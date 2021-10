Hockey ghiaccio, ICE League: Bolzano vince, Val Pusteria perde. Tutte e due ai supplementari

Un’altra grande serata di ICE League è andata in archivio in questa stagione senza sosta dell’hockey su ghiaccio continentale. Andiamo a vedere come sono andate le cose per le squadre italiane, Bolzano e Val Pusteria, che erano impegnate in pista in questo 1 ottobre 2021.

I bolzanini si prendono un importante successo passando 4-3 sulla pista dei Black Wings Linz. In un match fatto di numerosi botta e risposta, con la rete di Luca Frigo che fissa la parità sul 3-3 a otto minuti dai tempi regolamentari, a piazzare la zampata decisiva a 16 secondi dagli shoot out è Angelo Miceli, che con un gol preziosissimo regala tre punti pesanti alle “Volpi”, che possono così rimanere nei quartieri alti della classifica.

Col medesimo risultato, ma capitolando in casa, invece è uscito sconfitto dall’incontro interno il Val Pusteria, che alla fine ha dovuto cedere agli austriaci dei Red Bull Salisburgo. Un vero peccato perché la compagine italiana si era portata avanti 2-0 grazie alle reti di Stukel e Kristensen, salvo poi subire il ritorno degli ospiti, trascinati da Brennan – doppietta momentanea per lui – e da Schneider, quest’ultimo capace di pareggiare il nuovo temporaneo vantaggio del Pusteria firmato da Deluca. Il tabellino segnava quindi 3-3: supplementari. Dalla confusione e dalla tensione degli extra time è emersa la griffe, ancora una volta, per la tripletta personale, di Brennan, che con un gol fulmineo ha deciso la sfida.

A breve si torna in campo: Val Pusteria sarà impegnata in ICE League, ancora una volta in casa, contro i Dornbirn Bulldogs (03 ottobre), mentre Bolzano sarà protagonista in Champions League proprio contro i Red Bull Salisburgo (05 ottobre).

Foto: Carola Semino