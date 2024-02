Basket, Olimpia Milano e GeVi Napoli si contendono la Coppa Italia nella finale di oggi

Al termine di una quattro giorni entusiasmante all’Inalpi Arena di Torino, eccoci alla finale che assegna la Coppa Italia di basket 2024! A contendersela quest’oggi alle ore 17:45 saranno l’Olimpia Milano e la GeVi Napoli, autentica sorpresa della kermesse torinese.

I meneghini si presentano all’atto conclusivo di oggi dopo aver spazzato letteralmente via le avversarie nei turni precedenti. I campioni d’Italia infatti hanno battuto nei quarti la Dolomiti Energia Trentino (80-57), eliminando poi in semifinale l’Umana Reyer Venezia (100-77) in due match a senso unico per l’EA7 Emporio Armani che vuole vendicare la passata stagione quando uscì al primo turno per mano della Germani Brescia.

Per i milanesi la possibilità quindi di vincere la nona Coppa Italia della loro storia, che diventerebbe record assoluto staccando così Virtus Bologna e Benetton Treviso a quota otto. Coach Ettore Messina si affiderà ancora al suo uomo migliore ovvero Shavon Shields, che contro gli oro-granata ieri ha piazzato ben 28 punti. Decisivo anche l’apporto di Shabazz Napier (17 punti per l’americano in semifinale), con Johannes Voigtmann ben posizionato in area a difendere il pitturato ma senza disdegnare la conclusione personale.

L’Olimpia Milano dovrà però fare i conti con la sorprendente GeVi Napoli, che nelle ultime stagioni si è dimostrata spesso una ‘bestia nera’ per Shields e compagni riuscendo anche a prevalere sulla corazzata biancorossa tra le mura amiche del PalaBarbuto in Campionato. C’è una precedente vittoria di Napoli in Coppa Italia nel lontano 2006 contro la Lottomatica Roma, ma si trattava di una squadra diversa rispetto a quella attuale (Società Sportiva Basket Napoli – poi fallita nel 2008).

Coach Milicic ha costruito un gruppo coeso, che si è arrampicato fino al settimo posto al termine del girone di andata che gli è valso il pass per la Coppa Italia. Protagonisti assoluti della cavalcata fino a qui Jacob Pullen (46 punti in due partite) e Tyler Ennis, che hanno trascinato i compagni nei quarti di finale contro la Germani Brescia detentrice del trofeo (74-80) e poi in semifinale contro l’altra sorpresa Reggio Emilia (78-87 all’overtime) spinti da decine di tifosi arrivati dalla Campania a sostenere i propri beniamini.

Esattamente come lo scorso anno quando si affrontarono Virtus Bologna e Germani Brescia, anche in questa Coppa Italia 2024 ci sarà una sfida tra una corazzata (l’Olimpia Milano) ed una “Cenerentola” (GeVi Napoli). Chi la spunterà e farà la storia? La risposta al quesito arriverà questa sera!