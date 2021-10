Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan hanno conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro si è reso protagonista di uno show autentico nel Sol Levante, aveva rimontato la Danimarca in una finale al cardiopalma ed era riuscito a fare suonare l’Inno di Mameli. I ragazzi del DT Marco Villa sono tornati protagonista al gran completo in occasione dei Mondiali 2021 di ciclismo su pista, incominciati oggi al Velodromo di Roubaix (Francia).

I Campioni Olimpici non hanno deluso le aspettative della vigilia, hanno firmato il miglior tempo nel turno di qualifica e in semifinale affronteranno la Gran Bretagna con tutti i favori del pronostico. Stasera (ore 20.04) Filippo Ganna e compagni cercheranno di imporsi e di conquistare così l’accesso alla finale per il titolo contro la vincente di Francia-Danimarca.

Il regolamento non prevede la possibilità di indossare maglie celebrative con i cinque cerchi per ricordare il trionfo olimpico, così la nostra Nazionale ha deciso di adottare dei caschetti colori di oro per farsi riconoscere e per essere identificativi come detentori del titolo di Olympia. Di seguito la FOTO del capo di abbigliamento finito sulle teste di Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan.

Foto copertina: Lapresse