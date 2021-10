LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: Elia Viviani campione del mondo! Italia terza nel medagliere con 4 ori!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA

LA MEDAGLIA D’ORO DI ELIA VIVIANI

LA MEDAGLIA D’ARGENTO DI SCARTEZZINI E CONSONNI NELLA MADISON

17.11 Un’Italia da urlo chiude in maniera trionfale questa bellissima edizione dei Mondiali di ciclismo su pista. La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per celebrazioni ed analisi. Un caro saluto e buona serata!

17.10 Elia Viviani può far sventolare al cielo di Roubaix ancora la bandiera italiana. Un altro trionfo a tre settimane dal capolavoro di Sonny Colbrelli nella Parigi-Roubaix:

17.09 Medaglia d’argento per Leitao: ottima condotta di gara del portoghese. Medaglia di bronzo per la Russia con Rostovtsev.

17.08 QUATTRO ori per l’Italia in questa rassegna mondiale. Abbiamo aperto con l’oro di Martina Fidanza e chiudiamo con il sigillo del profeta. Azzurri eccezionali, superpotenza del ciclismo su pista.

17.07 Eccezionale Elia Viviani: mancava solo questo titolo mondiale, solo questo alloro ed Elia Viviani ha dimostrato ancora di essere il numero uno, un fuoriclasse assoluto su pista!

17.05 ELIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA VIVIANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IL PROFETAAAAAAA!!!!! CAMPIONE DEL MONDO NELL’ELIMINAZIONE!!!!!!!!!! ITALIA CHE CHIUDE I MONDIALI CON L’ORO!!!!

17.04 BRONZO PER LA RUSSIA CON ROSTOVTSEV!! VIVIANI O LEITAO!! CI SI GIOCA L’ORO!!

17.04 FUORI GRONDIN CHE E’ QUARTO! VIVIANI E’ SUL PODIO!

17.04 Hesters eliminato!! Rimangono in quattro!

17.03 Fuori il britannico Vernon! Se ne va un pezzo pregiato di questa eliminazione!

17.03 Eliminato l’iberico Martorell.

17.02 DI UN SOFFIO SI SALVA ELIA VIVIANI!! SOSPIRO DI SOLLIEVO! Fuori l’americano Hoover.

17.01 Fuori Israele con Tene.

17.00 Fuori il danese, il ceco e l’algerino. Viviani troppo indietro.

16.59 Fuori il colombiano Parra Arias e l’ucraino Gladysh.

16.58 Eliminato il tedesco Reinhardt! Anche il bielorusso Karaliok non riesce ad evitare l’out.

16.57 Niente da fare neanche per Trinidad & Tobago.

16.56 Muniz Vazquez per il Messico e Hashimoto per il Giappone salutano la compagnia.

16.55 Eliminato l’argentino Lezica, imbottigliato nel traffico.

16.54 Gara neutralizzata, si riparte fra pochi istanti.

16.53 Fuori anche Schmidbauer per l’Austria. C’è stata una foratura per il francese Grondin.

16.52 Claudio Imhof è il primo ad essere eliminato per la Svizzera.

16.51 Comincia la corsa ad eliminazione maschile!

16.50 Elia Viviani non ha mai vinto una medaglia d’oro mondiale, chissà che proprio oggi pomeriggio il ghiaccio non possa rompersi.

16.48 Siamo giunti al gran finale di questi Mondiali di ciclismo su pista 2021! Gara ad eliminazione maschuile: l’Italia schiera Elia Viviani per chiudere al meglio questa rassegna globale.

16.46 Vigier!!! Boetticher prova ad anticipare, ma il francese si prende la medaglia di bronzo con il boato del pubblico di casa!

16.44 Ultimo atto dello sprint olimpico maschile: sfida decisiva per il bronzo tra il francese Vigier e il tedesco Boetticher.

16.42 Sono sei ori per la Germania in questi Mondiali: una superpotenza assoluta del ciclismo su pista.

16.41 FRIEDRICH!!!!! DI PREPOTENZA SI PRENDE L’ORO!! Quarta medaglia ai mondiali!! Argento per la giapponese Mina Sato e bronzo per la russa Yana Tyshchenko.

