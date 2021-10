LIVE Berrettini-Fritz 4-6 3-6, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’azzurro non è in giornata, l’americano ne approfitta e vola agli ottavi contro Sinner!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.41 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

21.40 Diamo un’occhiata alle statistiche del match di terzo turno. 3 ace a testa mentre Berrettini ha trovato 3 doppi falli, uno in più di Fritz che ha trovato l’81% di punti con la prima mentre solo il 38% con la seconda. Percentuali basse anche per l’azzurro con 63% di punti vinti con la prima e 32% con la seconda. 5 palle break salvate da Berrettini su 9 contro le 4/6 di Fritz. 67 punti vinti dall’americano contro il 52 dell’azzurro.

21.38 Taylor Fritz vola agli ottavi di finale contro Jannik Sinner! L’americano batte 6-4 6-3 Matteo Berrettini al termine di 83 punti di alti e bassi da parte di entrambi. Il #39 al mondo si avvicina alla top30 e sfrutta la giornata no dell’azzurro che non riesce mai a trovare le misure del campo, né nel primo set quando ha recuperato da 1-5 né il secondo parziale con il break subito nel quarto gioco. A nulla valgono i 4 match point annullati: non ci sarà il derby azzurro a Indian Wells.

FINE SECONDO SET

3-6 FINISCE QUI!!! TAYLOR FRITZ VOLA AGLI OTTAVI CONTRO JANNIK SINNER!

AD-40 Gran prima di Fritz.

30-30 Servizio e diritto a volo dell’americano.

15-30 ROVESCIO LUNGOLINEA LUNGO DI FRITZ!

15-15 Il back di rovescio mette in difficoltà Fritz! Gran rovescio di Berrettini.

15-0 Discesa a rete di Berrettini ma volée in rete dopo il diritto di Fritz.

3-5 GRAN RECUPERO DI BERRETTINI CON IL DIRITTO! 4 match point annullati è sfida prolungata.

AD-40 Berrettini domina con il diritto dal centro del campo e chiude a rimbalzo con lo smash.

40-40 Prima vincente dell’azzurro.

40-AD MATCH POINT FRITZ! Male Berrettini in uscita dal servizio.

40-40 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

30-40 BERRETTINI LASCIA ANDARE IL BRACCIO!!!! Due bordate diagonali di diritti micidiali.

15-40 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

0-40 TRE MATCH POINT FRITZ!

0-30 Diritto lungo di Berrettini nei pressi della rete.

0-15 DIRITTO LUNGO DI BERRETTINI! L’azzurro non trova il campo dopo i recuperi di Fritz.

2-5 Fritz rischia facendosi rimontare ma alla fine costringe Berrettini ad allungare il set.

AD-40 Altra prima vincente di Fritz.

40-40 Risposta di Berrettini profonda: Fritz lento in uscita dal servizio.

AD-40 Ace del #39 al mondo.

40-40 Berrettini cresce in risposta e trova un gran rovescio profondo: lungo il diritto di Fritz.

40-30 GRAN BACK DI ROVESCIO DI BERRETTINI! Bravo l’azzurro a uscire dalla diagonale di rovescio.

40-15 Errore in uscita dal servizio di Fritz.

40-0 Servizio e diritto diagonale dell’americano.

30-0 Gran prima esterna di Fritz.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Fritz.

2-4 LARGO IL ROVESCIO DI FRITZ! Berrettini deve rientrare in partita.

AD-40 Servizio e palla corta del romano.

40-40 Male Berrettini in uscita dal servizio con il back.

AD-40 Servizio e diritto di Berrettini che chiude a volo.

40-40 Gran rovescio diagonale in avanzamento di Fritz: in rete il passante dell’azzurro.

40-30 Servizio e diritto di Berrettini.

30-30 Prima vincente dell’azzurro.

15-30 Gran diritto in risposta di Fritz: immobile Berrettini in uscita dal servizio.

15-15 Errore in uscita dal servizio per l’azzurro.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

1-4 Berrettini non riesce a impensierire Fritz: troppi errori per l’azzurro che deve tornare in partita.

40-30 LUNGO IL DIRITTO IN CONTROTEMPO DI BERRETTINI!

30-30 Errore di rovescio di Berrettini che non trova il campo.

15-30 BERRETTINI DOMINA A RETE! Gran diritto in avanzamento dell’azzurro.

15-15 Rovescio vincente di Berrettini.

15-0 Buona prima dell’americano

1-3 BREAK FRITZ!!! Berrettini non trova continuità al servizio.

15-40 Servizio vincente dell’azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI!!!! Errore di rovescio dell’azzurro.

0-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI FRITZ! Brutta discesa a rete di Berrettini.

0-15 Buon diritto di Fritz.

1-2 Fritz annulla una palla break e conduce il set.

AD-40 Servizio e diritto dell’americano.

40-40 Ottima prima di Fritz.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! L’azzurro sale in cattedra con il diritto e prova a tornare nel match.

30-30 Prima centrale del #39 al mondo.

15-30 Diritto vincente in risposta dell’italiano.

15-15 Prima vincente di Fritz.

0-15 SCAMBIO LUNGHISSIMO VINTO DA BERRETTINI! Fritz domina lo scambio ma l’azzurro vince la diagonale di rovescio e la spunta.

1-1 Game a zero di Berrettini che imita l’americano.

40-0 Risposta lunga di Fritz.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Berrettini.

0-1 Game a zero di Fritz.

40-0 Scappa via la risposta di Berrettini.

30-0 Buona prima dell’americano.

15-0 Ace di Fritz.

INIZIO SECONDO SET

20.52 Primo parziale ricco di alti e bassi sul campo 2! Taylor Fritz vince per 6 giochi a 4 dopo essere stato avanti per 5-1 grazie ai break del quarto e sesto gioco. Poi Berrettini recupera e piazza due break ma nel decimo gioco perde il servizio a zero e non prolunga il set.

FINE PRIMO SET

4-6 PRIMO SET FRITZ!!!! BREAK A ZERO! Clamoroso saliscendi al servizio dell’azzurro che gioca un pessimo game e perde la battuta.

0-40 TRE SET POINT FRITZ!!!! Tre chance di break per l’americano.

0-30 ERRORE CON LA VOLÉE DI DIRITTO DI BERRETTINI!

0-15 Diritto vincente in avanzamento di Fritz.

4-5 ALTRO BREAK DI BERRETTINI!!!!! SET RIAPERTO

30-40 Altro schema vincente di Fritz.

15-40 Servizio e diritto dell’americano.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI!!!! Doppio fallo di Fritz.

0-30 Parziale di 9-1 di Berrettini! Momento critico per Fritz.

0-15 DIRITTO VINCENTE DI BERRETTINI! Fritz sale a rete ma l’azzurro lo passa in contropiede.

3-5 Ace di Berrettini e Fritz serve di nuovo per il set.

40-0 Buona prima dell’azzurro.

30-0 GRAN RECUPERO DI BERRETTINI! Fritz tenta l’attacco ma l’azzurro trova il passante.

15-0 Buona prima di Berrettini.

2-5 UN BREAK RECUPERATO DA BERRETTINI! Gran rovescio lungolinea e alla seconda chance l’azzurro ne approfitta.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Chance per rientrare per l’azzurro.

30-30 Gran prima di Fritz.

15-30 Diritto profondo di Berrettini; errore di Fritz sul tentativo di recupero.

15-15 Errore di Fritz all’uscita dal servizio.

15-0 Prima vincente del #39 al mondo.

1-5 DOPPIO BREAK FRITZ!!!! Berrettini non riesce a trovare continuità e perde il servizio.

15-40 DUE PALLE BREAK FRITZ! Malissimo con la prima Matteo.

15-30 Errore nei pressi della rete dell’azzurro

15-15 Servizio e diritto di Berrettini.

0-15 Risposta vincente dell’americano.

1-4 Break confermato da Fritz! Berrettini deve attivarsi.

40-0 Altra risposta sbagliata dall’azzurro.

30-0 Servizio e diritto dell’americano.

15-0 Ottima prima di Fritz.

1-3 DOPPIO FALLO BERRETTINI!!!! Fritz piazza il break.

40-AD PALLA BREAK FRITZ! Gran passante dell’americano.

40-40 DIRITTO LUNGOLINEA PERFETTO!!! Fritz mette alle strette Berrettini

40-30 Risposta lunga di Fritz sulla seconda dell’azzurro.

30-30 Rovescio in back in rete di Berrettini dopo la diagonale di Fritz.

30-15 Gran diritto in risposta di Fritz.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Berrettini.

1-2 Fritz annulla una palla break e si salva.

AD-40 Servizio e diritto dell’americano.

40-40 Gran diritto di Fritz sul lungolinea: recupero lungo di Berrettini.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Gran punto giocato dal romano che chiama a rete l’americano che sbaglia con il rovescio di recupero.

30-30 Scappa via la risposta del romano.

15-30 Diritto diagonale di Berrettini che chiude con lo smash a rete.

15-15 CHE DIRITTO DI FRITZ! Gran recupero dopo il back di rovescio di Berrettini.

0-15 Gran diagonale di rovescio vinta dal romano.

1-1 Berrettini non trema al servizio.

40-30 Buona prima del #7 al mondo.

30-30 Risposta profonda dello statunitense.

30-15 Gran risposta con il diritto diagonale di Fritz.

30-0 Servizio e diritto di Berrettini.

15-0 Buona prima dell’italiano.

0-1 Buon inizio al servizio dell’americano.

40-15 Gran diritto da fuori del campo dell’azzurro.

40-0 Ace di Fritz.

30-0 Scappa via il diritto di Berrettini.

15-0 Buona prima dell’americano.

0-0 Si comincia! Batte Fritz.

INIZIO PRIMO SET

20.08 Taylor Fritz ha vinto il sorteggio e scelto di servire.

20.06 Al via il riscaldamento a Indian Wells!

20.04 Giocatori in campo! Tra poco il sorteggio.

20.02 L’unica coppia italiana in doppio ancora in gioco è quella composta da Fabio Fognini e Lorenzo Sonego che giocheranno ai quarti contro Ivan Dodig e Marcelo Melo.

20.00 Giocatori nel tunnel! Cresce l’attesa sul campo 2.

19.58 Miglior piazzamento per Matteo Berrettini. Il debutto del 25enne ad Indian Wells nel 2018 si è concluso al secondo turno (da ripescato) mentre nel 2019 si è conclusa al primo turno.

19.56 L’altro incontro che vede coinvolto un italiano si disputerà come ultima sfida sul Centrale: Fabio Fognini sfida Stefanos Tsitsipas.

19.54 Manca sempre meno alla sfida del campo 2! Arbitra l’incontro Fergus Murphy.

19.52 Per quanto riguarda invece la rincorsa alle Finals, Matteo Berrettini è a quota 4000 punti al sesto posto tallonato da Casper Ruud ma a circa 200 punti da Andrey Rublev.

19.50 L’americano invece è virtualmente 36º al mondo dopo essere partito come #39; una vittoria oggi lo porterebbe a 1540 punti a ridosso della top30.

19.48 Il tennista azzurro è attualmente settimo al mondo e in caso di vittoria salirebbe a 4903 punti virtuali: Andrey Rublev, eliminato ieri da Tommy Paul, è sesto a 5560 punti.

19.46 Il numero 39 del ranking ATP invece all’esordio ha liquidato il connazionale Nakashima per 6-3 6-4 dopo il bye al primo turno essendo testa di serie #31.

19.44 Dopo il bye al primo turno, il #7 al mondo ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-4 7-5. L’azzurro è testa di serie #5 in questo torneo e vuole ulteriori punti per conquistare le Finals di Torino.

19.42 Berrettini dovrà giocare il suo migliore tennis per mettere in difficoltà il padrone di casa, il quale cercherà di sfruttare al meglio il suo proverbiale servizio. Ricordiamo che se John Isner avesse disputato l’incontro contro Sinner, terminando con una vittoria, ci sarebbe potuto essere un derby americano.

19.40 L’unico confronto tra i due giocatori risale al 2019 quando l’americano vinse durante l’incontro dei gironi della nuova Coppa Davis per 5-7 7-6(5) 6-2.

19.38 Il classe 2001 è giunto agli ottavi di finale dopo la vittoria a tavolino su John Isner che si è ritirato per la nascita del terzo figlio. Al secondo turno l’italiano ha vinto contro l’australiano John Millman per 6-2 6-2 dopo il bye al primo turno.

19.36 Si preannuncia grande spettacolo sul cemento statunitense, dove il tennista italiano incrocerà il temibile padrone di casa. Il romano ha in testa un unico obiettivo: battere un avversario ostico e qualificarsi agli ottavi di finale, dove lo attende Jannik Sinner per il derby azzurro.

19.34 A seguire invece Krejcikova e Badosa giocheranno per aprire il programma Wta. Gael Monfils e Kevin Anderson chiudono quello maschile prima della sfida tra Jabeur e Kalinskaya.

19.32 Si inizia alle ore 20.00 italiane (le ore 11.00 locali), si tratta del primo match allo Stadium 2. A seguire giocheranno il russo Karen Khachanov e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

19.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini vs Taylor Fritz, match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells.

Jannik Sinner agli ottavi di finale, Isner si ritira – Berrettini-Fritz: programma e orario d’inizio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini vs Taylor Fritz, match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento statunitense, dove il tennista italiano incrocerà il temibile padrone di casa. Il romano ha in testa un unico obiettivo: battere un avversario ostico e qualificarsi agli ottavi di finale, dove lo attende Jannik Sinner per l’attesissimo derby tricolore che aspettiamo da diverso tempo. L’azzurro, che all’esordio si è sbarazzato di Alejandro Tabilo, punta a un nuovo successo per avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione alle ATP Finals (ormai manca soltanto la matematica certezza).

Il numero 7 del mondo vuole essere grande protagonista sul cemento statunitense contro il numero 39 del ranking ATP, 23enne che all’esordio ha liquidato il connazionale Nakashima. C’è soltanto un precedente tra i due giocatori e risale alla Coppa Davis 2019 (fase a gironi): in quell’occasione si impose in rimonta per 5-7, 7-6(5), 6-2. Berrettini dovrà giocare il suo migliore tennis per mettere in difficoltà il padrone di casa, il quale cercherà di sfruttare al meglio il suo proverbiale servizio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Berrettini-Fritz, match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00 italiane (le ore 11.00 locali), si tratta del primo match allo Stadium 2. Buon divertimento a tutti.

