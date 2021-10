CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Dopo l’inedito arrivo in volata a Stupinigi dello scorso anno che ha premiato Arnaud Demare, quest’anno torna il percorso usuale: 189 chilometri partendo da Magenta per arrivare al Santuario di Superga. I primi 165 chilometri saranno particolarmente semplici e non presentano difficoltà altimetriche eccetto lo strappetto di Zimone ad un’ottantina di chilometri dal via. A 24 chilometri dalla conclusione avrà inizio la prima ascesa a Superga per poi scendere verso la città di Torino e risalire nuovamente l’iconica salita che presenta una pendenza media del 9% con punte al 14%.

Favorito principale è il bi-campione del mondo, Julian Alaphilippe. Il fuoriclasse francese è apparso in condizione stellare nelle Fiandre e avrà due scudieri di prim’ordine come Joao Almeida e Fausto Masnada. Antagonista numero uno è lo sloveno Primoz Roglic, che sabato ha trionfato per la terza volta sul San Luca, portando a casa il secondo Giro dell’Emilia della carriera. Da non sottovalutare il vincitore del 2019 Michael Woods, un Vincenzo Nibali rinvigorito dalla vittoria di tappa e generale al Giro di Sicilia, Tadej Pogacar sempre cliente scomodo nonostante la condizione non sia delle migliori e Alejandro Valverde, secondo un paio di anni fa dietro allo stesso Woods.