16.38 Finale per le prime sei posizioni del keirin femminile: grande favorita la tedesca Friedrich, dominante in semifinale.

16.35 L’olandese Braspennincx si guadagna la settima posizione davanti alla colombiana Bayona e a Mathilde Gros.

16.32 Favorita per la settima posizione Mathilde Gros, esclusa di lusso dalla finale per l’oro.

16.30 Finale B del keirin femminile valida solo per le posizioni di rincalzo.

16.28 Risuona l’inno della Danimarca in onore della vittoria di Hansen e Morkov.

16.26 Esultano Scartezzini e Consonni per questa splendida medaglia d’argento! Maglia iridata per la fortissima coppia danese.

16.24 Dopo l’intervista alla coppia danese, gli atleti si sono portati verso la zona del podio.

16.21 Premiazione del madison maschile: Danimarca campione del mondo davanti ad una splendida Italia e al Belgio.

16.18 LAVREYSEN!!! Hoogland prova a partire da lontano e a sorprenderlo, ma Lavreysen torna subito sotto le lo svernicia! Altro titolo mondiale individuale!! Nono oro iridato a 24 anni!

16.16 E adesso tocca ai due fenomeni assoluti: Harrie Lavreysen e Jeffrey Hoogland si contendono la medaglia d’oro. Lavreysen ha vinto la prima prova.

16.15 BOETTICHER! Pareggia la serie dopo la squalifica nella prima manche. Si va alla sfida decisiva.

16.13 Grande studio nella prima fase.

16.11 Si torna alle finali dello sprint maschile. Seconda manche per la medaglia di bronzo fra il tedesco Boetticher (sotto 0-1) e il francese Vigier.

16.08 Risuona l’inno belga per la splendida vittoria di Kopecky.

16.05 Questo il podio del madison:

Men’s Madison Podium 🌈 🥇 Denmark 🇩🇰

🥈 Italy 🇮🇹

🥉 Belgium 🇧🇪#Roubaix2021 — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 24, 2021

16.03 Tempo di premiazioni per la corsa a punti femminile: sale sul gradino più alto del podio la belga Kopecky che ha realizzato un grandissimo numero.

16.01 Era l’ultima gara della carriera per il francese Morgan Kneisky: standing ovation per questo campione che nella gloriosa carriera ha ottenuto ben quattro titoli iridati.

16.00 Quinta posizione per la Francia, dalla quale ci si attendeva un risultato più brillante.

15.59 Bronzo per il Belgio che ha rischiato nel finale per il rientro prepotente della Gran Bretagna.

15.58 Medaglia d’argento strameritata per questi due ragazzi che hanno interpretato la corsa alla grande, con coraggio e spregiudicatezza.

15.57 ARGENTO PER L’ITALIA!! Consonni e Scartezzini da urlo!! Ci inchiniamo solo di fronte ai fenomeni danesi!

15.56 Attacco della Gran Bretagna, l’Italia è rimasta indietro rispetto alla Danimarca.

15.55 Se nell’ultimo sprint l’Italia arriverà davanti alla Danimarca e a punti sarà medaglia d’oro. Tensione alle stelle!

15.54 Vince lo sprint il Belgio sulla Francia. Un punto per l’Italia! Soli due di distacco dalla Danimarca, ci giochiamo l’oro!

15.53 Giro guadagnato da Danimarca, Italia e Gran Bretagna! Gli azzurri ipotecano la medaglia.

15.52 Tre punti per la Danimarca che va a 44, +3 sull’Italia.

15.51 Ancora la Gran Bretagna non ha terminato la caccia e non ha guadagnato il giro.

15.49 Cinque punti per la Gran Bretagna, mentre Michele Scartezzini conquista un ottimo terzo posto dietro alla Danimarca. Danesi in testa a 41, Italia seconda a 39, Francia terza a 35.

15.48 ATTENZIONE ALLA GRAN BRETAGNA! Potrebbero riaprirsi le questioni per il podio!

15.47 Cinque punti per la Francia! Transalpini che balzano in terza posizione a soli tre punti dall’Italia. Né azzurri, né danesi hanno partecipato allo sprint.

15.46 Prova ad andarsene la Francia!

15.44 Morkov vince lo sprint senza problemi: Danimarca che vola al comando quando si entra nell’ultimo quarto di gara.

15.43 Belgio e Francia sono appaiate in terza posizione con 29 punti.

15.42 Un punto per l’Italia, due per la Francia, tre per la Danimarca e cinque per il Belgio. Italia a 37 contro i 33 della Danimarca: il vantaggio di Consonni e Scartezzini ora è davvero esiguo.

15.40 Si fa consistente per gli azzurri anche il gap sul quarto posto del Belgio: 12 punti.

15.39 PECCATO PER CONSONNI! Dietro di un soffio nei confronti di Hansen! Italia comunque seconda allo sprint: prima posizione in generale con sei punti di vantaggio sulla Danimarca.

15.37 Danimarca che sta arrivando dalla pancia della classifica e si porta al secondo posto insieme alla Francia ad otto lunghezze per gli azzurri.

15.36 Un punto per l’Italia in questo sprint: vince la Danimarca, mentre la Francia non partecipa.

15.35 L’Italia è l’unica formazione che ha guadagnato un giro fino a questo momento.

15.33 Italia passiva in questo sprint: la Francia si prende i cinque punti e si avvicina agli azzurri. 32 Italia, 25 Francia, 22 Belgio, 20 Danimarca, 15 Gran Bretagna.

15.32 Danimarca che ha vinto questo traguardo intermedio e sta scaldando pian pianino il motore.

15.31 Terzo Scartezzini e l’Italia prende due punti preziosi! 32 punti, +12 sulla Francia. Danimarca e Belgio appaiate a 19.

15.30 COME ARRIVA DA DIETRO SIMONE CONSONNI! Che condizione per l’azzurro!

15.29 Il prossimo sprint rappresenterà il giro di boa di questo madison.

15.28 La Francia si aggiudica il nono sprint! I transalpino sono a dieci punti dall’Italia: 30 contro 20. Belgio che sale a 16.

15.27 Ancora una volta la Danimarca propositiva.

15.26 Vince lo sprint la Francia che si porta a 15 punti in coabitazione con il Belgio. A 14 la Danimarca.

15.24 ITALIA AL COMANDO!! 30 PUNTI!! Quindici di vantaggio sul Belgio!

15.23 SPRINT VINTO PER L’ITALIA CHE GUADAGNA ANCHE IL GIRO! Bravissimi Consonni e Scartezzini!

15.22 Buon attacco di Simone Consonni! Il corridore della Cofidis ha preso qualche metro rispetto agli altri.

15.21 Belgio in testa alla classifica con 15 punti. Gran Bretagna a 10, Danimarca e Francia a 8, Italia, Svizzera e Australia a 5.

15.20 E la Danimarca transita in testa a questo traguardo intermedio: Gran Bretagna che raccoglie due punti e si issa in seconda posizione.

15.19 Buon cambio per la Danimarca che tenta di vincere questo sprint.

15.18 Il Belgio vince ancora uno sprint! Stavolta si sono fatti trovare impreparati Scartezzini e Consonni. Due punticini per la Francia, uno per la Gran Bretagna.

15.16 Gli azzurri sono in quarta posizione con cinque punti, a meno cinque dal Belgio primo, a meno due dalla Gran Bretagna e ad una sola lunghezza dalla Francia.

15.15 CONSONNI LANCIA SCARTEZZINI E L’ITALIA SI AGGIUDICA LO SPRINT! Tempismo perfetto per la coppia italiana!

15.14 Cambio bici per Michele Scartezzini.

15.13 Altri tre punti per il Belgio, la Gran Bretagna vince lo sprint. Belgio in testa alla graduatoria con 10 punti, cinque in più di Francia e Gran Bretagna.

15.12 ATTACCO DELLA GRAN BRETAGNA! LO SEGUE L”ITALIA!

15.11 Il Belgio vince il secondo traguardo intermedio e balza in testa alla classifica con sette punti. Danimarca che raccoglie i primi tre punti.

