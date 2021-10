CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata.

Domani la giornata italiana, a livello di tornei in conclusione (non contando le qualificazioni degli eventi in arrivo), sarà dunque rappresentata dal solo Jannik Sinner nella finale dell’ATP 250 di Anversa.

Di poco superiore in tutte le statistiche (prime in campo, punti vinti con prima e seconda) la colombiana, che a nemmeno vent’anni può ora accarezzare il sogno delle prime 50 del ranking WTA in una finale che la opporrà a un’altra giovane speranza, l’americana Ann Li. E sarà proprio la top 50 in palio.

Con una palla corta non correttamente replicata da una controsmorzata di Camila Giorgi, Maria Camila Osorio Serrano va in finale al WTA 250 di Tenerife. 6-4 7-5 il punteggio in favore della colombiana, con l’italiana che si allontana molto velocemente dal campo.

15-40 Due match point Osorio Serrano: rovescio in rete di Giorgi subito dopo il servizio.

15-30 Errore a dir poco incredibile di Giorgi che comanda tutto lo scambio, ma sull’ultimo rovescio lungolinea cerca troppo la riga e non la trova per un nulla: palla in corridoio.

15-15 Ottimo ace centrale di Giorgi, provvidenziale nella situazione.

0-15 Bella prima di Giorgi, che però sbaglia con il rovescio a seguire.

5-6 Osorio Serrano, dritto in rete di Giorgi che aveva attaccato inizialmente bene, solo che si è trovata a giocare un complicato smash che non ha chiuso, di lì scambio ripartito e punto perso nel modo di cui sopra. Servirà ora, l’azzurra, per restare nel torneo.

40-30 Doppio fallo di Osorio Serrano.

40-15 Esce il dritto in corsa di Giorgi che cercava un complicato recupero.

30-15 Rovescio lungolinea d’incontro di Osorio Serrano, che trova così un precisissimo lungolinea.

15-15 Palla corta di Osorio Serrano, ci arriva Giorgi che gioca un comodo rovescio.

15-0 Prima vincente di Osorio Serrano.

5-5 Break Osorio Serrano, altro errore di Giorgi che dunque spreca la possibilità di allungare il match.

15-40 Due palle break Osorio Serrano, altra risposta profonda di rovescio, Giorgi non riesce a controllare il suo.

15-30 Gran risposta di Osorio Serrano, che però va poi a sbagliare la palla corta.

0-30 Errore di dritto di Giorgi.

0-15 Violentissima risposta vincente di dritto di Osorio Serrano.

5-4 BREAK GIORGI! Gioca un ottimo rovescio tagliato l’azzurra, e questo destabilizza Osorio Serrano, ma soprattutto la porta, dopo 36′, a servire per pareggiare i conti!

15-40 DUE PALLE BREAK GIORGI: appena largo il rovescio di Osorio Serrano, che sarebbe stato vincente.

15-30 Grave errore di Giorgi che gioca lo schiaffo al volo di dritto dopo essersi aperta in campo, spedendolo però in rete.

0-30 Rovescio in recupero che esce per Osorio Serrano, situazione molto interessante ora.

0-15 Stavolta arriva Giorgi sulla palla corta di Osorio Serrano, per poi piazzare lo smash vincente!

4-4 Contropiede di dritto di Giorgi e adesso si entra davvero nelle fasi decisive.

40-15 Stavolta lo disegna Osorio Serrano il campo con il rovescio, fino a trovare il vincente lungolinea.

40-0 Prima e dritto di Giorgi.

30-0 Gioca di ritmo con il dritto Giorgi e si prende il punto.

15-0 Prima profonda di Giorgi, dritto in rete di Osorio Serrano.

3-4 Osorio Serrano, sbaglia un’altra risposta Giorgi che non sfrutta così due chance per iniziare il recupero nel match.

Vantaggio Osorio Serrano, non trova l’impatto Giorgi con il dritto, palla che se ne va.

40-40, 2a parità: spreca Giorgi, dritto molto profondo cui però segue quello successivo, che è lungo.

Vantaggio Giorgi, PALLA BREAK: dritto in rete di Osorio Serrano.

40-40 Molto efficace la prima al centro di Osorio Serrano per annullare la palla break.

30-40 PALLA BREAK GIORGI: LA RISPOSTA DI ROVESCIO! Efficacissima, per la prima chance vera da parecchio tempo a questa parte.

30-30 Il nastro porta via la palla a Osorio Serrano sulla seconda, doppio fallo.

30-15 Perde la misura del dritto Osorio Serrano.

30-0 Dritto lunghissimo di Giorgi in risposta.

15-0 Scambio lungo, cede Giorgi con l’errore di dritto in lunghezza alla fine.

