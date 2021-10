LIVE Bodo Glimt-Roma 6-1, Conference League in DIRETTA: show dei padroni di casa, giallorossi al tappeto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.51 Di seguito le pagelle della sfida:

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin 6; Sampsted 6, Lode 6 (82′ Hoibraten 6), Bjorkan 6, Moe 6,5; Brunstad Fet 6,5 (82′ Vetlesen 6), Berg 6,5, Konradsen 6; Pellegrino 6,5 (87′ Mugisha s.v.), Botheim 7,5, Solbakken 7,5. All. Knutsen 7

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 5,5; Ibanez 5, Kumbulla 5, Reynolds 4,5, Calafiori 5; Darboe 5,5 (46′ Pellegrini Lo. 6), Diawara 4,5 (46′ Cristante 5); Carles Perez 6, Villar 5 (46′ Mkhitaryan 6), El Shaarawy 5,5 (60′ Abraham 5,5); Borja Mayoral 5 (66′ Shomurodov 5). All. Mourinho 5

20.46 Con questo risultato il Bodo Glimt passa in testa al girone a quota 7 punti, insegue la Roma a 6.

20.43 13 a 6 il computo dei tiri in favore del Bodo Glimt, 7 dei quali nello specchio della porta. Una Roma in partita solo per un tempo, annichilita da un avversario lesto ad approfittare delle migliori azioni offensive e a creare un calcio in verticale difficile da leggere.

FINISCE QUA, UNA ROMA UMILIATA IN TUTTI I SENSI, SCONFITTA 6-1 IN NORVEGIA.

90′ SARANNO DUE I MINUTI DI RECUPERO.

85′ La Roma tenta di uscire palla al piede, ma in maniera innocua.K

84′ Esce Haitkin che anticipa Pellegrini che era prossimo alla conclusione.

82′ Mourinho non ci crede più, ormai la Roma ha messo il freno a mano.

80′ Tripletta per Botheim…

79′ 6-1 BODO GLIMT. Ferma e senza motivazioni la Roma, che concede oramai e si presta a queste situazioni. Botheim batte in uscita l’incolpevole Rui Patricio e piazza così il punteggio tennistico per i suoi.

77′ Roma oramai al tappeto, troppo distaccata dal match. Da rivedere la prestazione difensiva e porre in analisi un lavoro sulle marcature che non ha funzionato, ed in maniera preoccupante sui lanci degli avversari.

76′ DILAGA IL BODO GLIMT, 5-1!! PARALIZZATA LA DIFESA ROMANISTA. Lancio fantastico del giocatore più in vista sinora, Solbakken, controlla bene Pellegrino che entra in area di rigore, si accentra e trova l’angolo basso.

75′ Calcia Pellegrini, pallone a lato di un soffio.

73′ Cross in mezzo di Pellegrino, allontana Cristante, sulla ribattuta arriva la conclusione murata.

71′ GOAL DEL BODO GLIMT, 4-1! I NORVEGESI AMMAZZANO LA GARA SUL FINIRE DELLA RIPRESA. Ancora Solbakken che si libera benissimo dalla marcatura troppo flebile di Cristante e calcia all’incrocio dei pali.

70′ Calcio d’angolo per il Bodo Glimt, che torna in avanti dopo un quarto d’ora vissuto in fase difensiva.

69′ Fallo di nervosismo di Shomurodov, calcio di punizione per il Bodo Glimt.

68′ Tenta una reazione la Roma, avulsa però da una manovra lenta.

66′ Tanto spazio per il cross per Calafiori, ma il giovane terzino azzurro colpisce malissimo e manda la sfera direttamente sul fondo.

64′ E’ La Roma a provarci in questo frangente, ma le occasioni latitano, mentre Mourinho continua a sbracciarsi in panchina.

62′ Allontanato il calcio d’angolo di Pellegrini. Sul proseguo dell’azioni viene pescato in fuorigioco di rientro Cristante.

60′ Arrivano altri due cambi per i giallorossi: dentro Abraham e Pellegrini, fuori El Shaarawy e Diawara. Ora l’organico giallorosso è quasi a pieno regime di calciatori teoricamente titolari.

59′ Cross di Mkhitaryan, sfera che arriva nel nulla. Allontana la retroguardia di casa.

56′ Adesso si fa durissima per i giallorossi, costretti ad inseguire e psicologicamente fuori dalla partita.

55′ ANCORA SOLBAKKEN! Calcia il norvegese da fuori area, risponde con i pufni Rui Patricio.

54′ Cross di Shomurodov, esce e blocca Haikin.

52′ 3-1 BODO GLIMT! Bellissima l’azione dei norvegesi con Sampsted che pesca Botheim dentro l’area di rigore, leggermente allargato sulla destra, conclusione perfetta sul secondo palo.

50′ Calcia dal limite Konradsen, è attento Rui Patricio che blocca a terra.

48′ Sempre pericoloso il Bodo Glimt sull’out di destra, cross in mezzo sul quale non arriva per un nulla Fet.

46′ Triplo cambio per Mourinho: dentro Shomurodov, Cristante e MKhitaryan, fuori Villar, Borja Mayoral e Darboe.

SI RIPARTE IN NORVEGIA, PRIMO PALLONE DELLA RIPRESA ALLA ROMA.

19.35 Vedremo ora se Mourinho rischierà qualche giocatore più esperto dalla panchina.

19.33 Statistiche invariate rispetto all’aggiornamento precedente: 6 tiri a 3 per in favore dei padroni di casa, che mantengono il comando anche sul possesso palla, che passa però al 52% contro il 48% della Roma.

SI VA ALL’INTERVALLO IN NORVEGIA.

45+1′ E’ sempre la Roma a dirigere le operazioni, il bodo Glimt ha rallentato il ritmo e attende.

45′ SARANNO DUE I MINUTI DI RECUPERO.

42′ Buon lancio in verticale di Darboe, leggermente in fuorigioco Borja Mayoral.

39′ Gira palla la squadra di Mourinho, ma le linee passaggio sono ben governate dai padroni di casa.

36′ Calcio d’angolo di El Shaarawy, allontana il neo ammonito Lode. Tenta il contro cross Darboe, palla nuovamente allontanata.

35′ Punizione di Carles Perez dai 25 metri che si ferma sulla barriera.

32′ Al momento le statistiche parlano di un dominio del Bodo, effettivamente riscontrato sul terreno di gioco: 6 tiri a 3 e il 57% di possesso palla contro il 43% della Roma.

31′ Ci prova ora la Roma, più gagliarda dal goal del 2-1.

29′ Fallo di Darboe che va ad interrompere una ripartenza avversaria. Ammonito il gambiano.

28′ Finta la conclusione Konradsen, che perde il tempo. Interviene e chiude Kumbulla.

26′ GOAL DELLA ROMA 2-1! Gran lancio in profondità di Diawara che trova solo Carles Perez che calcia di prima dall’interno dell’area di rigore. Gran coordinazione dello spagnolo che stoppa e piazza bene la sfera.

24′ Calcia ancora Carles Perez, murato dal solito Fet. Sulla ripartenza spende un fallo tattico Borja Mayoral.

22′ Calcia Carles Perez dai 20 metri, centrale.

20′ 2-0 BODO GLIMT!! Troppo libero Patrick Berg che ha il tempo di posizionarsi la sfera sul piede preferito e piazzare la sfera a giro. Troppe aperte le marcature romaniste, quasi passive e spaesate.

17′ MIRACOLO DI RUI PATRICIO. Calcia Konradsen su un contropiede dei padroni di casa, vola sulla sua destra il portiere lusitano che devia in calcio d’angolo.

15′ Fermato El Shaarawy nell’uno contro uno. Non riesce ad ottenere palloni giocabili Borja Mayoral.

13′ Mourinho continua a sbracciarsi, la roma non sta riuscendo a rendersi pericolosa. Il Bodo difende con sette uomini, con una linea stabile e che dopo il vantaggio difficilmente avanzerà il suo baricentro.

12′ Giocata personale di Carles Perez che supera Fet in dribbling, arriva però puntuale il raddoppio di Lode.

10′ Ne avevamo parlato in precedenza della pericolosità della punta norvgese. Bel movimento in occasione del goal, che nasce da un azione corale ben strutturata.

8′ GOAL DEL BODO GLIMT!! Filtrante di Solbakken che trova Botheim che scambia la sfera con Fet, uno due che si chiude con la conclusione all’angolino basso della punta norvegese. Primo goal in tre partite in Conference League per lui.

6′ Per ora procede la fase di studio senza sussulti.

5′ Calcio di punizione per la Roma, allontana di testa Hoibraten.

3′ E’ La Roma a manovrare, con i 400 tifosi giallorossi che si stanno facendo sentire.

1′ Esce bene Rui Patricio su un lancio pericoloso in cerca di Botheim.

SI PARTE! Primo pallone giocato dai padroni di casa.

18.43 Le due squadre sono appena entrate sul terreno di gioco.

18.40 Le due squadre non hanno precedenti tra di loro.

18.26 Il settore giovanile dei norvegesi si è distinto per la cessione di Jens Petter Hauge al Milan per 5 milioni.

18.22 La Roma vincendo oggi andrebbe a quota 9 punti, mettendo quasi un’ipoteca sul passaggio del turno.

18.14 Nei norvegesi attenzione anche al veterano Ulrik Saltnes, 28enne capitano del Bodo, reduce da un infortunio, ma giocatore dotato di buoni piedi ( 6 gli assist in questa stagione).

18.05 Fuori Tammy Abraham, non al meglio fisicamente e tenuto a riposo precauzionale in vista della sfida contro il Napoli in Serie A.

18.03 La Roma lancia dal primo minuto forze fresche: dentro Darboe, Carles Perez, Villar e Calafiori, poco impiegati sinora.

18.01 Da tener d’occhio Botheim nei padroni di casa, autori di un ottima stagione con 13 goal all’attivo in Norvegia.

17.59 Di seguito le formazioni ufficiali

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Pellegrino, Botheim, Solbakken. All.: Knutsen

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Darboe; C. Perez, Villar, El Shaarawy; Mayoral. All.: Mourinho

17.56 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bodo Glimt-Roma, sfida valevole per la terza giornata del GRuppo C di Conference League.

La Roma è reduce dal ko amaro maturato contro la Juventus 1-0, figlio di una partita beffarda dominata dai giallorossi, che hanno fallito un rigore con Veretout. In Conference League la squadra guidata da Mourinho si trova a punteggio pieno, a quota 6 punti. Le migliori impressioni dalla squadra di Mourinho sono arrivate dal centrocampo, con Lorenzo Pellegrini in grande spolvero.

Il Bodo Glimt, squadra norvegese, insegue nel raggruppamento a quota 4 punti. In campionato il Bodo guida la classifica a quota 47 punti dopo 22 partite, mentre il Molde insegue a -3.

La sfida è in programma alle ore 18.45, OA Sport ve ne garantirà la DIRETTA LIVE testuale, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI BODOE-ROMA

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Pellegrino, Botheim, Solbakken. All. Knutsen

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Mancini, Calafiori; Darboe, Diawara; Carles Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho

