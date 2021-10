Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Renon stende Asiago, Gherdeina sbanca Cortina, Fassa cade a Lustenau

Riparte la Alps Hockey League 2021-2022 e lo fa con cinque match disputati in questo giovedì sera. Erano impegnate anche 5 squadre italiane con ben due derby. Renon ferma la corsa di Asiago mentre Cortina inciampa contro Gherdeina. Fassa, invece, cade in rimonta in casa di Lustenau. A questo punto in classifica Jesenice continua nella sua corsa di testa con 33 punti contro i 30 di Asiago ed i 28 di Renon. Cortina scivola in nona posizione a quota 18, raggiunta da Gherdeina.

I MATCH DELLA SERATA

EHC Lustenau – SHC Fassa Falcons 2-1: alla Rheinhalle il vantaggio è degli altoatesini che passano a condurre dopo soli 3:50 minuti con Schiavone su assist di Pietroniro. Lustenau prova a reagire e riesce a pareggiare i conti al 35:31 con Koczera. Lo stesso Koczera segna il 2-1 al 40:53 e regala i tre punti ai padroni di casa.

Rittner Buam – Asiago Hockey 5-1: il vantaggio è dei padroni di casa con Frei che, dopo 12:42 sblocca il punteggio su assist di Osburn. Passano 59 secondi e Salinitri pareggia i conti per Asiago su assist di Magnabosco. Renon, tuttavia, chiude in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Kostner su assist di Sharp dopo 19:26. Il secondo si apre con la seconda rete di Frei che porta il risultato sul 3-1 su assist di Kostner al minuto 24:56. Renon non si ferma e centra anche il 4-1 al 47:23 con Pechlaner ed il 5-1 con lo stesso numero 59 al 56:47.

S.G. Cortina Hafro- HC Gherdeina 3-6: il derby dello Stadio Olimpico si sblocca dopo 12:44 con Zanatta che sigla l’1-0 su assist di Kaskinen. Il pareggio è immediato con Oberrauch dopo 16:20 su assist di Gluck. Il match è scoppiettante, tanto che Zanatta replica al 17:56 e riporta avanti gli ampezzani su assist di Johansson. Gherdeina non molla e impatta subito sul 2-2 con Luisetti al 23:51 su assist di Oberrauch, quindi mette il naso avanti con McGowan al 25:09 su assist di Selan. Lo stesso Selan, al 42:20 realizza il 4-2 su assist di Willeit, ma ancora Zanatta riapre i discorsi al 49:00 con il 3-4, ma Messner al 51:29 allunga nuovamente per gli ospiti con il 5-3 su assist di Nocker. Il match si chiude ufficialmente con il 6-3 di Sölva al 59:01 per il successo di Gherdeina.

HDD SIJ Acroni Jesenice – EC-KAC Future Team 5-2

Red Bull Hockey Juniors – Vienna Capitals Silver 6-1

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2021-2022

1 JES 13 +34 33 2 ASH 14 +20 30 3 RIT 12 +29 28 4 EHC 13 +9 26 5 EKZ 12 +6 23 6 KFT 17 -9 22 7 ECB 11 +16 21 8 KEC 12 -3 19 9 SGC 13 +7 18 10 WSV 11 +2 18 11 GHE 13 -10 18 12 RBJ 15 +0 17 13 SWL 11 -12 14 14 HCM 12 -15 14 15 FAS 13 -7 12 16 VEU 11 -18 8 17 VCS 13 -49 3

