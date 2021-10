Hockey ghiaccio, Champions League 2021-2022: Bolzano passa a Salisburgo e raggiunge gli austriaci in vetta alla classifica

Importante successo per l’HCB Alto Adige Alperia nel quinto impegno della Champions Hockey League 2021-2022. Gli altoatesini, infatti, erano di scena sul ghiaccio dell’EC Red Bull Salisburgo, capoclassifica del Girone H, e ne sono usciti con un brillante successo con il punteggio di 5-3.

In questa sfida che, per la prima volta, metteva di fronte due squadre della ICE Hockey League in campo internazionale, i bianco-rossi hanno conquistato i 3 punti, e ora la graduatoria si fa davvero interessante. Ad un solo incontro dalla fine del raggruppamento, infatti, Bolzano (che aveva già comunque conquistato matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale, che si disputeranno a novembre) si porta in vetta a quota 12 punti, a braccetto proprio con gli austriaci.

Tutto sarà messo in palio nell’ultimo turno di martedì 12 ottobre al Palaonda per centrare un traguardo importante, il primo posto nel girone, che permetterebbe l’ingresso nella prima fascia per il sorteggio degli ottavi di finale.

EC Red Bull Salisburgo – HCB Alto Adige Alperia Bolzano 3-5: il match si sblocca dopo 10:31 minuti con la rete di Hochkofer in powerplay per l’1-0 dei padroni di casa. Bolzano non si scompone e pareggia subito i conti al minuto 14:17 con Maione su assist di Gluck. I Foxes non si accontentano e passano in vantaggio sfruttando un powerplay. Rete di Findlay su assist di Catenacci al minuto 18:51. Gli altoatesini non si fermano e giungono al 3-1 al minuto 31:54 grazie alla segnatura di Findlay su assist di Gazley. I Red Bulls non demordono e accorciano le distanze al minuto 55:44 con Schneider. Gli austriaci decidono di proseguire a porta sguarnita, e gli altoatesini ne approfittano per siglare il 4-2, ancora di Gazley, al minuto 58:37. Negli ultimi istanti c’è tempo anche per il 3-4 di Leonhardt in powerplay, quindi arriva il 5-3 di Alberga che manda i titoli di coda alla sfida.

