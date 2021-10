CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.30: Due medaglie d’argento per l’Italia nella seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista. Letizia Paternoster e il quartetto azzurro dell’inseguimento femminile hanno sbloccato il medagliere azzurro. L’appuntamento è per domani, terza giornata di gare agli Europei di Grenchen. Buona serata!

21.28: La Danimarca è d’oro! Con 3’51″382, argento per la Svizzera che ha commesso un grave errore nell’ultimo giro quando era in grande recupero. Bronzo per la Gran Bretagna

21.24: Ora la finale tra Svizzera e Danimarca

21.23: Non era parità ma ha vinto la Gran Bretagna. I britannici hanno chiuso in 3’55″595, secondi i tedeschi in 3’55″617

21.22: Pareggio!!! Arrivano pari Germania e Gran Bretagna, il regolamento dice che dovrebbe vincere chi ha fatto il tempo migliore nell’ultimo giro. Esulta la Gran Bretagna ma in teoria dovrebbe aver vinto la Germania

21.20: A metà gara Gran Bretagna avanti per 5 decimi

21.17: Ora la sfida tra Germania e Gran Bretagna per il bronzo nell’inseguimento maschile

21.16: E’ argento per l’Italia che non riesce a rimontare nel finale e chiude al secondo posto alle spalle della Germania che ha chiuso in 4’21″264, argento per l’Italia in 4’24″904. Le azzurre hanno peggiorato sensibilmente rispetto alle semifinali

21.13: A metà gara Italia, che era andata sotto, avanti di 0″469

21.12: Al primo km Italia avanti di 0″228

21.09: Alzini, Barbieri, Zanardi e Fidanza saranno le azzurre al via contro la Germania. Si gareggia per la medaglia d’oro contro la Germania di Brausse, Brennauer, Kroger, Sussemilch

21.08: E’ bronzo per l’Irlanda che chiude con 4’21″264, Gran Bretagna quarta con 4’24″904

21.07: Al km 3 2″984 di vantaggio per l’Irlanda

21.06: A metà gara Irlanda avanti con un vantaggio di 1″306

21.05: Al primo km Irlanda avanti per 0″392

21.04: Partita la finale per il bronzo

21.00: Partenza falsa

20.59: Quartetti in zona di partenza

20.50: Sta per arrivare il momento più atteso! Di fronte Irlanda e Gran Bretagna per il bronzo nell’inseguimento a squadre femminile

20.49: La ucraina Starikova completa la rimonta e vola in semifinale. Con lei e Gros, anche Friedrich e Braspennincx

20.46: Vince la francese Gros e vola in semifinale. Ora la bella tra Starikova e Capewell

20.44: Doppio spareggio per i quarti della velocità donne: ora Gros contro Voinova

20.42: Che dominio dell’olandese Hoogland che chiude con 58″016 e completa la doppietta dell’Olanda. Oro per lui, argento per il compagno Ligtlee, bronzo per il polacco Rajkowski

20.40: Resta alle spalle dell’olandese Ligtlee, il polacco Rajkowski che chiude al secondo posto con 59″890

20.37: Un treno l’olandese Ligtlee che chiude con 59″767, media di 61.125 km/h e si migliora rispetto alla qualificazione. Sarà sul podio. Tocca al polacco Rajkowski

20.34: E’ secondo lo spagnolo Martinez Chorro che perde tutto il suo vantaggio nel finale e chiude con 1’00″419. Ora tocca all’olandese Ligtlee

20.31: Problemi in partenza per Davide Boscaro che ha lasciato troppo tempo nella prima parte ed ha chiuso terzo con 1’00″967. Tocca allo spagnolo Martinez Chorro

20.28: Grande finale del tedesco Eilers che va al comando con 1’00″265 sopravanzando Hohne che gli era stato davanti per quasi tutta la gara. Ora tocca all’azzurro Davide Boscaro, rivelazione di questa mattina

20.26: Nettamente in testa il tedesco Hohne che va al comando con 1’00″425. Ora il tedesco Eilers

20.22: Il ceco Wagner chiude con 1’01″337, primo tempo di riferimento. Tocca al tedesco Hohne

20.20: In partenza Wagner per la Repubblica ceca, primo degli otto finalisti del km da fermo

20.10: Ora le premiazioni e poi la finale del km da fermo

20.05: Bella gara dell’azzurra a cui è mancato qualcosa solo nel finale ma questa è la sua gara prediletta e lo ha dimostrato ancora una volta. Arriva così la prima medaglia dell’Europeo per l’Italia ma le emozioni non sono finite

20.03: E’ ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA!!! Fortin si conferma in gran forma, come tutta la squadra francese. Secondo posto per Letizia Paternoster, terzo posto per la britannica Evans

20.03: Sfida tra Paternoster e Fortin per l’oro. Bronzo per Evans

20.02: E’ MEDAGLIA ITALIA! Fuori la polacca Plosaj

20.01: Eliminata la spagnola Larrarte Arteaga. Sono in 4

20.01: Fuori l’ucraina Fedotova, già eliminata in precedenza

20.00: Uscita la slovacca Bacikova

19.59: Rischia Paternoster, esce la lituana Baleysite

19.59: esce la portoghese Martins, che doveva essere già fuori

19.58: Eliminata la tedesca Reissner

19.57: Ripartita la gara. ucraina e portoghese ancora incredibilmente in gara

19.54: Un minuto al nuovo via. Non ripartiranno le atlete cadute

19.44: Di nuovo corsa interrotta, non si capisce per via di cosa. Va sistemata la pista e sarebbe bene che controllassero anche quello che è accaduto in precedenza perche l’ucraina e la portoghese erano state eliminate e sono ancora in corsa

19.42: Dovrebbero essere dieci le atlete al via nella ripartenza, ma in realtà sarebbero dovute essere otto

19.40: E’ strano che Fedotova e Martins, che erano state eliminate, siano ancora in gara

19.40: Gara sospesa, Bacikova uscirà in barella

19.38: Stenberg, Bacikova e De Zoete cadono. L’olandese De Zoete dovrebbe riprendersi

19.37: Esce la bielorussa Salauyeva. C’è una caduta, bandiera gialla

19.36: Eliminata l’ungherese Laszlo

19.35: Fuori la russa Miliaeva

19.34: Eliminata l’ucraina Fedotova

19.34: Eliminata la belga De Clercq

19.33: Esce l’irlandese Griffin

19.32: La svizzera Andres non riparte e riprende la gara

19.26: Caduta per la svizzera Andres. Corsa neutralizzata

19.22: E’ il momento della corsa ad eliminazione. C’è Letizia Paternoster al via. 17 le protagoniste, ogni due giri l’ultima classificata viene eliminata

19.21: Pareggia il conto l’ucraina Starikova che imposta una volata di testa e batte Capewell

19.18: Volata di testa di Braspennincx che batte la compagna di Nazionale e si qualifica per la semifinale: 2-0. Ora Capewell-Starikova (1-0)

19.15: Brava la russa Voinova che sorprende Gros e dunque pareggia il conto: 1-1. Ora Braspennincx e Van de Wouw

19.11: Vittoria per Friedrich su Shmeleva e dunque tedesca in semifinale. Ora Gros contro Voinova (1-0)

19.08: Fra poco la seconda sfida dello sprint femminile. Si parte con Shmeleva (Rus)-Friedrich (Ger) 0-1

19.06: Oro per il francese Benjamin Thomas, un dominatore assoluto della gara. Argento per il pimpante portoghese Leitao, bronzo per il russo Shichkin, sempre presente nhelle posizioni di testa. Deludente la prova di Donegà, mai a punti: è dodicesimo

19.05: Staniszewski vince l’ultimo sprint davanti a De Ketele, Shichkin e Perrett

19.02: Staniszewski, De Ketele, Shichkin e Mora Vedri al penultimo sprint

19.02: Staniszewski e De Ketele cercano di prendere il giro che li rimetterebbe in corsa per il bronzo

18.59: Thomas è di un altro pianeta: vince anche il terz’ultimo sprint, davanti a Leitao, Shichkin e Lora Vedri

18.56: Mora Vedri vince il quart’ultimo sprint davanti a De Ketele, Thomas e Leitao

18.53: Straripante Thomas! Rimonta e vince lo sprint, secondo van Schip poi Mora Vedri e Leitao

