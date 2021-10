LIVE Berrettini-Fritz, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: serve una vittoria per il derby con Sinner!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Jannik Sinner agli ottavi di finale, Isner si ritira – Berrettini-Fritz: programma e orario d’inizio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini vs Taylor Fritz, match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento statunitense, dove il tennista italiano incrocerà il temibile padrone di casa. Il romano ha in testa un unico obiettivo: battere un avversario ostico e qualificarsi agli ottavi di finale, dove lo attende Jannik Sinner per l’attesissimo derby tricolore che aspettiamo da diverso tempo. L’azzurro, che all’esordio si è sbarazzato di Alejandro Tabilo, punta a un nuovo successo per avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione alle ATP Finals (ormai manca soltanto la matematica certezza).

Il numero 7 del mondo vuole essere grande protagonista sul cemento statunitense contro il numero 39 del ranking ATP, 23enne che all’esordio ha liquidato il connazionale Nakashima. C’è soltanto un precedente tra i due giocatori e risale alla Coppa Davis 2019 (fase a gironi): in quell’occasione si impose in rimonta per 5-7, 7-6(5), 6-2. Berrettini dovrà giocare il suo migliore tennis per mettere in difficoltà il padrone di casa, il quale cercherà di sfruttare al meglio il suo proverbiale servizio.

Si inizia alle ore 20.00 italiane (le ore 11.00 locali), si tratta del primo match allo Stadium 2.

