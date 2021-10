Giro del Veneto 2021, startlist e partecipanti. Spiccano Viviani, Consonni, Trentin e Ulissi

Mercoledì 13 ottobre si correrà il Giro del Veneto 2021, gara ciclistica di un giorno che inaugura il progetto “Ride The Dreamland”, organizzato da Filippo Pozzato e Jonny Moletta. L’evento torna a disputarsi dopo nove anni di assenza (nel 2012 si impose Oscar Gatto). Nel passato si sono imposte grandi firme come quelle di Costante Girardengo, Alfredo Binda, Giuseppe Saronni, Fausto Coppi. Roger De Vlaemick e Francesco Moser.

L’84ma edizione prenderà il via da Cittadella (in provincia di Padova) alle ore 12.25 e si snoderà per 168 km con 1650 metri di dislivello. I 50 km iniziali sono in pianura, il Monte Berico sarà la prima asperità di giornata. La gara riacquista velocità con la discesa degli Ulivi ad Arcugnano (in provincia di Vicenza), arrivando così a Nanto e poi Bastia. L’impegnativa salita del Roccolo sarà l’ultima asperità della giornata. Negli ultimi 30 km il gruppo riacquisterà velocità verso il traguardo di Padova.

Nella lista dei partenti spiccano Elia Viviani (bronzo nell’Omnium alle Olimpiadi di Tokyo 2020), Simone Consonni (oro ai Giochi nell’inseguimento a squadre), Matteo Trentin, Diego Ulissi, Davide Formolo e lo svizzero Marc Hirshi. Presenti anche Matteo Sobrero (campione italiano a cronometro individuale) e Lorenzo Fortunato (vincitore della prestigiosa tappa con arrivo sul Monte Zoncolan nell’ultima edizione del Giro D’Italia). Di seguito la startlist del Giro del Veneto 2021.

STARTLIST GIRO DEL VENETO 2021

SQUADRA NAZIONALE ITALIANA BARDIANI CSF FAIZANE’

N° NAME NAT. N° NAME NAT.

1 DAINESE ALBERTO ITA 51 BATTAGLIN ENRICO ITA

2 PICCOLO ANDREA ITA 52 CARBONI GIOVANNI ITA

3 COLLEONI KEVIN ITA 53 FIORELLI FILIPPO ITA

4 PINAZZI MATTIA ITA 54 GABBURO DAVIDE ITA

5 MOZZATO LUCA ITA 55 GAROSIO ANDREA ITA

6 RAIMONDI ALEX ITA 56 SAVINI DANIEL ITA

7 BALDACCINI DAVIDE ITA 57 ZOCCARATO SAMUELE ITA

D.S. AMADORI MARINO D.S. REVERBERI ROBERTO

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC BELTRAMI TSA TRE COLLI

N° NAME NAT. N° NAME NAT.

11 BAIS MATTIA ITA 61 DE PRETTO DAVIDE ITA

12 MUNOZ GIRALDO DANIEL COL 62 GRENDENE MARCO ITA

13 RAVANELLI SIMONE ITA 63 MILESI LORENZO ITA

14 RESTREPO VALENCIA JHONATAN COL 64 PARISINI NICOLO’ ITA

15 SEPULVEDA EDUARDO ARG 65 PESCHI LORENZO ITA

16 TAGLIANI FILIPPO ITA 66 PESENTI THOMAS ITA

17 CEPEDA ORTIZ JEFFERSON ALEXANDER ECU 67 PIRAS ANDREA ITA

D.S. ELLENA GIOVANNI D.S. MAINI ORLANDO

ALPECIN – FENIX COFIDIS

N° NAME NAT. N° NAME NAT.

21 MEURISSE XANDRO BEL 71 VIVIANI ELIA ITA

22 SBARAGLI KRISTIAN ITA 72 BARCELO ARAGON FERNANDO ESP

23 JANSSENS JIMMY BEL 73 CONSONNI SIMONE ITA

24 DE TIER FLORIS BEL 74 HAAS NATHAN AUS

25 VERVAEKE LOUIS BEL 75 SABATINI FABIO ITA

26 TULETT BEN GBR 76 VIVIANI ATTILIO ITA

27 VAKOC PETR CZE 77 ZINGLE AXEL FRA

D.S. MEERSMAN GIANNI D.S. DAMIANI ROBERTO

AMORE&VITA EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

N° NAME NAT. N° NAME NAT.

31 TIZZA MARCO ITA 81 ALBANESE VINCENZO ITA

32 APPOLLONIO DAVIDE ITA 82 BAIS DAVIDE ITA

33 CASSARA GIACOMO ITA 83 FETTER ERIK HUN

34 BENEDETTI MATTIA ITA 84 GAVAZZI FRANCESCO ITA

35 PIRAZZI STEFANO ITA 85 FORTUNATO LORENZO ITA

36 TOTO PAOLO ITA 86 RIVI SAMUELE ITA

37 ZUBAR VLADYSLAV UKR 87 WACKERMANN LUCA ITA

D.S. ZAMPARELLA MARCO D.S. ZANATTA STEFANO

ASTANA PREMIER TECH GAZPROM-RUSVELO

N° NAME NAT. N° NAME NAT.

41 BATTISTELLA SAMUELE ITA 91 CANOLA MARCO ITA

42 BOARO MANUELE ITA 92 VELASCO SIMONE ITA

43 CONTRERAS RODRIGO COL 93 SCARONI CHRISTIAN ITA

44 FELLINE FABIO ITA 94 KOCHETKOV PAVEL RUS

45 LUTSENKO ALEXEY KAZ 95 STRAKHOV DMITRY RUS

46 MARTINELLI DAVIDE ITA 96 RIKUNOV PETR RUS

47 SOBRERO MATTEO ITA 97 ROVNY IVAN RUS

D.S. MARTINELLI GIUSEPPE D.S. KONYCHEV DMITRI

GENERAL STORE ESSEGIBI F.LLI CURIA UAE TEAM EMIRATES

N° NAME NAT. N° NAME NAT.

101 LUCCA RICCARDO ITA 141 BYSTROM SVEN ERIK NOR

102 BASEGGIO MATTEO ITA 142 COVI ALESSANDRO ITA

103 TOSIN RICCARDO ITA 143 FORMOLO DAVIDE ITA

104 ROCCHETTA CRISTIAN ITA 144 HIRSHI MARC SUI

105 VISINTAINER LORENZO ITA 145 RIABUSHENKO ALEKSANDR BLR

106 AGOSTINI NICHOLAS ITA 146 TRENTIN MATTEO ITA

107 MENEGOTTO JACOPO ITA 147 ULISSI DIEGO ITA

D.S. FURLAN GIORGIO D.S. BALDATO FABIO

HRINKOW ADVARICS CYCLEANG VINI ZABU’

N° NAME NAT. N° NAME NAT.

111 LODERER TIMON GER 151 ORRICO DAVIDE ITA

112 PAJEK LUKA SLO 152 PEARSON DANIEL ITA

113 KONCZER MICHAEL AUT 153 FRAPPORTI MARCO ITA

114 RAPP JONAS GER 154 BEVILACQUA SIMONE ITA

115 KEPPLINGER RAINER AUT 155 ZARDINI EDOARDO ITA

116 KOLB STEFAN AUT 156 BEVILACQUA MATTIA ITA

117 HAMMERSCHMID MARVIN AUT 157 STACCHIOTTI RICCARDO ITA

D.S. MUGERLI MATEJ D.S. FRASSI FRANCESCO

INTERMARCHE-WANTY-GOBERT WORK SERVICE MARCHIOL

N° NAME NAT. N° NAME NAT.

121 BAKELANTS JAN BEL 161 BORTOLUZZI GIOVANNI ITA

122 MINALI RICCARDO ITA 162 BURCHIO FEDERICO ITA

123 EIKING ODD CHRISTIAN NOR 163 COLOMBO RAUL ITA

124 PASQUALON ANDREA ITA 164 DI BENEDETTO STEFANO ITA

125 PETILLI SIMONE ITA 165 GARAVAGLIA GIACOMO ITA

126 ROTA LORENZO ITA 166 PASE CHRISTIAN DANILO ITA

127 DAEMEN STIJN NED 167 ZANDRI FRANCESCO ITA

D.S. PIVA VALERIO D.S. CONTE BIAGIO

QHUBEKA ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR

N° NAME NAT. N° NAME NAT.

131 GUASCO MATTIA ITA 171 ACCO ALESSIO ITA

132 COATI LUCA ITA 172 ZURLO MATTEO ITA

133 PUPPIO ANTONIO ITA 173 FARESIN EDOARDO ITA

134 BONALDO KEVIN ITA 174 VERZA RICCARDO ITA

135 ABREHA NEGASI HAYLU ETH 175 MASOTTO GIULIO ITA

136 VACEK KAREL CZE 176 CATTELAN DAVIDE ITA

137 VINJEBO EMIL DEN 177 TOLIO ALEX ITA

D.S. NIERI DANIELE D.S. CONTESSA ILARIO

Foto: Valerio Origo