18.51: Ancora uno sprint per Thomas davanti a Van Schip, Leitao e Murphy. Thomas davanti con 69, poi Leitao 56, Perrett 50, Shichkin 49, Murphy 43, Mora Vedri 34

18.48: Mancano 60 giri. Vince lo sprint De Ketele, secondo Karaliok, terzo Lovassy, quarto Pietrula

18.47: Murphy completa la caccia, guadagna il secondo giro e si porta quinto con 42 punti

18.44: Vince ancora Thomas, davanti a Mora Vedri, Shichkin e Leitao

18.42: Thomas, Leitao, Shichkin e Perrett guadagnano un altro giro. Ora Thomas 59, Leitao 53, Perrett 50, Shichkin 47, Mora Vedri 31. Donegà è ancora fermo a 0

18.40: Mora si prende il giro, vince lo sprint, davanti a Leitao, Perrett e Murphy

18.37: Era atteso, è arrivato. Scatto di Mora Vedri che andrà a prendersi il giro. Donegà si è fatto sorprendere

18.36: Sesto sprint: Staniszewski, Shichkin, Van Schip, Leitao

18.35: Si ritira anche Cristea. Graf e Christakos subiscono il giro

18.33: Ancora Thomas! Progressione del francese che vince anche il quinto sprint ed è in testa con 39 punti, secondo Perrett, terzo Mora Vedri, quarto Van Schip

18.32: Attacco rintuzzato

18.32: Van Schip in caccia e alle sue spalle c’è Donegà ma Thomas si accoda. Sono in cinque davanti

18.30: Thomas vince anche il quarto sprint davanti a Mora Vedri, Shichkin e Murphy

18.27: Scatenato Thomas! Guadagna il giro e va a vincere anche la terza volata davanti a Leitao, De Lisi e Pietrula. +20 punti per Thomas, Leitao, Perrett, Karaliuk, Shikhin e Crista. Ritirati Tene e Keup, -20 punti per Graf

18.25: Secondo sprint: Perrett, Crista, Thomas, Leitao ma i sei continuano nell’azione e guadagnano terreno

18.23: Subito in attacco in sei, c’è Thomas, Karaliok e Leitao

18.22: Primo sprint: Leitao,. Karaliok, Thomas, Keup

18.19: Si gareggia sulla distanza di 160 giri, ogni 10 giri uno sprint. Matteo Donegà riparte dal bellissimo argento dello scorso anno

18.16: Ora al via la corsa a punti. Venti gli atleti al via, c’è l’azzurro Matteo Donegà che ha chiuso al sesto posto la semifinale nel primo pomeriggio ed è qui per fare esperienza. Al via De Ketele, Perrett, Pietrula, Keup, Van Schip, Donega, Leitao, Tene, Graf, Christakos, De Lisi, Crista, Shichkin, Karaliok, Staniszewski, Thomas, Mora Vedri, Hryniv, Murphy, Lovassy

18.15: La britannica Capewell resiste al ritorno di Starikova e si porta sull’1-0

18.11: Pronostico rispettato con Braspennincx che rimonta e vince: 1-0 per lei. Ora Starikova (Ucraina) contro Capewell (Gran Bretagna)

18.07: Successo per la francese Gros in rimonta. Ora il derby olandese: Braspennincx contro Van der Wouw

18.01: Vittoria per la tedesca Friedrich che si porta sull’1-0. Ora Gros (Francia) contro Voinova (Russia)

17.57: Si parte con i quarti di finale della velocità femminile. Già eliminate le azzurre Vece e Bissolati. La prima sfida è tra la tedesce Friedrich e la russa Shmeleva

17.54: C’è Letizia Paternoster nella finale della gara ad eliminazione donne che inizia alle 19.18 e c’è Matteo Donega nella finale della corsa a punti in programma alle 18.16

17.51: Altre tre le finali che interessano da vicino l’Italia questa sera: il km da fermo maschile con Davide Boscaro che ha centrato la quinta posizione in qualificazione questa mattina. Inizio alle 19.54

17.48: La prima medaglia di questo strano Europeo l’Italia ce l’ha già in tasca e basterà aspettare due ore e mezzo per capire su quale gradino del podio salirà la squadra dell’inseguimento femminile che si giocherà la finale per l’oro con la Germania attorno alle 20.35 circa

17.45: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della seconda giornate di gare agli Europei di ciclismo su pista di Grenchen in Svizzera

15.33: L’appuntamento è per qualche minuto prima delle 18 per seguire assieme in diretta la seconda sessione di giornata. A più tardi

15.30: Si chiude qui la prima sessione della seconda giornata di gare agli Europei di ciclismo su pista in Svizzera. L’Italia andrà a prendersi sicuramente la prima medaglia nel tardo pomeriggio con il quartetto dell’inseguimento femminile, in finale contro la Germania. In finale ci saranno anche Boscaro nel km da fermo e Donega nella gara a punti, oltre a Letizia Paternoster nella gara ad eliminazione femminile. La brutta notizia è che il quartetto maschile non potrà lottare per il podio, avendo perso la semifinale con la Danimarca (in finale contro la Svizzera) con un tempo più alto di Gran Bretagna e Germania, che si giocheranno il terzo posto

15.29: In finale vanno De Lisi, Crista, Shichkin, Karaliok, Staniszewski, Thomas, Mora Vedri, Hryniv, Murphy, Lovassy

15.27: Nessuna azione nel finale e il lituano Bitinas che aveva perso un giro vince l’ultimo sprint ma non riesce ad evitare l’eliminazione

15.16: A metà gara in testa c’è il rumeno Crista, poi De Lisi, Karaliok, Mora Vedri

15.11: Karaliok, Crista, De Lisi ai primi tre posti dopo 20 giri

15.01: In finale vanno De Ketele, Perrett, Pietrula, Keup, Van Schip, Donega, Leitao, Tene, Graf, Christakos

15.00: Donega non partecipa all’ultimo sprint ma è in finale con il sesto posto. Vince Pietrula davanti a Keup, Tene e Perrett

14.57: Il penultimo sprint va a Van Schip che scavalca Donega al terzo posto, poi Graf, Leitao e Perrett

14.54: Bravo Donega che chiude al secondo posto il sesto sprint, vinto da Pietrula, terzo Keup, quarto De Ketele

14.51: Keup vince il quinto sprint davanti a Perrett, De Ketele e Donega

14.48: L’attacco di De Ketele e Perrett che prendono il giro ma prima si spartiscono il bottino del quarto sprint: Perrett, De Ketele, Donega, Graf. Donega a metà è quarto con 5 punti

14.45: Terzo sprint: Leitao, de Ketele, Donega, Pietrula

14.42: Secondo sprint: Van Schip, De Ketele, Perrett, Donega

14.40: Primo sprint: De Ketele, Van Schip, Christakos, Perrett

14.39: 80 giri, 13 atleti al via, i primi 10 vanno alla finale di questa sera

14.36: Partita la prima semifinale della corsa a punti maschile con Matteo Donega al via

14.32: Impresa della russa Shmeleva che riesce a battere per soli 5 millesimi la tedesca Grabosch

14.28: Non basta una bella prova di Miriam Vece che è sconfitta sul filo di lana dalla russa Voinova

14.24: Netto successo dell’olandese Van der Wouw contro la britannica Ridge-Davis. Ora Miriam Vece contro Voinova

14.21: Vittoria per un soffio della britannica Capewell che ha rischiato grosso contro la belga Degrendele

14.18: L’ucraina Starikova batte la ceca Jabornikova e avanza ai quarti

14.16: Vittoria netta per la olandese Braspennincx sulla azzurra Elena Bissolati che non è riuscita a contrastare la forte rivale

14.13: Netta affermazione della francese Gros sulla polacca Sibiak

14.09: La tedesca Friedrich batte la spagnola Casad Roige ed è ai quarti

14.08: Ora gli ottavi di finale della velocità donne con Bissolati e Vece

14.04: Si disunisce la Russia e la Svizzera vola in finale contro la Danimarca. Anche qui non scatta il crono degli elvetici. Russia fuori dalla finale per il bronzo che sarà disputata da Gran Bretagna e Germania

14.01: A metà gara Russia avanti con 0”830 di vantaggio sulla Svizzera

13.58: Purtroppo gli azzurri sono già fuori anche dalla finale per il bronzo perché sia la Gran Bretagna, sia la Germania hanno fatto meglio di loro e ora c’è la seconda sfida di semifinale tra Svizzera e Russia

