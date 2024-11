Basket, Milano ufficializza Nico Mannion: “Voglio crescere e contribuire ai successi dell’Olimpia”

Nico Mannion è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano. L’ufficialità è arrivata direttamente del club meneghino, che ha annunciato l’arrivo del playmaker italo-statunitense che militava a Varese, dove un anno fa ha chiuso la stagione con 20.3 punti e 6.6 assist per gara.

Queste le prime parole del nativo di Siena da giocatore dell’EA7: “Sono orgoglioso e profondamente motivato di far parte di una società così prestigiosa e con la sua storia. La mia intenzione è mettere a disposizione di staff e compagni tutte le energie che avrò per raggiungere insieme a loro i migliori risultati. Lavorerò con impegno ogni giorno, puntando a vincere il più possibile in tutte le competizioni”.

“Il mio desiderio è dimostrare di essere un giocatore all’altezza di questo livello – prosegue – ma, ancora di più, voglio contribuire ai successi del club. Sono aperto ad apprendere il più possibile perché sono consapevole di avere ancora grandi margini di miglioramento come giocatore. Infine, voglio ringraziare l’Olimpia per questa opportunità e ciò che è stato fatto per portarmi a Milano”.

La carriera di Nico Mannion. Il classe 2001, dopo aver giocato nella Pinnacle High School di Phoenix ed aver vestito la casacca di Arizona al college, è stato scelto con la numero 48 dai Golden State Warriors con i quali ha giocato 30 partite nel 2020-2021 con 4.1 punti e 2.3 assist per gara. Dopodiché arriva il passaggio alla Virtus Bologna dal 2021 al 2023 con 43 presenze, prima di finire l’anno al Baskonia. Dal 2023-2024 ha militato nella formazione di Varese, prima del passaggio alla Olimpia Milano.