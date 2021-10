Giro di Lombardia, Remco Evenepoel bocciato e mai in lizza con i migliori

Si è concluso con il trionfo di Tadej Pogacar il Giro di Lombardia 2021, mentre Julian Alaphilippe e compagni sono i grandi delusi di oggi. Sorprendente in negativo la prestazione di Remco Evenepoel, mai protagonista e apparso demotivato e fuori bolla fin dalle prime battute. Il belga si stacca sulle rampe del Ganda e saluta la compagnia, passo a vuoto inaspettato a seguito della vittoria alla Coppa Bernocchi di inizio settimana.

Dopo il pasticcio al Giro dell’Emilia con Joao Almeida tanti si aspettavano una faida interna in casa Deceunink tra Evenepoel ed il Campione del Mondo in carica Julian Alaphilippe per assumersi i ranghi di capitano, ma il problema non si è posto. Forse mancava la motivazione oltre alle gambe, sta di fatto che mentre i compagni si davano da fare per contendere a Pogacar la vittoria, Remco navigava nelle retrovie.

Difficile entrare nei pensieri del belga e capire cosa gli passi per la testa. Senza dubbio non è facile gestire un talento così luminoso e sregolato, ma l’impressione è che manchi ancora tanto dal punto di vista mentale per diventare un campione a tutti gli effetti. I molteplici errori commessi in questo finale di stagione fanno capire che la strada da percorrere per raggiungere grandi successi è ancora lunga, e un po’ di umiltà in più di certo non guasterebbe.

Avere la possibilità di maturare all’interno di un team pieno di campioni dev’essere motivo di orgoglio per Evenepoel, anche se spesso sembra che i compagni di squadra siano i suoi primi avversari. Invece di instaurare un clima di competizione tra le mura amiche sarebbe indubbiamente più utile cercare di attingere dalle qualità dei colleghi, coltivando una mentalità orientata più verso il successo del gruppo rispetto alle ambizioni personali. Il potenziale dell’atleta comunque è innegabile, sarà curioso vedere come si comporterà nella prossima stagione.

Foto: Lapresse