15.10 Scartezzini che è stato toccato dal corridore messicano e poi nella caduta ha tirato giù un belga.

15.09 Riparte in questo momento Scartezzini dopo la caduta.

15.08 Primo sprint che va alla Francia: anticipate Russia, Belgio e Polonia.

15.07 CADUTA PER SCARTEZZINI! L’azzurro si stava spostando dopo l’azione in testa al gruppo ed è stato tirato in terra da un corridore belga.

15.06 Cambi regolari e ancora nessuno prova a lanciarsi all’avventura.

15.04 Comincia il madison maschile!

15.02 Tra le favorite la Danimarca di Hansen e Morkov.

15.00 E’ tempo di madison maschile! L’Italia si presenta con Simone Consonni e Michele Scartezzini per provare ad ottenere un risultato di spessore.

14.58 INCREDIBILE! FUORI GROS! Mitchell stravince la semifinale con una grande azione! In finale anche la russa Tyshchenko e la giapponese Sato.

14.57 E’ rimasta indietro Gros che si è fatta sorprendere!

14.55 Subito Mathilde Gros si porta in seconda posizione.

14.53 Comincia la seconda semifinale!

14.50 Seconda batteria del keirin femminile: pubblico francese che spinge Mathilde Gros verso la finale.

14.48 FRIEDRICH SEMINA TUTTE! La tedesca vince la prima semifinale e vola in finale insieme alla statunitense Godby e alla russa Shmeleva.

14.46 Prima batteria del keirin femminile al via.

14.44 CHE PROGRESSIONE DI LAVREYSEN! La prima manche è sua come agli Europei!

14.43 Qualche problema nella partenza per i fenomeni orange.

14.41 Harrie Lavreysen e Jeffrey Hoogland: derby olandese fra due fenomeni per la medaglia d’oro.

14.39 Boetticher accumula vantaggio nel giro di lancio e non basta il tentativo di rientro di Vigier nel rettilineo finale: prima manche che va al tedesco.

14.37 Finali dello sprint maschile: si comincia con la prima manche valida per la finalina per il bronzo. Si affrontano il francese Sebastien Vigier e il tedesco Stefan Boetticher.

14.35 Giro d’onore per Kirsten Wild: lacrime per l’olandese, all’ultima gara della carriera. Saluto caloroso ad una grandissima fuoriclasse.

14.33 Giù il cappello per Silvia Zanardi che conquista un quinto posto che la può proiettare fra le big mondiali in questa specialità.

14.32 E’ stata davvero una corsa a punti spettacolare, ad altissima intensità e piena di colpi di scena. Vittoria strameritata per Kopecky che aveva una gamba superiore a tutte le altre.

14.30 Vince l’ultima volata Archibald che è medaglia d’argento! Oro mondiale per Kopecky che porta il Belgio sul tetto del mondo! Terza Wild, una grande Silvia Zanardi chiude quinta dietro alla francese Borras.

14.28 Penultimo sprint vinto da Archibald che vola a 62 punti davanti a Wild per la seconda posizione. Kopecky ha messo al sicuro la vittoria, Zanardi raccoglie due punti che è quinta ad un punto dalla quarta piazza di Borras.

14.27 Kopecky guadagna un altro giro! 73 punti per la belga, 60 per Wild, 57 per Archibald, 48 per Borras e 45 per Zanardi!

14.26 Ancora Kopecky all’arrembaggio!! Zanardi subito in scia!

14.25 Isolata Archibald che si rialza!!! Finale in suspence!

14.24 Wild si prende questo sprint davanti a Borras!! Ma attenzione perché Kopecky da dietro vuole rientrare sull’olandese e la francese!

14.23 Controattacco di Wild e Borras! Errore del gruppo che sta lasciando andare queste atlete!

14.22 GIRO GUADAGNATO!!!! Archibald in testa con 57 punti, Kopecky a 52 e Zanardi terza con 45!!

14.21 Kopecky vince lo sprint davanti ad Archibald e Zanardi! Sette punti per l’azzurra dalla medaglia di bronzo!

14.20 Dietro alla belga sono andate Archibald, Zanardi e Martins!

14.19 ATTACCO DI KOPECKY!! DA DIETRO NON RIESCONO A CHIUDERE!

14.18 Valente vince questo sprint! Katie Archibald da dietro si prende il secondo posto. Wild sempre al comando con 35 punti, uno in più della britannica, Valente terza a 32 punti.

14.16 La spagnola Calvo intanto si è fermata: probabilmente un problema tecnico per l’iberica.

14.15 Terza allo sprint Silvia Zanardi: due punti dietro a Wild e Archibald. L’olandese è prima con 34 punti, il fenomeno britannico è secondo con 31 punti. 23 punti per l’azzurra che occupa la sesta piazza.

14.14 COLTA IMPREPARATA BORRAS! La francese voleva rifiatare dopo lo sforzo profuso e perde il giro da Wild, Archibald, Kopecky, Valente e Zanardi!

14.12 Vince il quarto sprint Katie Archibald! La britannica è terza con otto punti, uno in meno di Wild che è seconda.

14.11 Primi tre punti anche per Katie Archibald che sta alzando i giri nel motore.

14.09 VINCE LO SPRINT E GUADAGNA IL GIRO BORRAS! La francese vola al comando con la bellezza di 25 punti.

14.08 Marion Borras all’attacco! La francese ha già guadagnato mezza pista sulle ali dell’entusiasmo! Pubblico in visibilio!

14.07 Non forza Silvia Zanardi che fa lo sprint in scia e prende un punto per entrare in classifica. Secondo traguardo intermedio vinto dall’olandese Wild che passa al comando con sette punti. Ancora non si fa vedere Archibald.

14.05 Gara d’attesa per Silvia Zanardi fino a questo momento: solo ora l’azzurra sta risalendo posizioni nel gruppo.

14.04 Jennifer Valente senza neanche forzare troppo si aggiudica il primo sprint! Non ha partecipato alla prima volata Katie Archibald che ha deciso di non esagerare fin da subito.

14.02 Cambi regolari ed inizio piuttosto tranquillo in questa gara a punti femminile.

14.00 Parte la corsa a punti! Katie Archibald è la grande favorita.

13.58 Non sarà della partita Gulnaz Khatuntseva per la corsa a punti femminile: la russa è data non partente.

13.56 Sebastien Vigier (Francia) e Stefan Boetticher (Germania) andranno a caccia del bronzo.

13.55 Tutto facile per Jeffrey Hoogland! Sarà un derby olandese nella finalissima.

13.53 Prima l’ultimo atto della semifinale della sprint maschile. Chi vince tra Jeffrey Hoogland e Stefan Boetticher andrà in finale per l’oro contro l’altro olandese Harrie Lavreysen.

13.52 Ci siamo. Sta per scendere in pista Silvia Zanardi, che tra poco meno di cinque minuti disputerà la corsa a punti femminile. Difficile ma non impossibile andare a caccia dell’ennesima medaglia azzurra.

13.50 La russa Daria Shmeleva è l’ultima qualificata per il secondo turno del keirin.

13.48 L’attesa per la corsa a punti femminile è quasi conclusa. Dopo l’ultimo round a tre dei ripescaggi del keirin ci tufferemo in uno degli eventi più attesi della giornata.

13.46 Alla canadese si unisce Laurine van Riessen, vincitrice della terza batteria.

13.43 Pronostici rispettati nella seconda heat: Kelsey Mitchell regola la volata e torna in gioco.

13.42 Eliminazione inaspettata di Alessa-Catriona Propster, la tedesca era nel lotto delle favorite.

13.41 Madalyn Godby (Stati Uniti) vince la prima batteria di ripescaggio.

13.38 Ricordiamo che subito dopo sarà la volta di Silvia Zanardi nella corsa a punti femminile che assegna le medaglie.

13.36 Quattro batterie in programma, la vincitrice del lotto tornerà in lizza per il secondo turno.

13.34 Si torna in pista con i ripescaggi del keirin.

13.33 I due contendenti andranno al decider per stabilire chi avrà accesso alla finalissima. Il francese Vigier attende lo sfidante per il bronzo.

