Egonu sale in cattedra e manda le sue a set-point!

26-26 Courtney mantiene le sue nel set.

25-26 Spallata di Daalderop, che non ci sta.

25-25 Dentro Gennari per il servizio.

25-25 Pipe paurosa di Egonu, che condizione!

24-25 Mani-out di Daalderop da posto quattro.

24-24 Ace con l’ausilio del nastro di Omoruyi, tutto da rifare!

23-24 De Kruijf annulla il primo.

22-24 Errore di Paola dai nove metri, due set-point per Novara. Entra D’Odorico per la battuta.

22-23 Bordata di Egonu, che adesso se ne va anche al servizio.

21-23 Errore in attacco di Omoruyi. Santarelli è costretto a chiamare time-out.

21-22 Primo tempo di Chirichella.

21-21 Murone di Egonu su Karakurt. Entra Herbots sulla turca.

20-21 Battistoni batte in rete. Dentro Frosini per il servizio delle Pantere.

19-21 Terzo fallo di Wolosz, la ricezione di Conegliano sta facendo fatica adesso.

19-20 Karakurt mette giù una palla a filo rete e riporta le sue avanti.

19-19 Ancora fallo di palleggio di Wolosz, questa volta la colpa è di una ricezione troppo abbondante.

19-18 Palla piazzata di Bosetti che, finalmente, trova un colpo dei suoi.

19-17 Ancora un murone di Egonu su Bosetti, Lavarini chiama time-out.

18-17 Attacco imperioso di Courtney da posto due.

17-17 Bordata di Karakurt da seconda linea.

17-16 Murone di Vuchkova su Bosetti, Caterina non sembra al top della forma fisica questa sera.

16-16 Diagonale profonda in posto 5 di Courtney.

15-16 Errore in attacco di Egonu, Novara passa avanti.

15-15 Gran primo tempo dietro di Washington, adesso la partita sta salendo nettamente di livello.

15-14 Scambio infinito! Inusuale fallo di Wolosz, che sicuramente è stata infastidita da una palla particolarmente sudata.

15-13 Pipe imprendibile di Egonu, Paola questa sera sta viaggiando su percentuali da vera fuoriclasse.

14-13 Bella sette di Washington.

14-12 Egonu mette fine ad uno degli scambi più belli della partita.

13-12 Fast stupenda di De Kruijf.

12-12 Daalderop pianta un chiodo in parallela, grande ricezione di Fersino.

12-11 Omoruiy sfonda sulle mani del muro.

11-11 Mani-out di Karakurt da posto due, la fase di cambio palla sta funzionando a sprazzi per entrambe le squadre.

11-10 Errore in attacco di Egonu.

11-9 Alzata disastrosa di Hancock, entra Battistoni al suo posto.

10-9 Vuchkova passa dal centro.

9-9 Pallonetto spinto di Bosetti.

9-8 Egonu passa sopra senza problemi.

8-8 Stampatona di Bosetti su Vuchkova, si torna in parità.

8-7 Muro di Hancock su Courtney, grande difesa in precedenza di Caravello.

8-6 Murone di Egonu su Bosetti, Caterina non sta trovando l’intesa con Hancock.

7-6 Parallela devastante di Egonu.

6-6 Non passa questa volta la battuta della centrale olandese.

6-5 Ace di De Kruijf.

5-5 Errore in attacco di karakurt, si torna in parità.

4-5 Murone di Courtney su Karakurt.

3-5 Diagonale stretta di Daalderop e break per Novara.

3-4 Pallonetto spinto di Daalderop.

3-3 Muro di Washington su De Kruijf.

3-2 In rete la battuta di Chirichella.

2-2 Errore al servizio di Egonu.

2-1 Diagonale stretta impressionante di Omoruyi.

1-1 Mani-out di Bosetti da posto due.

1-0 Si riparte con una gran spallata di Omoruyi.

21:05 A fare la differenza è stata la percentuale in attacco, Conegliano è passata con il 42%, mentre Novara si è fermata al 30%.

25-22 De Kruijf approfitta di una ricezione abbondante, il primo set è di Conegliano.

24-22 Ci pensa Egonu, due set-point per le Pantere.

23-22 Ancora ace di D’Odorico, questa volta su Omoruyi, impressionante!

23-21 Questa volta chiude troppo l’angolo Paola, errore in attacco e time-out per Santarelli.

23-20 Ace di D’Odorico su Courtney.

23-19 Primo tempo affettato di Chirichella.

23-18 ASSURDO! Attacco mostruoso di Egonu, l’ha chiusa nei due metri con una violenza inaudita, una cosa impressionante!

22-18 Diagonale profonda di Karakurt.

22-17 Rientra la diagonale titolare di Novara.

22-17 Ancora un mani-out di Rosamaria.

22-16 Murone di Egonu su D’Odorico, da quella parte del campo non si passa.

21-16 Scappa il palleggio di Washignton, ne approfitta Egonu a filo rete.

20-16 Disastro in ricostruzione di Conegliano, Santarelli chiama time-out.

20-15 Mani-out di Rosamaria, entrambe le squadre stanno faticando nella fase di cambio palla.

20-14 Fallo di formazione per Conegliano.

20-13 La difesa di Wolosz tocca il tabellone, punto per Novara.

20-12 Pallonetto sporco di Rosamaria.

19-11Fallo di trattenuta per Bosetti, Caterina sta facendo una fatica enorme in attacco, entra D’Odorico al suo posto.

