Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e penultima giornata di gare dei Campionati Europei su pista 2021. La rassegna iridata in programma a Grenchen, in Svizzera, è un po’ “schiacciata” tra l’appuntamento olimpico, concluso poco meno di due mesi fa, e il Campionato Mondiale di Roubaix in Francia in programma dal 20 al 24 ottobre prossimi. Nonostante qualche assenza eccellente si preannunciano comunque gare molto interessanti con tanti italiani al via e ben 11 atleti che hanno conquistato l’oro olimpico a Tokyo.

Ci attende un’altra una giornata intensa che assegnerà quattro titoli. In mattinata la qualificazione dei 500 metri da fermo femminile con al via Miriam Vece, medagliata lo scorso anno, le prime due gare dell’Omnium maschile dove non ci sono azzurri dopo il forfait di Elia Viviani, la qualificazione dell’inseguimento femminile con Letizia Paternoster e Martina Alzini che provano ad entrare fra le prime quattro e giocarsi le medaglie nel pomeriggio.

Nel pomeriggio si assegnano i titoli dell’Omnium maschile, dei 500 metri da fermo femminile si spera con Miriam Vece protagonista, dell’inseguimento individuale femminile e dello sprint maschile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta e penultima giornata di gare dei Campionati Europei su pista 2021 di Grenchen, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, la sessione mattutina prenderà il via alle ore 12.00 di venerdì 8 ottobre! Buon divertimento!