3-3 Con tanta spinta Giorgi chiude il game, match che per adesso non sta più vedendo particolari occasioni su un fronte e sull’altro.

40-15 CHE PUNTO! Soprattutto a elevarlo è la difficile volée di rovescio in allungo di Giorgi che resta in campo!

30-15 Guadagna campo di rovescio Giorgi per due volte, alla terza sfodera quello decisivo a campo aperto.

15-15 Sbaglia di rovescio Giorgi, e non di poco.

15-0 Rovescio in rete di Osorio Serrano.

2-3 Osorio Serrano, altra gran palla corta, questa partita alta, ma veramente corta e difficile da prendere.

40-0 Palla corta di Osorio Serrano, Giorgi ci arriva, prova a tirare forte, ma senza esito: palla in rete.

30-0 Appena lungo il rovescio di Giorgi.

15-0 Bene Osorio Serrano di rovescio, con il pubblico di parte colombiana che continua a sostenerla moltissimo a livello vocale.

2-2 Chiude con l’ace centrale Giorgi, che esce da una situazione che poteva rivelarsi difficile.

40-30 Prima esterna vincente di Giorgi.

30-30 Dritto vincente di Osorio Serrano dal centro.

30-15 Di nuovo molto bene Giorgi qui, avanza con il dritto e poi chiude con lo smash sul lato stretto.

15-15 Disegna il campo Osorio Serrano, poi scende a rete e chiude con la volée di rovescio in allungo piazzata lontano da Giorgi.

15-0 Perfetta in spinta Giorgi, chiude col dritto vincente dal centro.

1-2 Osorio Serrano, scappa la risposta di Giorgi.

40-0 Ancora dropshot per Osorio Serrano, vincente.

30-0 Prima molto efficace di Osorio Serrano.

15-0 Stavolta arriva la palla corta in bellezza di Osorio Serrano.

1-1 Spinge bene Giorgi, Osorio Serrano può poco ed è così finito il parziale di 5 giochi di fila.

40-30 Tentativo di palla corta mal giocato da Osorio Serrano, sostanzialmente neppure le parte dalla racchetta.

30-30 Pressione con il dritto di Giorgi, Osorio Serrano non tiene il suo in campo.

15-30 Non trova il dritto quasi in controbalzo Giorgi.

15-15 Se ne va il dritto di Giorgi.

15-0 Rovescio in rete di Osorio Serrano.

0-1 Osorio Serrano, muove Giorgi la colombiana per aprirsi il campo e chiudere di rovescio.

40-30 Buona risposta di Giorgi con il dritto, sorprende Osorio Serrano.

40-15 Doppio fallo di Osorio Serrano, palla che è appena larga sulla seconda al centro tentata.

40-0 Prima e dritto di Osorio Serrano.

30-0 Ancora un buon punto, giocato di fino, da Osorio Serrano.

15-0 Prima esterna vincente di Osorio Serrano.

4-6 Set Osorio Serrano, due rovesci profondi di Giorgi cui segue però un dritto a metà rete, e termina dunque così, in tre quarti d’ora, il primo parziale.

Vantaggio Osorio Serrano, set point: risposta di dritto bloccata dal nastro, grave quello di Giorgi messo in rete.

40-40 Gran passante lungolinea di rovescio in contropiede di Osorio Serrano, Giorgi rimane sorpresa al centro e non può niente.

40-30 Notevole difesa di Osorio Serrano, che prende tutto e poi, sul rovescio di Giorgi, trova un pallonetto preciso e soprattutto vincente.

40-15 Prima vincente al centro di Giorgi.

30-15 Dritto appena lungo di Giorgi.

30-0 Risposta che si perde chissà dove di Osorio Serrano.

15-0 Primo scambio veramente medio-lungo del match, se lo porta a casa Giorgi.

4-5 Osorio Serrano, dritto in rete di Giorgi, si carica la colombiana che costringe l’azzurra, dopo 37′, a servire per restare nel set.

40-30 CHE ROVESCIO DI GIORGI! Si avventa sulla palla più corta e trova il rovescio vincente dal centro!

40-15 Prima vincente al centro di Osorio Serrano.

30-15 Ritornano le risposte-trademark di Giorgi, di quelle che non lasciano il tempo a Osorio Serrano di organizzarsi.

30-0 Esce il rovescio in recupero di Giorgi.

15-0 Ace di seconda di Osorio Serrano.

4-4 Break Osorio Serrano, secondo doppio fallo di Giorgi, brutto soprattutto perché lo mette in rete di netto.

Vantaggio Osorio Serrano, palla break: altra splendida palla corta di rovescio della colombiana, Giorgi troppo lontana e quasi non parte neanche.

40-40 Risposta vincente di dritto incrociato di Osorio Serrano sulla seconda di Giorgi.

40-30 Perde la misura del rovescio Giorgi.

40-15 Giorgi sorpresa dalla risposta di rovescio di Osorio Serrano.

40-0 Prima centrale vincente di Giorgi.

30-0 Buona prima esterna di Giorgi.

15-0 Non riesce a Osorio Serrano il contenimento con il rovescio delle bordate di Giorgi.

4-3 Giorgi, primo ace, esterno, per Osorio Serrano.

40-30 Ancora un errore di Giorgi.

30-30 Cerca il vincente lungolinea sulla risposta Giorgi, ma il dritto esce appena non ferendo così la seconda di Osorio Serrano.

15-30 Se ne va la risposta di Giorgi.

0-30 Stessa situazione, con la variabile rovescio al posto del dritto, in questo punto.

0-15 Esce il dritto in uscita dal servizio di Osorio Serrano.

4-2 Giorgi, ottima la copertura della rete dell’azzurra! Tiene sotto controllo il passante in corsa di dritto dell’italiana e appoggia la palla a campo aperto confermando il break di vantaggio.

40-30 Rovescio in rete di Giorgi.

40-15 Sbaglia il rovescio Giorgi dopo il servizio.

40-0 Prima centrale molto buona di Giorgi.

30-0 Prima e dritto di Giorgi, non trova il passante lungolinea Osorio Serrano.

15-0 Spinge con il dritto Osorio Serrano, che però esagera in lunghezza con l’ultimo.

3-2 BREAK GIORGI: DRITTO VINCENTE! Se lo guadagna così il vantaggio nel set l’azzurra.

Vantaggio Giorgi, PALLA BREAK: secondo doppio fallo di Osorio Serrano, che forza la seconda esterna e la mette fuori di pochissimo.

40-40 Colpo di fortuna di enormi dimensioni di Giorgi, splendida la palla corta di Osorio Serrano su cui l’azzurra arriva, palla che rimbalza per due volte sul nastro e poi ricade nel campo della colombiana senza che ci sia possibilità d’intervento.

40-30 Superba la risposta di Giorgi! La mette sulla riga e poi le basta il dritto per chiudere.

40-15 Prima centrale di Osorio Serrano.

30-15 Fuori in lunghezza il rovescio di Giorgi.

15-15 Si presenta avventatamente a rete Osorio Serrano, e si vede passare di fianco il rovescio di Giorgi che trova così il passante vincente.

15-0 Sbaglia ancora Giorgi con il dritto.

2-2 Risposta lunga con il dritto di Osorio Serrano.

40-30 Prima centrale di Giorgi, poi non c’è problema con il successivo dritto.

30-30 Primo doppio fallo di Giorgi.

30-15 Profondissima la risposta di dritto di Osorio Serrano, incontrollabile per Giorgi.

30-0 Seconda profonda di Giorgi, lunga la risposta di Osorio Serrano.

15-0 Giorgi si apre il campo di dritto e poi chiude di rovescio a campo sostanzialmente aperto nel proprio lato destro.

1-2 Osorio Serrano, grandissimo punto della colombiana che resiste al cannoneggiamento di dritto di Giorgi e poi piazza un dritto lungolinea all’incrocio delle righe che si rivedrà nelle highlights.

40-15 Prima centrale di Osorio Serrano.

30-15 Dritto in rete di Giorgi, che tentava di sfondare la difesa della colombiana.

15-15 Molto bella la palla corta di rovescio di Osorio Serrano, Giorgi è sorpresa e non può niente.

0-15 Primo doppio fallo di Osorio Serrano nel tentativo di forzare la seconda.

1-1 Sostanzialmente basta la prima a Giorgi per chiudere il game.

40-15 Buona prima esterna di Giorgi.

30-15 Primo ace di Giorgi.

15-15 Esce il dritto in uscita dal servizio di Giorgi.

15-0 Prima al corpo di Giorgi.

0-1 Osorio Serrano, risposta di dritto larga di Giorgi che non riesce dunque a procurarsi il break di vantaggio.

Vantaggio Osorio Serrano, gioca bene con il dritto la colombiana.

40-40, 4a parità: tiene bene Osorio Serrano, poi Giorgi sbaglia giocando una palla in terra di nessuno facile preda del dritto avversario.

Vantaggio Giorgi, PALLA BREAK: non spinge mai troppo l’azzurra di rovescio, ma tiene dietro Osorio Serrano costringendola a sbagliare in rete.

40-40, 3a parità: Osorio Serrano prova a giocare d’incontro di rovescio, ma la palla va in corridoio.

