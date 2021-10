LIVE Camila Giorgi-Rus, Wta Tenerife in DIRETTA: orario e canale tv, in palio la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la nostra Camila Giorgi e Arantxa Rus, incontro valido per i quarti di finale del Wta 250 di Tenerife 2021 di singolare. Dopo il successo sofferto del primo turno (contro la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov) e la vittoria convincente di ieri negli ottavi di finale (contro la montenegrina Danka Kovinic), la numero 1 d’Italia è carica per superare anche l’ostacolo olandese per approdare in semifinale. Dall’altra parte, invece, Rus è a caccia di un altro successo di livello dopo quelli ottenuti contro la svizzera Viktorija Golubic (numero 45 al mondo) nei sedicesimi di finale e contro la belga Greetje Minnen (n. 69 WTA) negli ottavi di finale.

Gli unici due precedenti tra le due tenniste risalgono ormai al lontano 2009. In entrambi i casi fu l’olandese ad avere la meglio, ma con il tempo la Giorgi è sicuramente maturata sotto tanti punti di vista. Pertanto, sarà proprio la nostra azzurra a partire con i favori del pronostico in questa sfida.

Chi trionferà oggi, troverà in semifinale una tra la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (n.63 del ranking) e la cinese Saisai Zheng (n.86 WTA).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Camila Giorgi e Arantxa Rus, match valido per i quarti di finale del Wta 250 di Tenerife 2021. La partita è in programma oggi come terzo incontro sul campo centrale (prima di loro giocheranno Cornet-Schmiedlova e Begu-Li) e comincerà dunque verso le 14:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su SuperTennis e in diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix. Buon divertimento a tutti.