13.56: PECCATO!!! Stavolta agli azzurri non riesce la rimonta vincente. La Danimarca va in finale con il tempo di 3’52”062 con un vantaggio di appena 0”144 su un’Italia che è andata fortissimo negli ultimi giri

13,55: Restano avanti di 1”088 i danesi al terzo km

13.54: Danesi avanti di 1”156 a metà gara. Serve una forte accelerazione degli azzurri

13.53: Danimarca avanti di 0”483 al primo km

13.51: È il momento dell’Italia! Gli azzurri affrontano la Danimarca. Se vincono sono in finale, se perdono devono fare meglio della Gbr per la finale del terzo posto

13.48: La Gran Bretagna si insedia in testa alla classifica con 3’51”497, il Belgio chiude la sua prova con 3’58”781

13.45: A metà gara Gran Bretagna in vantaggio e meglio della Germania nella sfida precedente

13.42: La Germania si aggiudica la sfida con la Polonia con il tempo di 3’52”043, secondo posto per i polacchi con 3’57”780. Ora Gran Bretagna contro Belgio

13.38: Nel frattempo è partita la sfida tra Germania e Polonia per la gara maschile. Si gareggia solo per l’eventuale finale per il terzo posto nella prima sfida

13.37: In attesa del tempo delle tedesche, dunque, riepiloghiamo: sarà Italia-Germania per l’oro e Gbr-Irlanda per il bronzo

13.35: Sarà dunque la Germania ad affrontare l’Italia nella finale per l’oro dell’inseguimento donne. Non si è fermato il cronometro al passaggio delle tedesche che hanno comunque dominato l’Olanda che è eliminata con 4’24”199. Saranno Irlanda e Gran Bretagna a giocarsi il bronzo stasera

13.34: È saltata l’Olanda che rischia di non disputare la finale per il bronzo. Germania avanti di 6” ed è tornata davanti all’Italia al terzo km

13.33: Germania avanti per 2”043 sull’Olanda ma il tempo delle tedesche è più alto di quello dell’Italia a metà gara

13.32: Solita partenza a razzo delle tedesche che sono avanti di quasi 2” al primo km

13.30: Ora Olanda contro Germania per decretare l’avversaria delle azzurre nella finale di questa sera

13.28 È FINALEEEEEEEEEE ITALIAAAAAAA!!! Demolita con 4’17”863 l’Irlanda che si assicura il posto nella finale per il terzo posto con 4’21”202. GRANDISSIMA PROVA DELLE ITALIANE!

13.27: Oltre due secondi il vantaggio delle Azzurre quando manca un km al traguardo

13.25: Dopo due km Italia in vantaggio per 0”866, le azzurre stanno aumentando il ritmo

13.24: Azzurre in vantaggio di 0.103 dopo un km

13.23: Partita la sfida tra Italia e Irlanda

13.20: La Gran Bretagna vince la sfida contro la Bielorussia e fa segnare il miglior tempo finora con 4’22”048

13.16: La Russia vince la prima sfida con il crono i 4’22″427, la Polonia chiude in 4’27″492. Ora Gran Bretagna contro Bielorussia

13.10: In arrivo il momento clou per la mattinata azzurra con il primo round dell’inseguimento a squadre donne. In pista Russia e Polonia: sfida valida solo per un’eventuale finale per il terzo posto

13.07: Questi gli atleti qualificati per la finale del km da fermo: Hoogland (Ned), Rajkowski (Pol), Ligtlee (Ned), Martinez Chorro (Esp), Boscaro (Ita), Eliers (Ger), Hohne (Ger), Wagner (Cze). Tredicesimo posto per l’azzurro Pinazzi

13.03: il polacco Rajkowski si inserisce al secondo posto con 59”502

13.00: Ancora Olanda! Ligtlee è secondo con 59”882 ma Boscaro è in finale! Szabo è 14mo con 1’02”961. Eliminato Pinazzi

12.57: Jimenez Elisondo e Danylchuk restano alle spalle degli azzurri. Boscaro è terzo quando mancano sei atleti, Pinazzi ottavo

12.53: Bella progressione di Davide Boscaro! È terzo con 1’00”429. Vedremo se potrà bastare per la finale. Ultimo posto per il greco Bretas con 1’12”987

12.50: Terzo posto per il tedesco Eilers con il tempo di 1’00”431, penultima piazza per l’ucraino Danylchuk con 1’04”562

12.48: Settima piazza alle spalle di Pinazzi per il bielorusso Novik con 1’02”341, ultimo posto per il greco Kalogeropoulos con 1’04”991

12.44: Seconda piazza per lo spagnolo Martinez Chorro con 1’00”377, nono posto per il bulgaro Minchev con 1’03”317

12.41: Terza piazza provvisoria per il russo Gladyshev con 1’01″161, quarta per il britannico Norris con 1’01″331

12.36: Secondo posto per il ceco Wagner con 1’00″833, settimo il bielorusso Hlova con 1’04″168

12.33: L’olandese Hoogland è primo con 58″286, secondo l’azzurro Pinazzi con 1’02″182

12.30: Secondo posto per il britannico Bunting con 1’02″789, terzo il polacco Prokopyszin con 1’03″961

12.26: L’ungherese Szalontay chiude con 1’02″38

12.26: Partite le qualificazioni del km da fermo, 26 atleti per otto posti in finale. Ci sono gli azzurri Boscaro e Pinazzi

12.23: Questa la classifica delle qualificazioni: Friedrich, Gros, Braspennincx, Starikova, Capewell, Van der Wouw, Voinova, Grabosch, Shmeleva, Vece. 14ma Bissolati

12.22: Solo settima la russa Voinova con il tempo di 10″764.

12.20: Quarta piazza per l’ucraina Starikova con il tempo di 10″603

12.19: Bene la francese Mathilde Gros che si inserisce al secondo posto con 10″487 ad un soffio da Friedrich

12.18: Straripante la tedesca Friedrich che vola al comando con il tempo di 10″464

12.17: E’ sesta Miriam Vece con il tempo di 10″894. Discreta prova dell’azzurra. Mancano quattro atlete alla fine

12.15: Si inserisce all’ottavo posto, subito sopra a Bissolati, la ceca Jabornikova, con 11″248. Ora Miriam Vece

12.14: Quinto posto provvisorio per la russa Shmeleva che chiude con 10″800

12.13: Fa subito la voce grossa una delle favorite, l’olandese Braspennincx che fa segnare il tempo di 10″601 e va al comando

12.12: Ottavo posto per la spagnola Casas Roige con 11″308

12.10: Vola al comando per soli 2 millesimi la britannica Capewell con il crono di 10″734

12.09: Quintio posto provvisorio per l’azzurra Elena Bissolati che fa segnare il tempo di 11″278

12.08: Si inserisce in quarta piazza con 11″157 la belga Degrendele

12.07: Secondo posto per la tedesca Grabosch che chiude in 10″785

12.05: Si inserisce al terzo posto la polacca Sibiak con 11″285

12.04: Terza piazza per l’ucraina Lohviniuk con 11″322

12.03 Secondo posto per la britannica Ridge-Davis con 11″025

12.01: L’olandese Van der Wouw chiude con 10″736

12.00: Iniziata la qualificazione della sprint femminile

11.56: Nel pomeriggio si assegnano i titoli della corsa a punti maschile, della gara ad eliminazione femminile con Letizia Paternoster al via, del Km da fermo maschile e dell’inseguimento a squadre maschile e femminile, si spera con i quartetti azzurri impegnati.

11.53: Al termine del programma della sessione mattutina/pomeridiana la qualificazione della corsa a punti maschile con Matteo Donega

11.50: A seguire le semifinali dell’inseguimento a squadre, con le due formazioni azzurre che possono puntare ad un posto sul podio. In campo femminile (ore 13.27) saranno in pista Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Letizia Paternoster, in campo maschile (13.55) Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Stefano Moro e Michele Scartezzini

11.47: In mattinata la qualificazione, i sedicesimi, gli ottavi e i quarti di finale della velocità femminile con le azzurre Elena Bissolati e Miriam Vece, la qualificazione del km da fermo con Mattia Pinazzi e Davide Boscaro

11.43: Ci attende un’altra una giornata intensa che assegnerà ben cinque titoli

11.40: Buongiorno agli amici di OA sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista di Grenchen