13.32 Jeffrey Hoogland batte Stefan Boetticher di misura e pareggia i conti!

13.30 Tutto facile per Harrie Lavreysen! L’olandese fa due su due e va dritto in finale per l’oro.

13.29 Prima dei ripescaggi nel keirin femminile è la volta del secondo round per quanto riguarda la sprint maschile.

13.27 Le eliminate avranno le loro chances di qualificarsi per il secondo round nello scontro fra le perdenti. Vedremo se Kelsey Mitchell tornerà ad essere della partita.

13.25 Qualificate Shanne Braspennincx (Olanda) e Mina Sato (Giappone).

13.23 Al via la quarta ed ultima batteria, dopodiché ci saranno i ripescaggi.

13.21 Vince la transalpina Mathilde Gros. Alle sue spalle Yuli Verdugo Osuna per il Messico.

13.19 Nel terzo round di qualificazione non parte la teutonica Pauline Sophie Grabosch.

13.17 Alle sue spalle si qualifica la tedesca Sophie Friedrich. Fuori Kelsey Mitchell (Canada), una delle favorite della vigilia.

13.16 La colombiana Martha Pineda Bayona vince la batteria.

13.14 Al via la seconda heat.

13.13 Lauriane Genest (Canada) e Yana Tyshchenko (Russia) sono le qualificate della prima batteria, rispettivamente prima e seconda.

13.12 Non parte la tedesca Emma Hinze! Era una delle favorite.

13.11 In questa disciplina non sono presenti atlete azzurre.

13.10 Gli sprinter vanno a rifiatare in vista del secondo round, ora spazio al primo turno del keirin femminile.

13.08 Si ribalta il pronostico! Hoogland non riesce a tenere le ruote e molla la presa, 1-0 per il tedesco.

13.07 É il momento di Boetticher contro Hoogland. Anche in questo caso favorito l’olandese.

13.05 9”992 il tempo di Lavreysen.

13.04 Volata quasi al fotofinish che premia il favorito Harrie Lavreysen, Vigier a 0.087.

13.02 Con un paio di minuti di ritardo sta per cominciare il primo testa a testa.

13.00 A seguire sfida serrata tra l’altro olandese Jeffrey Hoogland e il tedesco Stefan Boetticher.

12.58 Nella prima semifinale assisteremo al duello tra il plurimedagliato Harrie Lavreysen ed il francese Sebastien Vigier.

12.56 Stanno per scendere in pista gli sprinter che si contenderanno l’accesso alla finalissima.

12.53 Vedremo anche Simone Consonni e Michele Scartezzini impegnati nella Madison.

12.50 Al maschile è la giornata di Elia Viviani nell’eliminazione, ultima gara in programma.

12.47 Per l’Italia al femminile occhi puntati su Silvia Zanardi nella corsa a punti (partenza alle 13.56).

12.44 Sta per cominciare l’ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali dal velodromo di Roubaix. Via ufficiale alle 13 con le semifinali dello sprint maschile.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2021 di Roubaix (Francia).

Italia che ha chiuso la penultima giornata in terza posizione nel medagliere con tre ori, due argenti e tre bronzi, dietro a Germania ed OIanda. Non sarà semplice sopravanzare queste due superpotenze nel finale di questa rassegna mondiale.

Nessun italiano sarà presente nelle semifinali dello sprint maschile, né nel primo turno del keirin femminile. La giornata azzurra entrerà nel vivo alle 13.56 quando la classe 2000 Silvia Zanardi rappresenterà l’Italia nella corsa a punti al femminile, puntando ad un piazzamento nelle prime cinque posizioni. Nel madison maschile, Marco Villa ha deciso di presentare la coppia formata da Simone Consonni e Michele Scartezzini. Il Mondiale si chiuderà con il botto: alle 16.40 è prevista la corsa ad eliminazione maschile ed Elia Viviani punta al metallo più pregiato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata di gare dei Mondiali di ciclismo su pista 2021 che si svolgono a Roubaix (Francia). Le competizioni avranno inizio alle ore 13.00, noi ci collegheremo con un quarto d’ora d’anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

Foto: Photo LiveMedia/Laurent Sanson