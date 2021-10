Italia-Russia oggi, Finale Mondiali U21 volley: orario, tv, programma, streaming in chiaro

Oggi domenica 3 ottobre (ore 19.00) si gioca Italia-Russia, Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. Al PalaPirastu di Cagliari va in scena la partita che mette in palio il titolo iridato di categoria, la nostra Nazionale scenderà in campo di fronte al proprio pubblico per conquistare il trofeo mai vinto in passato: dopo quattro atti conclusivi persi (l’ultimo nel 2019 contro l’Iran) gli azzurri vogliono salire sul gradino più alto del podio, ma dovranno vedersela contro un avversario davvero micidiale ed estremamente forte.

DIRETTA LIVE ITALIA-RUSSIA, FINALE MONDIALI U21 DI VOLLEY

Si preannuncia una partita altamente spettacolare ed avvincente, in cui non c’è la grande favorita della vigilia. I ragazzi del CT Angiolino Frigoni dovranno tirare fuori una prestazione perfetta, cercando di arginare lo strepitoso attacco degli avversari per provare ad avere la meglio. Le due squadre si sono già sfidate lo scorso anno nella finale degli Europei, purtroppo i nostri portacolori dovettero alzare bandiera bianca per 3-1. Questa volta Alessandro Michieletto, Tommaso Stefani, Tommaso Rinaldi e compagni proveranno a ribaltare il risultato.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Russia, Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FIVB e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-RUSSIA, FINALE MONDIALI UNDER 21 VOLLEY

DOMENICA 3 OTTOBRE:

19.00 Finale Mondiali Under 21 volley: Italia-Russia

ITALIA-RUSSIA, COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming, gratis, sul canale YouTube della FIVB.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Andrea Ledda