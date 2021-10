Ginnastica artistica oggi, Mondiali 2021: orari 23 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 23 ottobre vanno in scene le prime Finali di Specialità ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) si assegnano ben cinque titoli iridati e l’Italia vuole essere grande protagonista visto che in pedana ci saranno ben quattro azzurri pronti a regalare grandissime emozioni in una giornata decisamente ricca, assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio.

Nicola Bartolini si presenta col secondo punteggio al corpo libero e può fare saltare il banco. Asia D’Amato ha il terzo accredito al volteggio e sogna il podio. Salvatore Maresca vanta il settimo score di qualifica e vuole regalarsi una magia. Elisa Iorio tenterà l’impossibile alle parallele asimmetriche dopo il settimo posto del turno preliminare. Nel bel mezzo ci sarà anche l’atto conclusivo al cavallo con maniglie, unica gara senza azzurri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle Finali di Specialità di sabato 23 ottobre ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica con quattro italiani impegnati in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su RaiPlay e RaiSportWeb, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO FINALI DI SPECIALITÀ MONDIALI 23 OTTOBRE: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 23 OTTOBRE:

09.10 Corpo libero maschile (Nicola Bartolini è il primo in ordine di rotazione)

09.45 Volteggio femminile (Asia D’Amato è la sesta in ordine di rotazione)

10.50 Cavallo con maniglie

11.25 Parallele asimmetriche (Elisa Iorio è la terza in ordine di rotazione)

12.00 Anelli (Salvatore Maresca è il secondo in ordine di rotazione)

FINALI DI SPECIALITÀ MONDIALI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle 09.10 alle 09.45 e dalle 11.15 alle 12.00 (in sostanza niente volteggio e cavallo).

Diretta streaming integrale su Rai Sport Web 1.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi