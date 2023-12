LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 82-69, Eurolega basket in DIRETTA: arriva un altro stop per l’EA7

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.31 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la cronaca della sfida su OA Sport.

22.30 Arriva purtroppo un altro stop per l’Olimpia Milano di Ettore Messina, il secondo consecutivo in Eurolega dopo quello di martedì sera a Monaco di Baviera. Il Partizan di Zeljko Obradovic si impone dopo una serata passata quasi interamente a rincorrere grazie ad un parziale di 21-7 nell’ultimo quarto.

FINISCE COSI’!

82-69 Tripla di Andjusic, 14″ al termine.

79-69 Un libero di Hines, 1’36” sul cronometro, time out Partizan.

79-68 Tripla di Punter che scrive probabilmente la parola fine sul match.

76-68 2/2 Maodo Lo.

Fallo di Smailagic su Lo, Partizan in bonus, liberi.

76-66 Tonut prova ad interrompere l’emorragìa, 2’37” da giocare.

76-64 Leday dalla lunetta, c’è solo il Partizan ora in campo.

74-64 Piazzato di Punter.

Infrazione dei 24 Milano sulla difesa asfissiante del Partizan, la “Stark Arena” ora è una bolgia.

72-64 Piazzato di Nunnally, Olimpia in difficoltà.

70-64 Tripla di Nunnally.

67-64 Leday va in doppia cifra, 6’07” sul cronometro, 3-2 i falli.

65-64 Dozier porta davanti il Partizan con 7’53” da giocare.

63-64 Piazzato di Punter.

61-64 Jumper di Flaccadori dalla linea del tiro libero.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

61-62 Liberi Punter, ricucito completamente lo strappo.

59-62 Penetrazione di Caboclo, Partizan a -3.

57-62 Tripla di Punter.

54-62 Due liberi di Punter.

52-62 Tripla di Punter, 2’10” da giocare nel terzo quarto, squadre in bonus.

49-62 2/2 Voigtmann in lunetta.

49-60 Due liberi di Leday.

47-60 Piazzato di Dozier.

45-60 2/2 Shields in lunetta, +15 Milano con 4’08” da giocare nel terzo quarto, Partizan in bonus.

45-58 Due liberi di Flaccadori.

45-56 MELLI DA TREEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!

45-53 Piazzato di Hines.

45-51 SCHIACCIATA di Hall dopo un rimbalzo offensivo, 6’31” da giocare nel terzo quarto, 2-2 i falli.

45-49 Leday da centro area.

43-49 Un libero di Smailagic.

42-49 TRIPLA CENTRALE DI MAODO LO!

42-46 Tripla di Nunnally.

39-46 Liberi di Shields.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.21 Olimpia Milano avanti di cinque sul Partizan a fine del primo tempo. 20-25 e 19-19 i parziali di una prima frazione di gioco ben approcciata dai ragazzi di Ettore Messina. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Possesso Partizan con 20″ per chiudere il primo tempo, squadre in bonus.

39-44 Schiacciata di Caboclo.

37-44 2/2 Leday in lunetta.

35-44 Un libero di Melli per il nuovo massimo vantaggio Milano con 1’20” da giocare nel secondo quarto.

35-43 Voigtmann rimette lungo per Tonut.

35-41 2/2 Punter in lunetta.

33-41 Un libero di Melli.

33-40 TRIPLA DI SHAVON SHIELDS! 2’33” da giocare nel secondo quarto.

33-37 Due liberi di Caboclo.

31-37 RUBATA DI MELLI CHE VA A SCHIACCIARE A DUE MANI! Time out Partizan.

31-35 Schiacciata di Smailagic.

29-35 Melli riporta Milano a +6.

29-33 Dentro il libero aggiuntivo.

29-32 VOIGTMANN! Canestro con il fallo subìto, potenziale gioco da tre.

29-30 TRIPLA DI SHIELDS!

29-27 Tripla di Punter, time out Milano.

26-27 Caboclo per il nuovo -1, 7’15” da giocare prima dell’intervallo lungo.

24-27 Tonut interrompe il parziale serbo.

24-25 Punter buttandosi indietro.

22-25 Piazzato di Smailagic.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

20-25 Nunnally sulla sirena.

18-25 Tonut ri-allunga per Milano, 10″ da giocare.

18-23 Piazzato di Caboclo.

16-23 ANCORA SHIELDS DA TRE! Massimo vantaggio Milano sul +8.

16-20 Un libero del Partizan.

15-20 Gran palla di Voigtmann per i primi due della serata di Hines.

15-18 Caboclo non sta sbagliando nulla dall’arco.

13-18 TRIPLA DI SHIELDS! 2’47” per chiudere il primo quarto.

13-15 Piazzato di Lo.

13-13 Altra tripla di Caboclo, parità.

10-13 Penetrazione di Ponitka.

8-13 Penetrazione di Melli, +5 Milano con 6’00” da giocare nel primo quarto.

8-11 TRIPLA DI MAODO LO!

8-8 Caboclo da tre.

5-8 Smailagic da centro area.

3-8 TRIPLA DI HALL! 8’00” sul cronometro del primo quarto.

3-5 SHIEKDS DA TRE!

3-2 Tripla di Caboclo.

0-2 Lo firma i primi due della serata.

SI PARTE!

20.27 QUINTETTI; PARTIZAN: Avramovic, Leday, Samilagic, Ponitka, Caboclo; MILANO: Lo, Hall, Poythress, Melli, Shields.

20.20 Dieci minuti alla palla a due del match, in corso la presentazione delle squadre alla “Stark Arena” di Belgrado.

20.10 Si gioca la tredicesima giornata di regular season in Eurolega con la squadra di Ettore Messina che va a caccia di una vittoria per interrompere la serie negativa a Belgrado.

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Partizan-Olimpia Milano.

