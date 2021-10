Calcio, Conference League 2021: la Roma crolla nel freddo norvegese, il Bodo/Glimt passa 6-1

Arriva una sconfitta pesante per la Roma, che dopo due vittorie crolla letteralmente nel freddo della Norvegia, cedendo addirittura per 6-1 contro i padroni di casa del Bodo/Glimt nella terza giornata della Conference League di calcio 2021, al termine di una partita difficilissima.

Dopo soli otto minuti, infatti, Erik Botheim ha aperto le marcature, con Patrick Berg che al 20′ ha raddoppiato. I giallo-rossi hanno accorciato al 28′ grazie a Carles Perez, ma questo si è rivelato un fuoco di paglia, non riuscendo più a ricucire lo strappo fino all’intervallo.

Al 52′ Botheim ha trafitto nuovamente Rui Patricio, costringendo Josè Mourinho a correre ai ripari, inserendo nomi di peso come quelli di Henrikh Mhkitaryan, Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini, per una mossa che non ha però sortito gli effetti desiderati.

Nel giro di dieci minuti il Bodo/Glimt ha infatti dilagato, segnando con Ola Solbakken al 71′, con Amahl Pellegrino al 78′ e ancora con Botheim all’80, per la personale tripletta ed il 6-1 finale. Troppo brutta questa Roma, incapace di tenere testa ad una squadra dal valore tecnico inferiore, ma sicuramente più agguerrito ed organizzato, che vola in testa al gruppo C da imbattuto.

