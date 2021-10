Fortitudo Bologna-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Oggi, sabato 23 ottobre, andrà in scena il match tra la Fortitudo Kigili Bologna e l’A|X Armani Exchange Milano, partita valida per il quinto turno della Serie A 2021-2022 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Parte dal Paladozza la quinta giornata del massimo campionato italiano di basket e inizia con un testacoda, con la Fortitudo Bologna attualmente in fondo alla classifica con una sola vittoria all’attivo, mentre l’Olimpia Milano condivide la vetta con l’altra formazione bolognese con quattro successi in altrettanti match.

Per la Fortitudo un avvio di stagione non facile, con la debacle in Supercoppa e, poi, le dimissioni di coach Repesa dopo solo due giornate di campionato. I bolognesi sono alla ricerca della quadra e sono una squadra ancora in costruzione, con Antimo Martino che si affida a una squadra abituata a giocare assieme, ma che ancora fatica a trovarsi sul parquet.

Dall’altra parte, invece, dopo la delusione della finale di Supercoppa, Milano non ha più sbagliato un colpo né in Italia né in Europa e arriva all’appuntamento dopo la vittoria in extremis contro il Villeurbanne in Eurolega due giorni fa. In campionato, invece, ha impressionato il netto successo contro Venezia lo scorso weekend, anche se la squadra di Messina deve superare lo shock dello stop di Riccardo Moraschini per doping arrivato in settimana.

Il match tra Fortitudo e Milano inizierà alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery + ed Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

BOLOGNA-MILANO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Sabato 23 ottobre

Ore 18.00: Fortitudo Kigili Bologna – A|X Armani Exchange Milano

Diretta streaming – Discovery +, Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo