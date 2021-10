LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: Elia Viviani, rimonta di bronzo! Quarte Paternoster-Barbieri e Alzini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE



LE FINALI DI GIORNATA: BRONZO DI VIVIANI!

ELIA VIVIANI: “BRONZO D’ORGOGLIO”

20.43: la nostra lunga diretta si chiude qui. Appuntamento a domani per l’ultima giornata dei Mondiali di Roubaix. Buona serata!

20.41: L’Italia, dunque, proprio in chiusura della penultima giornata muove il medagliere, conquistando l’ottavo podio nella rassegna iridata di Roubaix. Tre ori, due argenti e tre bronzi per gli azzurri finora e manca ancora l’ultima giornata. Oggi sono arrivati anche il quarto posto di Paternoster e Barbieri nella madison, il quarto posto per Martina Alzini nell’inseguimento, quinto posto per Miriam Vece nei 500 metri

20.38: Medaglia numero otto per l’Italia! La porta a casa Viviani. oro per il britannico Hayter, argento per l’Australia con Gate. Viviani è stato freddissimo e ha calcolato alla perfezione cosa c’era bisogno per salire sul podio

20.37: Che grande rimonta di Viviani che a 40 giri dalla fine era a 30 punti dal bronzo! Il giro e gli ultimi due sprint hanno regalato all’azzurro una medaglia pregiata e insperata

20.36: BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOO VIVIANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! INCREDIBILE L’AZZURRO!!!!!

20.36: Si può fare!!!

20.35: Hayter guadagna un altro giro

20.34: Nono sprint: Hayter, Viviani, Leitao, Filutas. Viviani deve vincere l’ultimo sprint perchè ci sono 6 punti da recuperare a Leitao

20.33: Hayter devastante! Va ancora in caccia

20.31: Ottavo sprint: Filutas, Martorell Haga, Gate, Viviani. la medaglia è a 7 punti per l’azzurro

20.28: Settimo sprint: Leitao, Gate, Grondin, Malmberg. Ora Hayter 155, Gate 122, Leitao 115, Martorell Haga 109, Viviani 107

20.27: Rientrano Haga Martorell e Van den Bossche, sta per rientrare anche Viviani che sale a 107 e si potrà giocare il bronzo! Con lui guadagna il giro anche Hayter

20.26: Ci prova Viviani

20.25: Sesto sprint: Van den Bossche, Haga Martorell, Leitao, Malmberg

20.24: Haga Martorell e Van den Bossche vanno in caccia, qui Viviani doveva esserci

20.23: Quinto sprint: Hayter, Gate, Gee, Grondin

20.22: Rintuzzata subito l’azione dell’azzurro

20.21: Ci prova Viviani

20.20: Quarto sprint: Hater, Gate, Filutas, Malmberg. Viviani sembra attendere il tempo giusto per l’attacco. Ora serve il giro oppure non ci sarà podio per l’azzurro

20.17: Terzo sprint: Hayter, Van den Bossche, Leitao, Malmberg

20.14: Secondo sprint: Hayter, Leitao, Gate, Viviani

20.12: Primo sprint: Leitao, Gate, Hater, Grondin

20.08: Partita la corsa a punti che chiude l’Omnium. 100 giri

20.04: Tra poco è il momento dell’ultima gara di oggi, la corsa a punti dell’Omnium con Elia Viviani che parte dal sesto posto e va a caccia di una rimonta da urlo

20.03: Hoogland completa la rimonta e vince una volata spettacolare. Sarà Boetticher contro Hoogland la seconda semifinale

20.00: Vince Boetticher che parte a un giro dalla fine e non si fa più riprendere. Ora Hoogland (Olanda) contro Iakovlev (Russia)

19.56: Ora i due spareggi dei quarti di finale della velocità maschile: Paul di Trinidad e Tobago contro il tedesco Boetticher

19.52: Oro per la tedesca Brennauer che chiude con 3’18″258, argento per la tedesca Brausse con 3’22″980

19.51: Al secondo km 3″046 di vantaggio per Brennauer

19.49: Brennauer avanti per 1″361 al primo km

19.48: ora la finale che vale l’oro tra le due tedesche, Brennauer e Brausse

19.47: Bronzo per la tedesca Kroeger e podio tutto tedesco, dunque. Martina Alzini ci ha provato ma si sapeva che serviva un miracolo. 3’20″903 per Kroeger

19.46: Al km 2.5 Kroeger raggiunge e supera Martina Alzini

19.45: 5″333 di vantaggio per Kroeger su Martina Alzini

19.44: Al primo km Kroeger ha un vantaggio di 1″015

19.43: Partita la finale per il bronzo

19.39: Finite le premiazioni, sta per entrare in pista Martina Alzini per la finale che vale il bronzo nell’inseguimento individuale contro la tedesca Kroeger

19.27: Mentre vanno in scena le prime premiazioni, ecco la classifica parziale dell’Omnium quando manca la corsa a punti:

1 22 HAYTER Ethan GBR 114 (1)

2 39 GATE Aaron NZL 108 (2)

3 43 LEITAO Iuri POR 98 (3)

4 16 MALMBERG Matias DEN 94 (4)

5 20 GRONDIN Donavan FRA 90 (5)

6 27 VIVIANI Elia ITA 86 (6)

7 67 MARTORELL HAGA Erik ESP 86 (7)

8 29 HASHIMOTO Eiya JPN 78 (8)

9 10 GEE Derek CAN 66 (9)

10 8 KARALIOK Yauheni BLR 60 (10)

19.23: Il secondo semifinalista è il francese Vigier che batte nettamente Rudyk e si prende la sfida con Lavreysen

19.19: L’olandese Hoogland respinge l’assalto di Iakovlev. 1-1! Ora Rudyk (Pol) contro Vigier (Fra) (0-1)

19.16: Bravo Botticher che anticipa Paul e lo batte, conquistando il punto del pareggio (1-1). Ora l’olandese Hoogland e il russo Iakovlev (0-1)

19.12: Ancora una vittoria netta per Lavreysen che va in semifinale. ora Paul (Trinidad e Tobago) contro Boetticher (Germania) (1-0)

19.10: Secoinda manche della velocità maschile. Lavreysen (Ned)-Helal (Fra) (1-0)

19.09: Viviani sesto nella generale a 12 punti da Leitao, terzo

19.07: Vince Gate, secondo Grondin. delusione per il risultato di Viviani che dovrà disputare una gara a punti perfetta per salire sul podio

19.07: Fuori Malmberg

19.06: Esce di scene il capolista Hayter

19.06: Fuori il giapponese

19.05: Fuori la Spagna

19.05: Out Usa

19.04: Eliminato Leitao

19.04: Nooooooo!!! Fuori Viviani ma non sembrava essere ultimo, nono l’azzurro che si è fatto irretire

19.03: Eliminato Trinidad e Tobago

19.03: Eliminato Karaliok per la Bielorussia

19.02: Svizzera eliminata

19.01: Eliminato il polacco

19.01: Tocca all’olandese uscire di scena

19.00: Eliminato l’australiano

19.00: Fuori il canadese

18.59: Eliminato il Belgio

18.59: Esce la Repubblica Ceca

18.58: Eliminato il messicano

18.58: Fuori il colombiano

18.57: Eliminato l’ungherese

18.56: Partita la gara ad eliminazione

18.54: Questa la situazione dopo le prime due gare:

1 22 HAYTER Ethan GBR 80 (1)

2 43 LEITAO Iuri POR 72 (2)

3 39 GATE Aaron NZL 68 (3)

4 27 VIVIANI Elia ITA 62 (4)

5 16 MALMBERG Matias DEN 58 (5)

6 67 MARTORELL HAGA Erik ESP 56 (6)

7 10 GEE Derek CAN 56 (7)

8 20 GRONDIN Donavan FRA 52 (8)

9 29 HASHIMOTO Eiya JPN 46 (9)

10 6 van den BOSSCHE Fabio BEL 40 (10)

18.53: Tutto pronto per la gara ad eliminazione dell’Omnium

18.48: Wild (all’ultima gara in carriera) e Pieters oro per l’Olanda, argento per Copponi e Le Net per la Francia, bronzo per Archibald e Evans per la Gran Bretagna, quarte le azzurre

18.46: PECCATO!!!! L’Italia vince l’ultimo sprint ma non riesce ad evitare il quarto posto perchè allo sprint è quarta la Gran Bretagna che per un punto strappa il bronzo alle azzurre. Il rimpianto c’è. Oro all’Olanda, argento alla Francia

18.43: Penultimo sprint: Italia, Francia, Danimarca, Gran Bretagna, azzurre che avvicinano il quarto posto. Ci sono 9 punti di distacco dalla Gran Bretagna

18.40: Decimo sprint: Russia, Gran Bretagna, Olanda, Francia. Italia ormai fuori dalla zona medaglie

18.37: Nono sprint: Russia, Olanda, Gran Bretagna, Australia. Olanda 28, Francia 21, Gbr 19, Danimarca 9, Italia 8

18.35: Ottavo sprint: Francia, Olanda, Danimarca, Italia

18.32: Settimo sprint: Olanda, Francia, Gran Bretagna, Italia. Un punto non basta più per le azzurre

18.29: Sesto sprint: Olanda, Francia, Gran Bretagna e Danimarca. Italia a -7 dal podio. Azzurre non brillantissime in questa fase

18.28: Ripresa la Danimarca da Francia, Italia, Gran Bretagna e Olanda. La lotta per le medaglie è qui

18.26: Quinto sprint: Danimarca, Gran Bretagna, Olanda, Italia

18.25: Danimarca in caccia

18.23: la Francia vince lo sprint e va in caccia, Australia, Italia, Danimarca

18.20: Terzo sprint: Olanda, Francia, Russia, Gran Bretagna

18.18: Secondo sprint: Gran Bretagna, Francia, italia, Danimarca

18.15: Primo sprint: Olanda, Gran Bretagna, Russia, Belgio. Caduta a centro gruppo, azzurre danneggiate

18.11: Iniziata la gara, 120 giri, 30 km. 12 sprint, l’ultimo vale doppio

18.05: letizia Paternoster e Rachele Barbieri sognano un grande risultato nella Madison, al via tra poco. Ecco tutte le protagoniste. Livello altissimo:

1 NED – PIETERS Amy WILD Kirsten

5 POL – PIKULIK Daria PIKULIK Wiktoria

9 BLR – TSERAKH Hanna KIPTSIKAVA Nastassia

17 ESP – LARRARTE ARTEAGA Eukene ISASI CRISTOBAL Ziortza

3 ITA – PATERNOSTER Letizia BARBIERI Rachele

7 GBR – ARCHIBALD Katie EVANS Neah

11 UKR – FEDOTOVA Kseniia KLIMCHENKO Tetyana

19 NZL – WOLLASTON Ally DRUMMOND Michaela

2 RCF – NOVOLODSKAIA Mariia MILIAEVA Mariia

6 DEN – DIDERIKSEN Amalie LETH Julie

10 BEL – BLACK BOSSUYT Shari de CLERCQ Katrijn

14 GER – TEUTENBERG Lea Lin REISSNER Lena Charlotte

18 AUS – BAKER Georgia MANLY Alexandra

4 FRA – COPPONI Clara le NET Marie

8 SUI – ANDRES Michelle METTRAUX Lena

12 CZE – SEVCIKOVA Petra MACHACOVA Jarmila

18.04: Volata di testa per il francese Vigier che si porta sull’1-0 su Rudyk

18.00: Sorpresa!!! Un millesimo regala il successo al russo Iakovlev su Hoogland. Ora la sfida tra il francese Vigier e il polacco Rudyk

17.57: Dominio del rappresentante di Trinidad e Tobago Paul che si porta sull’1-0 su Boetticher. Ora il russo Iakovlev contro l’olandese Hoogland

17.52: Rimonta vincente di Lavreysen che va 1-0 su Helal. Ora Paul di Trinidad e Tobago contro il tedesco Boetticher

17.51: Tra poco la prima manche dei quarti di finale della velocità maschile. Di fronte nel primo l’olandese Lavreysen e il francese Helal

17.49: Oro per la Germania con Friedrich, argento e bronzo per la Russia con Voinova e Shmeleva nei 500 metri da fermo femminile

17.48: Lea Sophie Friedrich!!! E’ campione del mondo per la seconda volta consecutiva! Voinova non riesce a sopravanzarla chiudendo con 33″163. Quarto oro per la Germania che balza in testa al medagliere

17.46: Rimonta incredibile della tedesca Friedrich che aveva mezzo secondo di ritardo ai 125 metri, 2 decimi di ritardo a mezzo giro dalla fine e chiude prima con 33″057

17.44: E’ prima la russa Shmeleva che parte fortissimo e riesce a mantenere solo 13 millesimi di vantaggio su Grabosch. Vece scala al terzo posto

17.41: Peccato! Miriam Vece è seconda nonostante il miglioramento rispetto alla mattinata. 33″300 il crono dell’azzurra

17.39: Va al comando la tedesca Grabosch che fa segnare il tempo di 33″177. E’ il momento di Miriam Vece: serve una vera impresa per puntare al podio

17.36: Secondo posto per la colombiana Bayona Pineda che chiude con 33″456 con una bella rimonta nel finale

17.33: Tempo strepitoso della russa Tyshchenko! 33″337 e podio prenotato

17.31: 34″814 per la tedesca Proepster

17.28: Queste le protagoniste della finale dei 500 metri da fermo donne:

1 190 PROEPSTER Alessa-Catriona GER

2 293 TYSHCHENKO Yana RCF

3 121 BAYONA PINEDA Martha COL

4 187 GRABOSCH Pauline Sophie GER

5 218 VECE Miriam ITA

6 292 SHMELEVA Daria RCF

7 186 FRIEDRICH Lea Sophie GER

8 294 VOINOVA Anastasiia RCF

17.26: Ci proverà anche Martina Alzini che già ha fatto un’impresa a prendersi la seconda finale per il bronzo consecutiva nell’inseguimento individuale dopo quella dell’Europeo di Grenchen. Le tedesche sono di un altro pianeta ma già esserci è un grandissimo risultato

17.23: Ci sono Rachele Barbieri e Letizia Paternoster al via della madison con una concorrenza spietata: Gran Bretagna e Olanda favorite ma le azzurre possono recitare il ruolo da protagoniste

17.20: Elia Viviani è quarto dopo le prime due prove dell’Omnium e ora arrivano le due gare che più gli piacciono, la gara ad eliminazione e la corsa a punti. Per la medaglia si può fare

17.17: Si parte con la finale dei 500 metri da fermo femminili e c’è Miriam Vece che questa mattina ha fatto segnare il quarto tempo a soli 5 millesimi dal terzo

17.14: C’è ancora tanta Italia in questa giornata: gli azzurri hanno la possibilità di incrementare il loro bottino di medaglie che è già a quota 7 dopo 3 giorni e mezzo di gare

17.13: Buonasera agli amici di OA Sport e ben ritrovati alla diretta live della quarta e penultima giornata del mondiale di ciclismo su pista

LA CRONACA DI ELIA VIVIANI A META’ OMNIUM

15.34: Ci fermiamo qui, l’appuntamento è per le 17.30 per la sessione serale. A più tardi!

15.33: Viviani scende al quarto posto nell’Omnium. ecco la classifica parziale:

1 22 HAYTER Ethan GBR 80 (1)

2 43 LEITAO Iuri POR 72 (2)

3 39 GATE Aaron NZL 68 (3)

4 27 VIVIANI Elia ITA 62 (4)

5 16 MALMBERG Matias DEN 58 (5)

6 67 MARTORELL HAGA Erik ESP 56 (6)

7 10 GEE Derek CAN 56 (7)

8 20 GRONDIN Donavan FRA 52 (8)

9 29 HASHIMOTO Eiya JPN 46 (9)

10 6 van den BOSSCHE Fabio BEL 40 (10)

15.30: Dalle 17.30 torneremo in diretta con la sessione serale della penultima giornata di gare a Roubaix. Ci attendono la finale dei 500 metri con Miriam Vece che può puntare a una medaglia, la finale della madison femminile con Barbieri e Paternoster, le finali dell’inseguimento donne con Martina Alzini impegnata nella sfida che vale il bronzo, le due gare conclusive dell’Omnium con Elia Viviani e i quarti di finale della velocità maschile

15.29: Tra qualche minuto sarà pubblicata la classifica provvisoria dell’Omnium. Viviani è ancora ampiamente in corsa per il podio

15.26: Seconda vittoria per il britannico Hayter, davanti al portoghese Leitao e al neozelandese Gate. Quarto Martorell Haga, poi O’Brien, Gee, Malmberg, Viviani, Karaliok e Banaszek

15.25: l’ultimo sprint è vinto da Malmberg, dopo che Filutas si era portato a -10. Viviani chiude all’ottavo posto con 0 punti, un passo indietro deciso rispetto alla prima gara

15.25: Incetta di punti di Filutas che ora è a -13

15.24: prova a risalire Filutas che ha già vinto 4 sprint

15.23: Un giro per Hayter, Leitao e Gate. Ora serve qualche sprint di Viviani

15.22: 8 punti Hayter, 4 Leitao. Viviani in gruppo

15.22: Hayter in fuga e 7 punti per lui, anche Filutas perde il giro

15.21: Quarto punto per Hayter. Grondin, Vogel, Arango Carvajal e Rugovec perdono il giro

15.21: terzo punto per Leitao e Hayter. Viviani ancora al palo

15.20: Secondo punto per Leitao

15.20: Un punto per Hayter, un punto per Leitao

15.19: Terzo punto per O’Brien, quarto punto per Martorell Haga

15.19: terzo punto per Martorell Haga

15.19: Secondo punto per O’Brien e Gee. Sono loro a tentare la fuga

15.18: Secondo punto per Martorell Haga

15.18: Un punto per O’Brian, Gee, Gate, Martorell Haga e Vogel

15.17: primi due punti per Grondin

15.15: Partita la gara. Non c’è il tedesco Teutenberg

15.12: Sono già pronti i protagonisti della seconda prova dell’Omnium maschile, la Tempo Race. 40 giri. Dopo i primi 5 si assegna un punto a chi passa per primo ad ogni giro. Questa la situazione dopo la scratch race:

1 22 HAYTER Ethan GBR 40 (1)

2 20 GRONDIN Donavan FRA 38 (2)

3 27 VIVIANI Elia ITA 36 (3)

4 43 LEITAO Iuri POR 34 (4)

5 39 GATE Aaron NZL 32 (5)

6 16 MALMBERG Matias DEN 30 (6)

7 29 HASHIMOTO Eiya JPN 28 (7)

8 10 GEE Derek CAN 26 (8)

9 302 VOGEL Alex SUI 24 (9)

10 67 MARTORELL HAGA Erik ESP 22 (10)

15.10: Ancora Francia! Helal vince l’ultima sfida degli ottavi battendo il rappresentante del Suriname Tjon En Fa. In serata i quarti di finale

15.07: Nettissima l’affermazione del tedesco Boetticher che non lascia scampo a Rochna. Ora il rappresentante del Suriname Tjon En Fa contro il francese Helal

15.04: Ci ha provato il malese ma Hoogland si conferma solidissimo e resiste qualificandosi per i quarti di finale. Ora il tedesco Boetticher e il polacco Rochna per il penultimo posto nei quarti

15.01: Spunto finale vincente per il polacco Rudyk che batte il canadese Wammes per soli 5 centesimi. Ora tocca all’olandese Hoogland contro il malese Sahrom

14.58: bella prova del francese Vigier che supera nettamente il tedesco Hoehne e va in semifinale. Ora il polacco Rudyk e il canadese Wammes

14.55: due centesimi permettono al russo Iakovlev di battere un coriaceo Yamasaki e qualificarsi ai quarti. Ora il francese Vigier contro il tedesco Hoehne

14.52: Dominio del rappresentante di Trinidad e Tobago Paul che piega la resistenza del britannico Truman e vola ai quarti. Ora il russo Iakovlev contro il giapponese Yamasaki

14.49: Superiorità schiacciante dell’olandese Lavreysen che rifila quasi un secondo al britannico Turnbull e si qualifica per i quarti. Ora Paul di Trinidad e Tobago e il britannico Truman

14.46: Queste le sfide in programma. Si parte con l’olandese Lavreysen contro il britannico Turnbull:

Heat 1

249 LAVREYSEN Harrie NED

165 TURNBULL Hamish GBR

Heat 2

310 PAUL Nicholas TTO

164 TRUMAN Joseph GBR

Heat 3

284 IAKOVLEV Mikhail RCF

225 YAMASAKI Kento JPN

Heat 4

154 VIGIER Sebastien FRA

179 HOEHNE Anton GER

Heat 5

268 RUDYK Mateusz POL

107 WAMMES Nick CAN

Heat 6

247 HOOGLAND Jeffrey NED

241 SAHROM Muhammad Shah Firdaus MAS

Heat 7

174 BOETTICHER Stefan GER

266 ROCHNA Daniel POL

Heat 8

306 TJON EN FA Jair SUR

150 HELAL Rayan FRA

14.44: A breve scatteranno gli ottavi di finale dello sprint maschile

14.41: La finale per l’oro sarà tutta tedesca tra Brennauer e Brausse, mentre per il bronzo se la vedranno la tedesca Kroeger e l’azzurra Alzini nella riedizione della finale per il bronzo europea. Ovviamente la tedesca è favorita ma già esserci è un grande risultato per l’italiana

14.39: E’ FINALE PER IL BRONZO PER MARTINA ALZINI! L’azzurra resiste all’assalto di Murphy che è quinta con 3’27″490. Calvo Barbero è 13ma con 3’38″003

14.38: Ai 2 km Murphy ha un ritardo di 5″827 da Brennauer, indietro la spagnola. E’ battaglia tra l’irlandese e l’azzurra per il quarto posto

14.37: Sesta Murphy al primo km a 2″895 da Brennauer. Più indietro la spagnola

14.35: In pista ci sono l’irlandese Murphy e la spagnola Calvo Barbero. Per loro il tempo di riferimento è quello di Martina Alzini per cercare di agganciare la finale per il bronzo alle spalle dei tre “treni” tedeschi

14.33: E’ quarta Martina Alzini con 3’26″828. Fa 4 secondi meglio rispetto a Williams. Va nettamente al comando la tedesca Brennauer con 3’17″572

14.32: Al secondo km è quarta Martina Alzini a 5″414 da Brennauer che sta andando fortissimo. Non deve mollare l’azzurra. La finale per il terzo posto è ancora alla sua portata

14.31: Brennauer prima, Alzini terza al primo km

14.29: Ora la campionessa continentale Brennauer e Martina Alzini a cui serve un grandissimo tempo per entrare fra le prime quattro

14.28: E’ dominio tedesco con Brausse che va al comando con 3’22″292 e deve ancora scendere in pista la campionessa europea, tedesca anche lei. Settima la svizzera Buri con 3’35″889

14.24: Si avvicina il momento di Martina Alzini. Ora in pista ci sono la svizzera Buri e la tedesca Brausse

14.22. Terzo posto provvisorio per l’irlandese Griffin con 3’34″713. Ottava piazza per la colombiana Hernandez Gomez con 3’40″261

14.18: Ora in pista l’irlandese Griffin e la colombiana Hernandez Gomez

14.17: Si inserisce al secondo posto la statunitense Williams con 3’30″806, penultima Luo con 3’44″992

14.12. In pista tra poco la statunitense Williams e la rappresentante di Singapore Luo

14.11: Va al comando nettamente la tedesca Kroeger con 3’22″336. L’ucraina Yaroshenko è quinta con 3’37″134

14.09: Di nuovo il pannello di Roubaix in tilt. Chiediamo scusa fin da ora per eventuali inesattezze. Cerchiamo di tenervi aggiornati con dati reali per quanto possibile

14.05: Non conclude la sua prova la francese Borras, terzo posto per Salauyieva con 3’36″744. ora l’ucraina Yaroshenko e la tedesca Kroeger che punta alla finalissima

13.58: la britannica Barker va al comando con 3’35″175, quarto posto per Ukpeseraye con 4’14″774. Ora la francese Borras contro la bielorussa Salauyeva

13.53: La britannica Barnwell fa segnare il miglior tempo con 3’35″539, seconda la colombiana Parra Rojas con 3’41″837. ora la nigeriana Ukpeseraye e la britannica Barker

13.50: Queste le atlete impegnate nella qualificazione dell’inseguimento individuale:

1 124 PARRA ROJAS Jessica Marcela COL

70 BARNWELL Ella GBR

2 259 UKPESERAYE Ese NGR

167 BARKER Megan GBR

3 156 BORRAS Marion FRA

61 SALAUYEVA Aksana BLR

4 322 YAROSHENKO Viktoriia UKR

189 KROEGER Mieke GER

5 326 WILLIAMS Lily USA

298 LUO Yiwei SIN

6 201 GRIFFIN Mia IRL

13 HERNANDEZ GOMEZ Lina Marcela COL

7 303 BURI Fabienne SUI

184 BRAUSSE Franziska GER

8 185 BRENNAUER Lisa GER

214 ALZINI Martina ITA

9 203 MURPHY Kelly IRL

144 CALVO BARBERO Tania ESP

13.49: Impresa difficile ma non impossibile per Martina Alzini che deve alzare l’asticella per centrare una delle finali dell’inseguimento individuale, dopo aver perso la finale per il bronzo all’Europeo

13.46: Ancora un successo britannico con Turnbull che supera l’ungherese Szalontay ed è l’ultimo atleta a qualificarsi per gli ottavi dello sprint

13.43: Sprint serratissimo: vince Truman che si qualifica per gli ottavi ai danni di Yakushevskiy. Ultima sfida: Szalontay (Hun) contro Turnbull (Ita)

13.40: Avanza Yamasaki che vince il derby serratissimo con Teramaki. Ora la penultima sfida: il britannico Truman contro il russo Yakushevskiy

13.36: Hoehne riesce a vincere lo sprint contro Quintero Chavarro. Ora il derby giapponese Yamasaki contro Terasaki

13.34: vittoria piuttosto netta del canadese Wammes che elimina lo spagnolo Peralta. Ora il tedesco Hoehne contro il colombiano Quintero Chavarro

13.31: Si rialza Cechman e si impone Sahrom nettamente. Ora il canadese Wammes contro lo spagnolo Peralta

13.28: Sprint tiratissimo che premia il polacco Rochna per meno di 5 centesimi! Ora in pista il malese Sahrom e il ceco Cechman

13.23: Helal vince nettamente contro Lendel e va agli ottavi. Tocca alla sfida tra Rochna (Polonia) e il thailandese Angsuthasawit

13.20: Netta affermazione del rappresentante del Suriname Tjon En Fa che batte Ochoa Henao. Ora il francese Helal contro il lituano Lendel

13.18: Nessun problema per Boetticher che si qualifica per gli ottavi battendo Verdugo Osuna. Ora Tjon En Fa (Suriname) contro Ochoa Henao (Colombia)

13.15: Rischio per Hoogland! Vince solo per 0″084 centesimi l’olandese contro Szabo. Ora il tedesco Boetticher contro il messicano Verdugo Osuna

13.11: Rudyk batte nettamente Ruiz Teran e si qualifica per gli ottavi. Ora Hoogland (Ned) contro Szabo (Rou)

13.08: Inizia ora la lunga serie dei sedicesimi di finale della velocità uomini. Esclusi i primi quattro delle qualificazioni, già agli ottavi, e gli ultimi due, eliminati. Si inizia con Rudyk (Pol)-Ruiz Teran (Mex)

13.06: Inizia bene l’avventura del bronzo olimpico Viviano nello scratch. A Tokyo era andata molto peggio per il veronese

13.05: TERZO POSTO PER ELIA VIVIANI! Bella volata dell’azzurro che si piazza alle spalle dell’inglese Hayter e del francese Grondin. Leitao quarto, poi Gate, Malmberg, Hashimoto, Gee, Vogel, Martortell Haga

13.04: Sarà volatona!

13.03: Perdono un giro Filutas, Campbell, Pena Salas e Crista quando mancano 11 giri alla fine

13.02: A metà gara ancora gruppo compatto

12.54: Tutto pronto per la partenza della gara

12.52: Inizia l’Omnium dopo le qualificazioni di questa mattina. La prima gara è la scratch race, c’è Elia Viviani al via. 40 giri, 10 km. Questi i protagonisti:

12 ARANGO CARVAJAL Juan Esteban COL

47 CRISTA Daniel ROU

6 van den BOSSCHE Fabio BEL

24 TEUTENBERG Tim Torn GER

36 EEFTING Roy NED

26 FILUTAS Viktor HUN

22 HAYTER Ethan GBR

29 HASHIMOTO Eiya JPN

34 PENA SALAS Ricardo MEX

43 LEITAO Iuri POR

10 GEE Derek CAN

2 O’BRIEN Kelland

16 MALMBERG Matias DEN

8 KARALIOK Yauheni BLR

52 CAMPBELL Akil TTO

41 BANASZEK Alan POL

67 MARTORELL HAGA Erik ESP

39 GATE Aaron NZL

27 VIVIANI Elia ITA

55 HOOVER Gavin USA

14 RUGOVAC Denis CZE

45 SYRITSA Gleb RCF

302 VOGEL Alex SUI

20 GRONDIN Donavan

12.50: Prime posizioni per Lavreysen, Paul, Iakovlev, Vigier che sono già agli ottavi di finale

12.49: Non sbaglia un colpo l’olandese Lavreysen che va al comando con 9″418

12.49: Il colombiano Quintero Chavarro va al 19mo posto con 9″982

12.47: Primo posto per il potente rappresentante di Trinidad e Tobago Paul con 9″421

12.46: E’ quarto l’olandese Hoogland con il tempo di 9″666 e diventa una mina vagante nel tabellone per i primi

12.45: Secondo posto per il francese Vigier con 9″583

12.43: Primo posto per il giovane russo Iakovlev con 9″499

12.42: Il polacco Rudyk va al comando della graduatoria con 9″641

12.41: Settimo posto con 9″834 per il tedesco Hoehne

12.40: Nono posto per l’ungherese Szalontay con 9″858

12.38: Bene il polacco Rochna che si inserisce al quarto posto con 9″788

12.37: Il lituano Lendel è 14mo con 10″139

12.36: Il messicano Ruiz Terano con 10″406 è 17mo

12.35: Primo posto per il tedesco Boetticher con 9″686

12.33: Il thailandese Angsuthasawit si inserisce in 12ma posizione con 10″060

12.32: Quarta piazza provvisoria per il canadese Wammes con 9″808

12.31: Va al comando il rappresentante del Suriname Tjon En Fa con 9″707

10.29: Undicesima piazza per il messicano Verdugo Osuna con 10″322

10.28: Decimo posto per il colombiano Ochoa Henao con 10″201

10.26: Va al comando il francese Helal con 9″726

10.25: Nono posto per il rumeno Szabo con 10″375

10.24: Il malese Sahrom va al comando con 9″800

10.22: il sudafricano Sparrow è ottavo con 10″485

10.21: Il giapponese Yamasaki è il nuovo leader con 9″835

12.20: Lo spagnolo Peralta è sesto con 10″004

12.19: Secondo posto per il britannico Turnbull con 9”931

12.18: Il ceco Cechman si inserisce in quarta posizione con 10”029

12.16: 10”697 per il rappresentante di Singapore Mohamed Yousoff, quarto

12.15: Primo posto per il britannico Truman che fa segnare 9”836

12.14 Va in testa il russo Yakushevskiy con 9”957

12.14: 9”979 per il giapponese Terasaki

12.10: tra poco la qualificazione della velocità maschile. Non ci sono azzurri al via. Questi gli atleti protagonisti:

1 224 TERASAKI Kohei JPN

2 289 YAKUSHEVSKIY Pavel RCF

3 164 TRUMAN Joseph GBR

4 297 MOHAMED YUSOFF Mohamed Elyas SIN

5 128 CECHMAN Martin CZE

6 165 TURNBULL Hamish GBR

7 225 YAMASAKI Kento JPN

8 142 PERALTA Juan ESP

9 296 SPARROW Mitchell RSA

10 241 SAHROM Muhammad Shah Firdaus MAS

11 295 SZABO Norbert ROU

12 150 HELAL Rayan FRA

13 116 OCHOA HENAO Juan David COL

14 245 VERDUGO OSUNA Edgar Ismael MEX

15 306 TJON EN FA Jair SUR

16 107 WAMMES Nick CAN

17 309 ANGSUTHASAWIT Jai THA

18 174 BOETTICHER Stefan GER

19 244 RUIZ TERAN Juan Carlos MEX

20 239 LENDEL Vasilijus LTU

21 266 ROCHNA Daniel POL

22 195 SZALONTAY Sandor HUN

23 179 HOEHNE Anton GER

24 268 RUDYK Mateusz POL

25 284 IAKOVLEV Mikhail RCF

26 154 VIGIER Sebastien FRA

27 247 HOOGLAND Jeffrey NED

28 310 PAUL Nicholas TTO

29 118 QUINTERO CHAVARRO Kevin Santiago COL

30 249 LAVREYSEN Harrie NED

12.07: Queste le qualificate per la finale della madison dalla seconda batteria:

2 RCF – NOVOLODSKAIA Mariia MILIAEVA Mariia

6 DEN – DIDERIKSEN Amalie LETH Julie

10 BEL – BLACK BOSSUYT Shari de CLERCQ Katrijn

14 GER – TEUTENBERG Lea Lin REISSNER Lena Charlotte

18 AUS – BAKER Georgia MANLY Alexandra

4 FRA – COPPONI Clara le NET Marie

8 SUI – ANDRES Michelle METTRAUX Lena

12 CZE – SEVCIKOVA Petra MACHACOVA Jarmila

12.07: Il Messico esce di scena. L’ultimo sprint va alla Russia davanti a Australia, Belgio e Germania

12.04: Penultimo sprint: Autsralia, Germania, Belgio, Russia me è già tutto deciso

12.02: Hanno mollato le messicane, che perdono un altro giro

12.01: Quarto sprint: Danimarca, Australia, Germania, Svizzera

12.00: La coppia messicana si stacca e perde il giro, di fatto regalando la finale a tutte le altre coppie

11.58: Terzo sprint: Australia, Svizzera, Russia, Belgio

11.57: la Francia guadagna il giro e si mette al sicuro da brutte sorprese

11.55: Secondo sprint: Francia, Australia, Danimarca, Belgio

11.52: Primo sprint: Australia, Danimarca, Russia, Francia

11.47: Al via la seconda batteria. 60 giri, 9 squadre, una sola eliminata a fine gara:

2 RCF – NOVOLODSKAIA Mariia MILIAEVA Mariia

6 DEN – DIDERIKSEN Amalie LETH Julie

10 BEL – BLACK BOSSUYT Shari de CLERCQ Katrijn

14 GER – TEUTENBERG Lea Lin REISSNER Lena Charlotte

18 AUS – BAKER Georgia MANLY Alexandra

4 FRA – COPPONI Clara le NET Marie

8 SUI – ANDRES Michelle METTRAUX Lena

12 CZE – SEVCIKOVA Petra MACHACOVA Jarmila

16 MEX – VELASCO FUENTES Victoria ACEVEDO MENDOZA Yareli

11.45: Queste le finaliste della madison dalla prima batteria:

1 NED – PIETERS Amy WILD Kirsten

5 POL – PIKULIK Daria PIKULIK Wiktoria

9 BLR – TSERAKH Hanna KIPTSIKAVA Nastassia

17 ESP – LARRARTE ARTEAGA Eukene ISASI CRISTOBAL Ziortza

3 ITA – PATERNOSTER Letizia BARBIERI Rachele

7 GBR – ARCHIBALD Katie EVANS Neah

11 UKR – FEDOTOVA Kseniia KLIMCHENKO Tetyana

19 NZL – WOLLASTON Ally DRUMMOND Michaela

11.44: Le azzurre, già certe dell’ingresso in finale, non fanno l’ultimo sprint. Le eliminate sono Usa e Irlanda. L’ultimo sprint va all’Ucraina, davanti a Polonia, Bielorussia e Nuova Zelanda

11.41: Olanda, Spagna, Gran Bretagna e Italia al penultimo sprint

11.39: Quarto sprint: Gran Bretagna, Olanda, Irlanda, Polonia

11.35: L’Italia c’è sempre! E’ seconda alle spalle dell’Olanda, poi Usa e Nuova Zelanda al terzo sprint. Siamo a metà gara

11.32: secondo sprint: Gran Bretagna, Olanda, Italia, Nuova Zelanda

11.31: CONFERMATO! Miriam Vece in finale nei 500 metri da fermo con il quarto crono. Ecco la classifica ufficiale, ci scusiamo per le imprecisioni del pannello:

1 294 VOINOVA Anastasiia RCF 54.245

2 186 FRIEDRICH Lea Sophie GER 53.960

3 292 SHMELEVA Daria RCF 53.942

4 218 VECE Miriam ITA 53.934

5 187 GRABOSCH Pauline Sophie GER 53.831

6 121 BAYONA PINEDA Martha COL 53.648

7 293 TYSHCHENKO Yana RCF 53.476

8 190 PROEPSTER Alessa-Catriona GER 51.912

11.30: Polonia, Olanda, Italia e Nuova Zelanda al primo sprint. Bene le azzurre

11.26: Partite

11.25: In attesa dei risultati ufficiali della gara precedente, in partenza la prima delle due batterie della madison femminile con le due azzurre Paternoster e Barbieri al via. Queste le protagoniste, 60 giri, le prime 8 in finale:

1 NED – PIETERS Amy WILD Kirsten

5 POL – PIKULIK Daria PIKULIK Wiktoria

9 BLR – TSERAKH Hanna KIPTSIKAVA Nastassia

13 USA – RYAN Kendall WILLIAMS Lily

17 ESP – LARRARTE ARTEAGA Eukene ISASI CRISTOBAL Ziortza

3 ITA – PATERNOSTER Letizia BARBIERI Rachele

7 GBR – ARCHIBALD Katie EVANS Neah

11 UKR – FEDOTOVA Kseniia KLIMCHENKO Tetyana

15 IRL – KAY Emily SHARPE Alice

19 NZL – WOLLASTON Ally DRUMMOND Michaela

11.22: C’è di nuovo in pista Salazar Sanchez che aveva rotto il manubrio alla partenza. Che pasticcio! La colombiana non dovrebbe essere riuscita ad entrare fra le prime otto. Ci spiace ma c’è da attendere un po’ per conoscere i risultati definitivi della qualificazione dei 500 metri da fermo donne

11.21: Attendiamo i risultati ufficiali prima di comunicare le qualificate alla finale dei 500 metri da fermo donne

11.20: Primo posto per la russa Voinova, secondo per la tedesca Friedrich, in teoria Miriam Vece dovrebbe essere al via della finale con il quarto tempo, alle spalle di Shmeleva anche se il tabellone (che sta dando tanti problemi) la considera 12ma

11.19: Miriam Vece dovrebbe aver chiuso la sua prova a solo 5 millesimi dalla Shmeleva ma sul tabellone appare addirittura al decimo posto

11.18: C’è un problema con il cronometraggio. Miriam Vece ci risulta seconda ma sul tabellone appare al nono posto. Vediamo cosa accade

11.15: Terzo posto per la tedesca Proepster con 33″552, quarto per la colombiana Bayona Pineda con 33″660. Tocca a Miriam Vece

11.12: La spagnola Casas Roige si inserisce al terzo posto con 34″674, quinta la ucraina Biletska con 35″337

11.10: Quarto posto per la colombiana Salazar Sanchez: 35″575

11.03: Secondo posto per la tedesca Grabosch con 33″438, terzo per la polacca Karwacka con 34″832

11.00: 33″369 per la russa Shmeleva, 38″779 per la nigeriana Ukpeseraye

10.59: Queste le protagoniste dei 500 metri da fermo donne:

1 292 SHMELEVA Daria RCF

259 UKPESERAYE Ese NGR

2 187 GRABOSCH Pauline Sophie GER

273 KARWACKA Marlena POL

3 125 SALAZAR SANCHEZ Marianis COL

319 BILETSKA Alla UKR

4 145 CASAS ROIGE Helena ESP

190 PROEPSTER Alessa-Catriona GER

5 121 BAYONA PINEDA Martha COL

293 TYSHCHENKO Yana RCF

6 218 VECE Miriam ITA

132 JABORNIKOVA Veronika CZE

7 186 FRIEDRICH Lea Sophie GER

294 VOINOVA Anastasiia RCF

10.57: Tra poco la qualificazione dei 500 metri da fermo donne con 14 atlete al via, tra cui anche Miriam Vece. Le migliori otto disputeranno la finale questa sera

10.56: Questi gli atleti qualificati per l’omnium nella seconda batteria:

16 MALMBERG Matias DEN

8 KARALIOK Yauheni BLR

52 CAMPBELL Akil TTO

41 BANASZEK Alan POL

67 MARTORELL HAGA Erik ESP

39 GATE Aaron NZL

27 VIVIANI Elia ITA

55 HOOVER Gavin USA

14 RUGOVAC Denis CZE

45 SYRITSA Gleb RCF

302 VOGEL Alex SUI

20 GRONDIN Donavan

10.54: Elia Viviani prova la gamba nell’ultimo sprint e lo vince! Poi Karaliok, Martorell Haga, Banaszek. L’azzurro vince la gara e sarà al via dell’omnium

10.50: Penultimo sprint: Rugovac, Gate, Hoover, Viviani

10.49: Sesto sprint: Campbell, Syritsa, Rugovac, Gate

10.48: Si ritira Sym e dunque tutti gli atleti in gara sono qualificati per l’omnium

10.46: Quinto sprint: Martorell Haga, Grondin, Vogel, Malmberg

10.43: Sym perde un altro giro e mette tutti al sicuro. Quarto sprint: Rugovac, Gate, Hoover, Viviani

10.40: Terzo sprint: Martorell Haga, Karaliok, Rugovac, Banasek

10.40: Sym di Singapore perde un giro e dunque potrebbe già esserci l’eliminato di questa batteria

10.37: Secondo sprint: Banaszek, Karaliok, Grondin e Gate

10.34: Subito Viviani protagonista. E’ secondo nel primo sprint alle spalle del polacco Syritsa, poi Vogel e Gate

10.31: Partita la gara

10.30: Questi gli atleti al via nella seconda batteria:

16 MALMBERG Matias DEN

8 KARALIOK Yauheni BLR

52 CAMPBELL Akil TTO

41 BANASZEK Alan POL

48 SIM Teck Kwang Calvin SIN

67 MARTORELL HAGA Erik ESP

39 GATE Aaron NZL

27 VIVIANI Elia ITA

55 HOOVER Gavin USA

14 RUGOVAC Denis CZE

45 SYRITSA Gleb RCF

302 VOGEL Alex SUI

20 GRONDIN Donavan

10.29: C’è Elia Viviani in pista pronto ad affrontare il primo impegno di una lunga giornata. 13 atleti al via, 80 giri, Un solo atleta da eliminare

10.28: Questi gli atleti qualificati per l’omnium:

12 ARANGO CARVAJAL Juan Esteban COL

47 CRISTA Daniel ROU

6 van den BOSSCHE Fabio BEL

24 TEUTENBERG Tim Torn GER

36 EEFTING Roy NED

26 FILUTAS Viktor HUN

22 HAYTER Ethan GBR

29 HASHIMOTO Eiya JPN

34 PENA SALAS Ricardo MEX

43 LEITAO Iuri POR

10 GEE Derek CAN

2 O’BRIEN Kelland

10.26: L’ucraino Gladysh molla e perde il giro, quindi è fuori dall’omnium come l’algerino Chalel. Ultimo sprint: O’Brien, Pena Salas, Filutas, Hashimoto

10.23: Panultimo sprint: Hashimoto, Gee, Hayter e Teutenberg

10.20: Van den Bossche guadagna il giro. Sesto sprint: Filutas, Chjalel, Arango Carvajal, Eefting

10.17: Quinto sprint: Crista, Arango Carvajal, Gladysh, Van den Bossche

10.17: Anche Hayter prende il giro

10.16: Leitao prende il giro

10.15: Quarto sprint: Leitao in caccia, Teutenberg, Van den Bossche, Hayter

10.12: Terzo sprint: Filutas, Hashimoto, Gee, O’Brien

10.09: Secondo sprint: Eefting, Hayter, O’Brien, Teutenberg

10.06: Primo sprint: Gee, Arango Carvajal, Pena Salas, Teutenberg

10.03: Partita la gara

9.59: Elia Viviani sarà al via nella seconda batteria. Questi i protagonisti della prima. Saranno solo due gli eliminati:

12 ARANGO CARVAJAL Juan Esteban COL

47 CRISTA Daniel ROU

6 van den BOSSCHE Fabio BEL

24 TEUTENBERG Tim Torn GER

36 EEFTING Roy NED

26 FILUTAS Viktor HUN

22 HAYTER Ethan GBR

29 HASHIMOTO Eiya JPN

34 PENA SALAS Ricardo MEX

1 CHALEL Yacine ALG

43 LEITAO Iuri POR

53 GLADYSH Roman UKR

10 GEE Derek CAN

2 O’BRIEN Kelland

9.57: Tra poco la prima batteria dell’omnium maschile. E’ una corsa a punti su 80 giri, uno sprint ogni 10 giri, l’ultimo dal valore doppio. I primi 12 si qualificano per la gara che prenderà il via tra poco con la scratch

9.55: Non ci sono azzurri, invece, in gara nella sprint maschile: qualificazioni, sedicesimi e ottavi in programma al mattino, quarti alla sera. Ci sarà Martina Alzini, quarta all’Europeo, a caccia di un posto in finale dell’inseguimento individuale femminile. Quattro i titoli che si assegnano in serata.

9.52: Letizia Paternoster e Rachele Barbieri saranno al via delle qualificazioni al pomeriggio e, si spera, della finale al pomeriggio della madison dove potrebbero puntare ad un posto sul podio

9.50: A seguire Miriam Vece va a caccia di uno degli posti in finale nei 500 metri da fermo femminili.

9.47: In mattinata si disputano le qualificazioni e le prime due gare dell’Omnium maschile che vede al via il campione olimpico di Rio e bronzo a Tokyo Elia Viviani.

9.44: L’Italia si presenta alla volata finale della rassegna iridata in testa al medagliere dopo tre giornate che hanno portato alla spedizione azzurra ben sette medaglie, tre ori, di Fidanza, Paternoster e del quartetto dell’inseguimento maschile, due argenti e due bronzi

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021. La rassegna iridata in programma in una località storica per il ciclismo, Roubaix, in Francia, che quest’anno ha regalato grandi gioie all’Italia, prima per la vittoria di Sonny Colbrelli qualche settimana nella classica del pavè e nei giorni scorsi per gli ori azzurri di Fidanza, Paternoster e del quartetto dell’inseguimento maschile.

L’Italia si presenta alla volata finale della rassegna iridata in testa al medagliere dopo tre giornate che hanno portato alla spedizione azzurra ben sette medaglie, tre ori, due argenti e due bronzi. Fin qui l’Italia è stata assoluta protagonista e anche oggi non si vuole fermare con tanti potenziali protagonisti azzurri.

In mattinata si disputano le qualificazioni e le prime due gare dell’Omnium maschile che vede al via il campione olimpico di Rio e bronzo a Tokyo Elia Viviani. Ci sarà, invece, Miriam Vece a caccia di uno degli posti in finale nei 500 metri da fermo femminili. Letizia Paternoster e Rachele Barbieri saranno al via delle qualificazioni al pomeriggio e, si spera, della finale al pomeriggio della madison dove potrebbero puntare ad un posto sul podio. Non ci sono azzurri, invece, in gara nella sprint maschile: qualificazioni, sedicesimi e ottavi in programma al mattino, quarti alla sera. Ci sarà Martina Alzini, quarta all’Europeo, a caccia di un posto in finale dell’inseguimento individuale femminile. Quattro i titoli che si assegnano in serata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE quarta giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021 di Roubaix , cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, la sessione mattutina prenderà il via alle ore 10.00 di sabato 23 ottobre! Buon divertimento!

