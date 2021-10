Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Lodadio, Maresca, Macchini, Bartolini. Italia a caccia delle Finali

L’Italia maschile si appresta a fare il proprio esordio ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Gli azzurri scenderanno in pedana mercoledì 20 ottobre (ore 10.20) per disputare le qualificazioni, inseriti nella settima e penultima suddivisione. I nostri portacolori gareggeranno con il vantaggio di conoscere i risultati di ben sei gruppi e di avere chiaro il quadro della situazione, quasi sapendo i punteggi di cui hanno bisogno per qualificarsi alle varie Finali di Specialità.

Ci giochiamo delle carte davvero di lusso, atleti di vertice in grado di battagliare a questi livelli e di potersi regalare delle soddisfazioni. Marco Lodadio, già due volte sul podio iridato agli anelli (argento nel 2019, bronzo nel 2018), punta al colpaccio al castello: dopo la delusione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il romano ha una possibilità per sognare nuovamente in grande. Sarà affiancato da Salvatore Maresca, bronzo agli Europei di questa primavera e pronto a brillare al suo esordio mondiale.

Carlo Macchini è tra i grandi favoriti alla sbarra, è dotato di un esercizio infarcito di grandi difficoltà e vuole agguantare l’atto conclusivo per poi giocarsi una possibile medaglia. Il marchigiano ha in mente di riscattare la delusione patita agli Europei, quando commise un errore che gli impedì di mettere la mani sul titolo continentale. Nicola Bartolini si mise invece al collo il bronzo al corpo libero, ci riprova in questo contesto e si gioca anche la carta del volteggio: il sardo spera di poter rientrare tra i migliori otto, lo ammireremo anche al cavallo.

Due attrezzi a testa per Nicolò Mozzato (corpo libero e cavallo con maniglie, al rientro dopo il brutto infortunio alla spalla) e per l’esordiente Thomas Grasso, che cercherà di stupire tra quadrato e volteggio (ha in dote due salti di qualità, attenzione a qualche possibile sorpresa). I sei azzurri inizieranno la loro avventura al cavallo con maniglie (ovviamente ci saliranno solo i due atleti selezionati).

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi