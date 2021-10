Una situazione davvero incredibile quella che è accaduta ieri nei Mondiali 2021 di ciclismo su pista a Roubaix. Non sono state, infatti, degne di attenzioni solo le medaglie vinte dalla Nazionale italiana sul mitico velodromo francese.

Le imprese di Filippo Ganna e compagni/e sono state purtroppo offuscate da una notizia davvero spiacevole: alcuni malintenzionati hanno scassinato il furgone della compagine nostrana che conteneva 20 biciclette, di cui 15 da pista. I mezzi rubati facevano parte del gruppo inseguitori e velocisti. Un atto criminale portato a compimento, stando a quanto riferiscono le cronache, da professionisti

“Non è tanto per il valore del mezzo in sé, ma quello che ci hanno tolto. Materiale che per quanto potrà essere sostituito non sarà mai lo stesso, non saranno quelle biciclette con cui abbiamo vinto un’Olimpiade e un Mondiale“, le parole amare di Ganna sui social.

IL POST DI FILIPPO GANNA SU TWITTER

No è tanto per il valore del mezzo in se, ma quello che ci hanno tolto. Materiale che per quanto potrà essere sostituito non sarà mai lo stesso, non saranno quelle BICICLETTE che hanno VINTO UN OLIMPIADE E UN MONDIALE. — Filippo Ganna © (@GannaFilippo) October 23, 2021

Da capire se i mezzi saranno recuperabili, ma di sicuro gli aspetti emotivi prescindono dalla valenza materiale come affermato dal campione di Verbania.

Foto: LaPresse