Vantaggio Osorio Serrano: buona prima centrale della colombiana.

40-40, 2a parità: palla corta che stavolta Giorgi legge, arriva il dritto vincente in avanzamento.

Vantaggio Osorio Serrano, fuori il rovescio di Giorgi.

40-40 Osorio Serrano chiama a rete Giorgi con la palla corta e si prende così il punto.

30-40 PALLA BREAK GIORGI: prima esterna e rovescio nell’angolo destro.

15-40 DUE PALLE BREAK GIORGI: rovescio largo di Osorio Serrano nel tentativo di difendersi.

15-30 Risposta profonda di Giorgi, Osorio Serrano non si riesce a organizzare, dritto in rete.

15-15 Arriva subito la replica di dritto di Giorgi direttamente sulla risposta alla seconda.

15-0 Bel vincente di rovescio lungolinea a seguire il servizio di Osorio Serrano.

17:45 Si parte! Serve Osorio Serrano.

17:45 Osorio Serrano, invece, andrebbe al numero 53 in caso di finale, entrerebbe invece nelle prime 50 se vincesse il torneo.

17:43 Una vittoria porterebbe Giorgi al numero 35 virtuale, mentre per quel che riguarda un’eventuale vittoria del torneo sarebbe numero 32 o 33 in base ai risultati di Anett Kontaveit a Mosca.

17:40 Già in campo le due giocatrici per effettuare le operazioni che precedono il palleggio di riscaldamento.

17:37 Non è una giocatrice da prendere sottogamba, Osorio Serrano: si tratta infatti di una di quelle in maggior crescita nel 2021, il tutto a nemmeno vent’anni. E il best ranking di numero 63 l’ha raggiunto proprio la settimana scorsa..

17:34 Terminata con un netto 6-2 6-1 la semifinale tra Li e Cornet a favore dell’americana, è dunque il tempo di concentrarci sul match tra Camila Giorgi e la colombiana Maria Camila Osorio Serrano, una quasi omonimia per la caccia all’ultimo atto del torneo che ha organizzazione anche italiana (MEF Tennis Events).

16:47 Si è concluso il primo set della semifinale tra l’americana Ann Li e la francese Alizé Cornet, che ha dovuto subire un perentorio 6-2. Subito a seguire della conclusione di questo match ci sarà Giorgi-Osorio Serrano.

PROIEZIONI RANKING CAMILA GIORGI

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Maria Camila Osorio Serrano, partita valida per le semifinali del torneo WTA 250 di Tenerife. Per l’azzurra, protagonista finora di una settimana di altissimo livello, sarà la colombiana l’ultimo ostacolo tra lei e la seconda finale del suo 2021: la prima, meravigliosa, è quella vincente al WTA1000 Montreal vinta contro Karolina Pliskova.

Dicevamo di una grande settimana per la numero 4 del tabellone iberico: dopo un debutto complicato e assai nervoso contro la spagnola Aliona Bolsova, match in cui ha subito anche due penalty game, la nativa di Macerata è stata inarrestabile sia contro la montenegrina Danka Kovinic che con l’olandese Arantxa Rus, lasciando loro soltanto cinque giochi complessivi. La vittoria di ieri le ha permesso di salire di una posizione nel ranking, sarà numero 35 da lunedì; una vittoria nella città delle Canarie le permetterebbe, con un eventuale ko di Marketa Vondrousova a Mosca, di salire fino al numero 32 delle classifiche mondiali.

Contro avrà un’avversaria motivata, che a nemmeno vent’anni (li compirà il prossimo 22 dicembre) può già fregiarsi di un titolo nel circuito maggiore, conquistato nel torneo casalingo di Bogotà contro Tamara Zidansek lo scorso aprile. Da lì è iniziata la sua scalata nel ranking mondiale, arrivando in sei mesi dal numero 180 fino al sessantatreesimo posto occupato ad oggi, già destinato a migliorare con questo risultato (numero 55 virtuale). Al primo turno ha ottenuto il primo successo in carriera contro una top 10, Elina Svitolina (prima testa di serie del torneo), per poi far fuori Mayar Sherif e Saisai Zheng.

La partita fra Camila Giorgi e Maria Camila Osorio Serrano sarà la terza ed ultima di giornata sul campo centrale di Tenerife. Alle ore 14.00 comincerà la finale del doppio tra la coppia ucraina Marta Kostyuk-Lyudmyla Kichenok contro la norvegese Ulrike Eikeri e l’australiana Ellen Perez; non prima delle ore 16.00 sarà il momento dell’altra semifinale del singolare tra la statunitense Ann Li e la francese Alizè Cornet. Buon divertimento!

Foto: LaPresse