Golf, Mallorca Open: Bryce Easton tenta la fuga a metà gara. Bertasio e Paratore superano il taglio

Siamo al giro di boa del Mallorca Golf Open sul percorso del Golf Santa Ponsa. Seconda giornata piuttosto difficile per i giocatori, che ha visto punteggi piuttosto bassi rispetto alla giornata di ieri. Da questi primi due giri, esce in testa il sudafricano Bryce Easton, secondo ieri. Ottimo giro in 68 colpi, per un -11 totale che gli regala ben quattro colpi di vantaggio rispetto ai suoi più immediati inseguitori.

Alle sue spalle, un quartetto di giocatori a -7, di cui tre beniamini di casa, spagnoli. Insieme a Alvaro Quiros, Jorge Campillo e Sebastian Garcia Rodriguez troviamo il danese Jeff Winther, primo al termine del precedente giro. Per Winther oggi una brutta giornata, chiusa addirittura uno sopra PAR.

Sesto posto in condivisione tra ben sette giocatori: la coppia inglese Laurie Canter e Richard Mansell, il canadese Aaron Cockerill, il giovane tedesco Matti Schmid, il francese Jean Baptiste-Gonnet e i due svedesi Niklas Lemke e Sebastian Soderberg, secondo la scorsa settimana. Per tutti loro il punteggio è di -6. Da sottolineare la grande prestazione di Mansell, autore del miglior giro di giornata in -6.

Dei tre italiani al via, sono in due a superare il taglio, Nino Bertasio e Renato Paratore, rimane invece escluso Lorenzo Gagli. Per Bertasio una giornata difficile, un +3 che gli costa 24 posizioni, dopo la top 10 di ieri (ora 32esimo). Meglio invece Paratore, che riesce a guadagnare 5 posizioni nonostante il + 1 di giornata, finendo 38esimo. Un disastroso Gagli gira oggi in +9, finendo 110esimo a 7 colpi dal taglio.

Foto: Valerio Origo