18-11 Muro a tetto di Egonu su Bosetti, mamma mia!

17-11 Sette di Vuchkova e time-out per Lavarini.

16-11 Parallela millimetrica di Courtney, cambio di diagonale per Novara.

15-11 Diagonale paurosa di Egonu nei tre metri, l’intesa con Wolosz è strabiliante.

14-11 Stampatona di Courtney sy Washington.

13-11 Pipe di Herbots e parziale di 3-0 per Novara.

13-10 Muro di Washington su Egonu, Novara prova a rifarsi sotto.

13-9 Errore in attacco di Courtney.

13-8 Mani-out in pipe di Egonu.

12-8 Murone di Herbots su De Kruijf.

12-7 Finalmente Novara si sblocca con Karakurt.

11-6 Courtney passa in mezzo al muro da posto quattro.

10-6 Dentro Herbots su Daalderop.

10-6 Pallonetto millimetrico di Egonu, Novara sta facendo una fatica enorme in cambio palla.

9-6 Mani-out di Courtney, le Pantere hanno iniziato a fare la voce grossa. Tine-out chiamato da coach Lavarini.

8-6 Scambio infinito, alla fine a sbagliare per prima è Daalderop.

7-6 Errore in attacco di Karakurt, parziale di 3-0 per Conegliano.

6-6 Contrattacco a segno di Egonu, si torna in parità.

5-6 Fast vincente di De Kruijf.

4-6 Alzata dietro stupenda di Bosetti, poi ci pensa Daalderop in attacco.

4-5 Parallela piazzata di Omoruyi.

3-5 Primo tempo di Chirichella.

3-4 Muro ad uno di Vuchkova su Karakurt.

2-4 Ancora servizio vincente di Hancock, break per Novara.

2-3 Ace di Hancock su Omoruyi, la regista americana dimostra di essere una delle migliori battitrici al mondo.

2-2 Apertura fantastica di Wolosz, poi Egonu spreca tutto con un attacco fuori.

2-1 Ci pensa Hancock di seconda intenzione.

2-0 Parte subito forte Conegliano, errore in attacco di Karakurt.

20:29 Conegliano risponde con Egonu, Wolosz, Omoruyi, Vuchkova, courntey, De Kruijf e Caravello.

20:27 Novara parte con Bosetti, Karakurt, Daalderop, Washington, Chirichella, Hancock e Fersino.

20:26 Le squadre stanno entrando in campo, scopriamo insieme i sestetti.

20:23 Ormai è tutto pronto al PalaVerde, ci si aspetta una partita stellare.

20:20 Conegliano ha una serie aperta di 67 partite consecutive vinte, uno degli obiettivi della stagione è quello di battere il record del mondo del Vakifbank, che nel corso delle stagioni 2012-13-14 è riuscita a trovare un filotto di 73 vittorie.

20:17 La vincente di questa sera, in caso di vittoria da tre punti, raggiungerà in vetta alla classifica Busto Arsizio, unica squadra, tra quelle che hanno già disputato tre gare, ad essere a punteggio pieno.

20:14 Entrambe le formazioni hanno iniziato al meglio la propria regular season: Conegliano ha superato con due netti 3-0 Roma e Vallefoglia, stessi risultati per Novara che, invece, ha avuto la meglio su Casalmaggiore e Firenze.

20:11 In avvio di stagione, in occasione della finale di Supercoppa Italiana, a spuntarla erano state le Pantere, ma in quell’occasione la partita è stata estremamente equilibrata e Novara ha dimostrato di essere un’avversaria più che temibile.

20:08 Nel posticipo della terza giornata assisteremo già ad uno scontro diretto per le posizioni che contano, quest’anno, forse come solo nella stagione della Champions di Novara era successo, queste due formazioni sembrano partire alla pari e con molta probabilità si affronteranno ogni volta che ci sarà qualcosa in palio.

20:05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valido per la terza giornata della Serie A di volley femminile 2021-2022.

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valido per la terza giornata della regular season della Serie A femminile di volley 2021-2022. Nel posticipo della terza giornata, tutte le altre partite si sono svolte ieri, avremo modo di assistere per l’ennesima volta alla sfida eterna tra le due squadre che nel corso degli ultimi anni si sono spartite i vari trofei.

Le due formazioni si sono già affrontate in avvio di stagione nella finale di Supercoppa Italiana, in quell’occasione a spuntarla fu Conegliano (3-1), ma Novara ha dimostrato di essere molto vicina dal punto di vista delle potenzialità alle Pantere. Le ragazze di Santarelli hanno iniziato al meglio anche il Campionato, trovando due nette vittorie contro Roma e Vallefoglia, portando così la striscia di vittorie consecutive a quota 67. Novara si è a sua volta mostrata sul pezzo e quest’anno, come non mai nelle ultime stagioni, sembrerebbe di poter dare del filo da torcere alle storiche avversarie, Chirichella e compagne hanno a loro volta superato con un sonoro 3-0 sia Firenze che Casalmaggiore. Quella di oggi è già una partita importante, verosimilmente la vincitrice della regular season dipenderà proprio da questi scontri diretti, in più quella di oggi sarà una nuova occasione per vedere in azione buona parte delle campionesse europee e alcune campionesse olimpiche, lo spettacolo è assicurato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valido per la terza giornata della regular season della Serie A femminile di volley 2021-2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà inizio alle ore 20:30! Diretta tv su Raisport.

Foto: LiveMedia/Letizia Valle